Полноценный запуск 5G отложен до конца военного положения - Минцифры

$41.280.05
48.500.13
ukenru
Эксклюзив
12:39 • 1914 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
12:36 • 3292 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
10:33 • 7986 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
09:51 • 20094 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
09:02 • 23360 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
08:00 • 17764 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
07:29 • 18559 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22 • 15854 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
3 октября, 06:14 • 15173 просмотра
Выборы в Чехии: популистская партия Бабиша лидирует в опросах, но у более мелких партий - ключи к правительству
2 октября, 23:18 • 18065 просмотра
Поставки американских ракет Tomahawk в Украину маловероятны - Reuters
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
4м/с
77%
755мм
Популярные новости
РФ, вероятно, возобновила тайные поставки оружия из Северной КореиPhoto3 октября, 03:06 • 10349 просмотра
Команда дайверов нашла клад испанских драгоценностей на 1 миллион долларов у побережья ФлоридыPhoto3 октября, 03:34 • 22439 просмотра
Полтавская область ночью подверглась массированной атаке рф: пострадали объекты энергетики3 октября, 05:27 • 9088 просмотра
Октябрьские работы в саду: какие культуры сажать под зиму3 октября, 05:32 • 32630 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа07:40 • 14828 просмотра
публикации
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ12:41 • 1376 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
12:39 • 1904 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
12:36 • 3272 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
09:51 • 20085 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
Эксклюзив
09:02 • 23354 просмотра
Актуальные люди
Эмманюэль Макрон
Владимир Зеленский
Елена Соседка
Дональд Трамп
Франк-Вальтер Штайнмайер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Великобритания
Израиль
Реклама
УНН Lite
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа07:40 • 15252 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 26023 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 69092 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 76778 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 57308 просмотра
Актуальное
Forbes
Ми-8
Lockheed Martin F-35 Lightning II
E-6 Mercury
Детонатор

Полноценный запуск 5G отложен до конца военного положения - Минцифры

Киев • УНН

 • 120 просмотра

Полноценный запуск сети 5G в Украине отложен до конца военного положения, хотя планировался на 2022 год. Тестирование технологии уже запланировано во Львове, Харькове и Бородянке.

Полноценный запуск 5G отложен до конца военного положения - Минцифры

Запуск сети 5G в Украине планировался на 2022 год, однако из-за полномасштабного вторжения планы сместились. Полноценный запуск 5G отложен до конца военного положения, но тестирование уже запланировано во Львове, Харькове и Бородянке.

Об этом рассказал заместитель министра цифровой трансформации Станислав Прибытько в интервью Forbes Ukraine, передает УНН.

Подробности

Отвечая на вопрос, каков реальный процент покрытия 5G по стране, и когда это может произойти, Прибытько заявил: "Если коротко – после завершения военного положения".

Покрытие 5G не будет заменять восстановление поврежденных сетей, расширение покрытия на дороги, железнодорожные пути и отдаленные населенные пункты. Сейчас стоит говорить о качестве, а не о количестве локаций с 5G. По оптимальному сценарию, до 2030 года можно успеть покрыть достаточно много территории страны этой технологией

- отметил Прибытько.

По его словам, покрытие 5G в Украине планировалось запустить в 2022 году, однако из-за полномасштабного вторжения планы сместились, но его внедрение получило новые цели.

Это оценка возможностей 5G в условиях украинских реалий и сигнал, что Украина, несмотря на войну, продолжает внедрять технологии и развивать цифровую инфраструктуру

- добавил заместитель министра.

Также он подчеркнул, что тестирование сети 5G в Харькове доказывает, что, несмотря на постоянные обстрелы, город развивается.

Бородянка – символ восстановления Украины после значительных послевоенных разрушений. Там задействуются технологии для "Умного города" и строительства и не хватает новой мобильной технологии. К пилотному проекту 5G во Львове будут привлечены все три оператора. По другим городам lifecell в процессе предоставления ответа, но есть предварительное согласование от Vodafone и "Киевстара"

- заявил Прибытько.

Напомним

Правительство утвердило Стратегию развития сферы электронных коммуникаций до 2030 года, которая предусматривает запуск 5G, полное восстановление сетей и развитие стабильной связи.

Павел Башинский

ПолитикаТехнологии
Киевстар
Forbes
Украина
Львов
Харьков