Полноценный запуск 5G отложен до конца военного положения - Минцифры

Запуск сети 5G в Украине планировался на 2022 год, однако из-за полномасштабного вторжения планы сместились. Полноценный запуск 5G отложен до конца военного положения, но тестирование уже запланировано во Львове, Харькове и Бородянке.

Об этом рассказал заместитель министра цифровой трансформации Станислав Прибытько в интервью Forbes Ukraine, передает УНН.

Отвечая на вопрос, каков реальный процент покрытия 5G по стране, и когда это может произойти, Прибытько заявил: "Если коротко – после завершения военного положения".

Покрытие 5G не будет заменять восстановление поврежденных сетей, расширение покрытия на дороги, железнодорожные пути и отдаленные населенные пункты. Сейчас стоит говорить о качестве, а не о количестве локаций с 5G. По оптимальному сценарию, до 2030 года можно успеть покрыть достаточно много территории страны этой технологией

По его словам, покрытие 5G в Украине планировалось запустить в 2022 году, однако из-за полномасштабного вторжения планы сместились, но его внедрение получило новые цели.

Это оценка возможностей 5G в условиях украинских реалий и сигнал, что Украина, несмотря на войну, продолжает внедрять технологии и развивать цифровую инфраструктуру

Также он подчеркнул, что тестирование сети 5G в Харькове доказывает, что, несмотря на постоянные обстрелы, город развивается.

Бородянка – символ восстановления Украины после значительных послевоенных разрушений. Там задействуются технологии для "Умного города" и строительства и не хватает новой мобильной технологии. К пилотному проекту 5G во Львове будут привлечены все три оператора. По другим городам lifecell в процессе предоставления ответа, но есть предварительное согласование от Vodafone и "Киевстара"