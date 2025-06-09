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5G і стабільний зв'язок: Україна затвердила стратегію розвитку електронних комунікацій

Київ • УНН

 • 1024 перегляди

Уряд України затвердив стратегію розвитку сфери електронних комунікацій, що передбачає відновлення мереж, розвиток стабільного звʼязку та запуск 5G. Стратегія розрахована до 2030 року.

5G і стабільний зв'язок: Україна затвердила стратегію розвитку електронних комунікацій

Уряд затвердив Стратегію розвитку сфери електронних комунікацій до 2030 року, яка передбачає запуск 5G, повне відновлення мереж та розвиток стабільного звʼязку, повідомили у Мінцифрі у понеділок, пише УНН.

Деталі

"Стратегія - це чіткий план дій, за якими розвиватимемо телеком-сферу зараз та в післявоєнний час. До 2030 року зосереджуємося на розвитку стабільного звʼязку й інтернету, щоб забезпечити кожного українця доступом до цифрових послуг. Також у фокусі - створити умови для масштабування інновацій 5G, IoT та онлайн-освіти для розвитку національної економіки", - розповіли у Мінцифрі.

"На сьогодні розглядається питання щодо можливості проведення тестувань мобільного звʼязку пʼятого покоління (5G) з метою підготовки до майбутнього повноцінного запуску цієї технології", - ідеться зокрема у стратегії.

Чому це важливо?

Як вказали у Мінцифрі, стратегія - це дорожня карта, як побудувати цифрову інфраструктуру, що працює за будь-яких обставин. Це, як повідомляється, перша стратегія розвитку сфери за часів незалежності, яку розробили разом з представниками ринку, щоб:

  • відновити 100% пошкоджених мобільних та фіксованих мереж у регіонах;
    • забезпечити 75% домогосподарств і 99% об’єктів соціальної інфраструктури фіксованим гігабітним інтернетом;
      • забезпечити 98% населення якісним мобільним зв’язком у кожному куточку країни. Середня швидкість передавання даних - 90+ Мбіт/с;
        • синхронізувати українське законодавство з європейським та приєднатися до єдиної роумінгової зони з ЄС.

          "У результаті реалізації стратегії плануємо додатково створити 56 млрд ВВП, які посилять бюджет країни", - вказали у міністерстві.

          Як розвиватиметься сфера електронних комунікацій - детальніше можна дізнатися в Стратегії.

          Мінцифра працює над 5 ШІ-продуктами: Федоров розповів деталі01.04.25, 14:08 • 12256 переглядiв

          Юлія Шрамко

          Юлія Шрамко

          ЕкономікаТехнології
          Європейський Союз
          Україна
          Tesla
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