5G і стабільний зв'язок: Україна затвердила стратегію розвитку електронних комунікацій
Київ • УНН
Уряд України затвердив стратегію розвитку сфери електронних комунікацій, що передбачає відновлення мереж, розвиток стабільного звʼязку та запуск 5G. Стратегія розрахована до 2030 року.
Уряд затвердив Стратегію розвитку сфери електронних комунікацій до 2030 року, яка передбачає запуск 5G, повне відновлення мереж та розвиток стабільного звʼязку, повідомили у Мінцифрі у понеділок, пише УНН.
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"Стратегія - це чіткий план дій, за якими розвиватимемо телеком-сферу зараз та в післявоєнний час. До 2030 року зосереджуємося на розвитку стабільного звʼязку й інтернету, щоб забезпечити кожного українця доступом до цифрових послуг. Також у фокусі - створити умови для масштабування інновацій 5G, IoT та онлайн-освіти для розвитку національної економіки", - розповіли у Мінцифрі.
"На сьогодні розглядається питання щодо можливості проведення тестувань мобільного звʼязку пʼятого покоління (5G) з метою підготовки до майбутнього повноцінного запуску цієї технології", - ідеться зокрема у стратегії.
Чому це важливо?
Як вказали у Мінцифрі, стратегія - це дорожня карта, як побудувати цифрову інфраструктуру, що працює за будь-яких обставин. Це, як повідомляється, перша стратегія розвитку сфери за часів незалежності, яку розробили разом з представниками ринку, щоб:
- відновити 100% пошкоджених мобільних та фіксованих мереж у регіонах;
- забезпечити 75% домогосподарств і 99% об’єктів соціальної інфраструктури фіксованим гігабітним інтернетом;
- забезпечити 98% населення якісним мобільним зв’язком у кожному куточку країни. Середня швидкість передавання даних - 90+ Мбіт/с;
- синхронізувати українське законодавство з європейським та приєднатися до єдиної роумінгової зони з ЄС.
"У результаті реалізації стратегії плануємо додатково створити 56 млрд ВВП, які посилять бюджет країни", - вказали у міністерстві.
Як розвиватиметься сфера електронних комунікацій - детальніше можна дізнатися в Стратегії.
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