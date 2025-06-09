5G и стабильная связь: Украина утвердила стратегию развития электронных коммуникаций
Киев • УНН
Правительство Украины утвердило стратегию развития сферы электронных коммуникаций, предусматривающую восстановление сетей, развитие стабильной связи и запуск 5G. Стратегия рассчитана до 2030 года.
Правительство утвердило Стратегию развития сферы электронных коммуникаций до 2030 года, которая предусматривает запуск 5G, полное восстановление сетей и развитие стабильной связи, сообщили в Минцифры в понедельник, пишет УНН.
Детали
"Стратегия - это четкий план действий, по которым будем развивать телеком-сферу сейчас и в послевоенное время. До 2030 года сосредотачиваемся на развитии стабильной связи и интернета, чтобы обеспечить каждого украинца доступом к цифровым услугам. Также в фокусе - создать условия для масштабирования инноваций 5G, IoT и онлайн-образования для развития национальной экономики", - рассказали в Минцифры.
"На сегодня рассматривается вопрос о возможности проведения тестирований мобильной связи пятого поколения (5G) с целью подготовки к будущему полноценному запуску этой технологии", - говорится в частности в стратегии.
Почему это важно?
Как указали в Минцифры, стратегия - это дорожная карта, как построить цифровую инфраструктуру, которая работает при любых обстоятельствах. Это, как сообщается, первая стратегия развития сферы за времена независимости, которую разработали вместе с представителями рынка, чтобы:
- восстановить 100% поврежденных мобильных и фиксированных сетей в регионах;
- обеспечить 75% домохозяйств и 99% объектов социальной инфраструктуры фиксированным гигабитным интернетом;
- обеспечить 98% населения качественной мобильной связью в каждом уголке страны. Средняя скорость передачи данных - 90+ Мбит/с;
- синхронизировать украинское законодательство с европейским и присоединиться к единой роуминговой зоне с ЕС.
"В результате реализации стратегии планируем дополнительно создать 56 млрд ВВП, которые усилят бюджет страны", - указали в министерстве.
Как будет развиваться сфера электронных коммуникаций - подробнее можно узнать в Стратегии.
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