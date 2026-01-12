$43.080.09
50.140.03
ukenru
Ексклюзив
16:29 • 54 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
14:17 • 9634 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
14:07 • 10441 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
11:16 • 13686 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 30578 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
12 січня, 08:44 • 33338 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
12 січня, 08:30 • 27263 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
12 січня, 05:16 • 29451 перегляди
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21 • 36823 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 43328 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
1м/с
87%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 12 січня, 08:21 • 32582 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 25928 перегляди
Викрито угрупування, яке намагалося продати одну із найбільших партій "трофейної" зброї за час війни Photo12 січня, 10:02 • 7150 перегляди
В Україні вперше запустили пілотний 5G - у Львові12 січня, 10:15 • 10650 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 20450 перегляди
Публікації
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
14:17 • 9610 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 20538 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 30568 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 26013 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 12 січня, 08:21 • 32668 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Юлія Свириденко
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Польща
Венесуела
Реклама
УНН Lite
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 29489 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 25529 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 31752 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 34083 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 90119 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
The New York Times
Соціальна мережа
С-300

Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Порушення суверенітету держав та норм міжнародного права, започатковане анексією Криму у 2014 році, стає небезпечним глобальним трендом. Міжнародні інституції, зокрема ООН, втрачають здатність ефективно запобігати конфліктам.

Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом

Порушення суверенітету держав і норм міжнародного права стає небезпечним глобальним трендом, який було започатковано ще у 2014 році з анексії російськими військами Криму та початку агресії на Донбасі. Нинішня ситуація у світі, зокрема захоплення військами США президента Венесуели Ніколаса Мадуро, а також територіальні претензії США щодо Гренландії, створює прецеденти для нових конфліктів, тоді як міжнародні інституції, зокрема ООН, втрачають здатність ефективно запобігати війнам та забезпечувати справедливий мир, пише УНН

Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський у коментарі УНН зазначив, що на сьогодні ситуація у світі доволі загострена, однак, за його словами, порушення відбулося вже неодноразово, зокрема, Україна має власний досвід цього. 

Ми пам'ятаємо, що саме росія стала однією з найбільших порушників в XXI столітті. І як ми бачимо, що світова спільнота навіть попри підтримку України і засудження дій рф, все ж таки не змогла упередити ті події, в яких ми зараз перебуваємо. І таким чином ми повинні розуміти, що це створення прецедентів у світовій практиці і створює, зокрема, приклади для наслідування тими, чи іншими країнами. Ми бачимо, що Трамп нічого нового не відкрив у світовій практиці. Він, скажімо так, є частиною того тренду, який має місце вже не перший рік, а саме порушення міжнародного права, порушення суверенітету інших держав і порушення тих зобов'язань, і відмовок, які мали місце раніше 

- сказав Желіховський. 

Мадуро та його дружину захопили у власній спальні - CNN03.01.26, 16:54 • 12248 переглядiв

Він додав, що зараз дуже важливо не допустити якихось сценаріїв, які б могли ще більше підірвати міжнародне право і домовленості, які існують між країнами. 

Це може, власне, нівелювати напрацювання людства за останні десятиліття, але ще й підірвати репутацію єдність, яка зараз є дуже потрібною на тлі продовження агресії росії проти України. Зараз, я думаю, буде відбуватися пошук виходу з ситуації, зокрема, можливо, будуть якісь нові домовленості між європейськими країнами і США, якщо ми говоримо саме за острів Гренландія. Я думаю, що зараз ми будемо свідками дуже багатьох важливих подій 

- зазначає політолог. 

Як наголосив політолог Олег Лісний у коментарі УНН, наразі світ приходить до простих рішень, і приходять лідери або залишаються лідери, які вважають, що сила переважає над законом або правилами. 

Оскільки міжнародне право… можна констатувати насправді, що воно зараз зруйноване. І тому на перше місце виходять сильні, і вони вважають, що слабкі… до речі, про це Трамп говорив і в сенсі України, що коли сильний щось пропонує, то той, що менший або слабший, має погодитись або здатися. Тому, якщо вже так в світі зараз сталося, то тільки великі потрясіння, я думаю, можуть призвести до того, що світ знову задумається над тим, що краще торгувати, ніж воювати. Це вже було неодноразово, але зараз оптимізму немає. Зараз навпаки, я думаю, що зона турбулентності просто збільшується. І вона дійде до свого піку, і потім вже, можливо, будуть якісь будуть позитивні зміни. Зараз на позитивні зміни, я вважаю, розраховувати не варто 

- каже Лісний. 

Трамп доручив спецпідрозділам розробити план вторгнення до Гренландії - The Mail on Sunday11.01.26, 06:43 • 12027 переглядiв

Він також зазначив, що саме російський диктатор путін перший почав порушувати та руйнувати міжнародне право. 

Буде дуже непросто для країн, які невеликі, які мають великих сусідів. Можуть такі "паради" захоплень буть, тому що майже у багатьох країнах є територіальні проблеми або претензії. Якщо ця скринька Пандори відкриється… він вже, я так думаю, відкритий рф захопленням Криму. І далі воно йде, то це будуть "паради" захоплень і це буде відповідати моді цього часу, на жаль 

- зазначив Лісний. 

У контексті міжнародних інституцій, зокрема Організації об’єднаних націй, експерти зазначають, що вони не виконують свою основну функцію. 

Одна з проблем ООН, якщо ми говоримо, наприклад, про Радбез ООН, то вочевидь рф має право вето і вона більше того, що має країни, які є партнерськими до неї, наприклад, Китай, і він може або підтримати рф, або десь утриматися… тобто це теж проблема. Взагалі кейс ООН треба розглядати окремим чином, враховуючи те, що ця організація потребує реформування або реорганізації і створення після неї нової, більш дієвої, але питання, чи та більш дієва буде відповідати реаліям, тому що ми розуміємо, що ті чи інші країни просто не підтримують її створення, або не ввійдуть у ту організацію, якщо вони не відповідатимуть їхнім інтересам. Тому поки що ООН відіграє роль майданчика для обговорення 

- сказав Желіховський. 

США "поступово відвертаються" від деяких союзників та "ігнорують міжнародні правила" - Макрон08.01.26, 14:41 • 5047 переглядiв

Лісний наголосив, що коли структура перебуває тривалий час в умовно мирному форматі, то вона втрачає швидкість прийняття рішень, стає бюрократизованою і вона вже не виконує основні функції

Зараз ООН не виконує свою основну функцію. Гуманітарні програми працюють, в цьому контексті ООН є ефективною. А от в плані запобігання війнам і встановлення справедливого миру… взагалі ООН перетворилася скоріше навіть не на міжнародний орган, а на майданчик для російських стендаперів, які розповідають небилиці про Україну. Тому зараз це місце, де говорить можна, але на виході немає нічого. В них немає механізмів зупинити війну, оскільки в Радбезі сидять ті, хто, по-перше, її ведуть, і ті, хто, в принципі, не проти, щоб вона була 

- наголосив Лісний. 

Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по Україні11.01.26, 06:31 • 36912 переглядiв

Павло Башинський

Політика
російська пропаганда
Тренд
Війна в Україні
Володимир Путін
Ґренландія
Ніколас Мадуро
Рада Безпеки ООН
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Крим
Сполучені Штати Америки
Україна