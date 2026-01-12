Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом

Порушення суверенітету держав і норм міжнародного права стає небезпечним глобальним трендом, який було започатковано ще у 2014 році з анексії російськими військами Криму та початку агресії на Донбасі. Нинішня ситуація у світі, зокрема захоплення військами США президента Венесуели Ніколаса Мадуро, а також територіальні претензії США щодо Гренландії, створює прецеденти для нових конфліктів, тоді як міжнародні інституції, зокрема ООН, втрачають здатність ефективно запобігати війнам та забезпечувати справедливий мир, пише УНН.

Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський у коментарі УНН зазначив, що на сьогодні ситуація у світі доволі загострена, однак, за його словами, порушення відбулося вже неодноразово, зокрема, Україна має власний досвід цього.

Ми пам'ятаємо, що саме росія стала однією з найбільших порушників в XXI столітті. І як ми бачимо, що світова спільнота навіть попри підтримку України і засудження дій рф, все ж таки не змогла упередити ті події, в яких ми зараз перебуваємо. І таким чином ми повинні розуміти, що це створення прецедентів у світовій практиці і створює, зокрема, приклади для наслідування тими, чи іншими країнами. Ми бачимо, що Трамп нічого нового не відкрив у світовій практиці. Він, скажімо так, є частиною того тренду, який має місце вже не перший рік, а саме порушення міжнародного права, порушення суверенітету інших держав і порушення тих зобов'язань, і відмовок, які мали місце раніше - сказав Желіховський.

Мадуро та його дружину захопили у власній спальні - CNN

Він додав, що зараз дуже важливо не допустити якихось сценаріїв, які б могли ще більше підірвати міжнародне право і домовленості, які існують між країнами.

Це може, власне, нівелювати напрацювання людства за останні десятиліття, але ще й підірвати репутацію єдність, яка зараз є дуже потрібною на тлі продовження агресії росії проти України. Зараз, я думаю, буде відбуватися пошук виходу з ситуації, зокрема, можливо, будуть якісь нові домовленості між європейськими країнами і США, якщо ми говоримо саме за острів Гренландія. Я думаю, що зараз ми будемо свідками дуже багатьох важливих подій - зазначає політолог.

Як наголосив політолог Олег Лісний у коментарі УНН, наразі світ приходить до простих рішень, і приходять лідери або залишаються лідери, які вважають, що сила переважає над законом або правилами.

Оскільки міжнародне право… можна констатувати насправді, що воно зараз зруйноване. І тому на перше місце виходять сильні, і вони вважають, що слабкі… до речі, про це Трамп говорив і в сенсі України, що коли сильний щось пропонує, то той, що менший або слабший, має погодитись або здатися. Тому, якщо вже так в світі зараз сталося, то тільки великі потрясіння, я думаю, можуть призвести до того, що світ знову задумається над тим, що краще торгувати, ніж воювати. Це вже було неодноразово, але зараз оптимізму немає. Зараз навпаки, я думаю, що зона турбулентності просто збільшується. І вона дійде до свого піку, і потім вже, можливо, будуть якісь будуть позитивні зміни. Зараз на позитивні зміни, я вважаю, розраховувати не варто - каже Лісний.

Трамп доручив спецпідрозділам розробити план вторгнення до Гренландії - The Mail on Sunday

Він також зазначив, що саме російський диктатор путін перший почав порушувати та руйнувати міжнародне право.

Буде дуже непросто для країн, які невеликі, які мають великих сусідів. Можуть такі "паради" захоплень буть, тому що майже у багатьох країнах є територіальні проблеми або претензії. Якщо ця скринька Пандори відкриється… він вже, я так думаю, відкритий рф захопленням Криму. І далі воно йде, то це будуть "паради" захоплень і це буде відповідати моді цього часу, на жаль - зазначив Лісний.

У контексті міжнародних інституцій, зокрема Організації об’єднаних націй, експерти зазначають, що вони не виконують свою основну функцію.

Одна з проблем ООН, якщо ми говоримо, наприклад, про Радбез ООН, то вочевидь рф має право вето і вона більше того, що має країни, які є партнерськими до неї, наприклад, Китай, і він може або підтримати рф, або десь утриматися… тобто це теж проблема. Взагалі кейс ООН треба розглядати окремим чином, враховуючи те, що ця організація потребує реформування або реорганізації і створення після неї нової, більш дієвої, але питання, чи та більш дієва буде відповідати реаліям, тому що ми розуміємо, що ті чи інші країни просто не підтримують її створення, або не ввійдуть у ту організацію, якщо вони не відповідатимуть їхнім інтересам. Тому поки що ООН відіграє роль майданчика для обговорення - сказав Желіховський.

США "поступово відвертаються" від деяких союзників та "ігнорують міжнародні правила" - Макрон

Лісний наголосив, що коли структура перебуває тривалий час в умовно мирному форматі, то вона втрачає швидкість прийняття рішень, стає бюрократизованою і вона вже не виконує основні функції

Зараз ООН не виконує свою основну функцію. Гуманітарні програми працюють, в цьому контексті ООН є ефективною. А от в плані запобігання війнам і встановлення справедливого миру… взагалі ООН перетворилася скоріше навіть не на міжнародний орган, а на майданчик для російських стендаперів, які розповідають небилиці про Україну. Тому зараз це місце, де говорить можна, але на виході немає нічого. В них немає механізмів зупинити війну, оскільки в Радбезі сидять ті, хто, по-перше, її ведуть, і ті, хто, в принципі, не проти, щоб вона була - наголосив Лісний.

Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по Україні