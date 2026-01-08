$42.720.15
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
12:02 • 3920 перегляди
Снігопади вирують у семи регіонах, обмеження для вантажівок ввели у ще одній області, але скасували на Прикарпатті
10:13 • 11233 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
10:10 • 8892 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
07:21 • 43730 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
8 січня, 06:38 • 35286 перегляди
Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок
7 січня, 23:38 • 36746 перегляди
Трамп підтримав ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти росії - сенатор Грем
Ексклюзив
7 січня, 16:27 • 44370 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
7 січня, 16:11 • 45497 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
7 січня, 14:21 • 33852 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
США "поступово відвертаються" від деяких союзників та "ігнорують міжнародні правила" - Макрон

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Сполучені Штати "поступово відвертаються" від деяких союзників та "ігнорують міжнародні правила". Він зазначив, що інститути багатосторонності функціонують менш ефективно, а великі держави мають спокусу розділити світ.

США "поступово відвертаються" від деяких союзників та "ігнорують міжнародні правила" - Макрон

Сполучені Штати "поступово відвертаються" від деяких союзників і "ігнорують міжнародні правила". Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон у своєму щорічному зверненні до французьких послів, передає УНН із посиланням на Le Monde.

"Інститути багатосторонності функціонують дедалі менш ефективно. Ми розвиваємося у світі великих держав, які мають реальну спокусу розділити світ між собою", — сказав французький президент.

Трамп вимагає від Венесуели вигнати росію та Китай, співпрацюючи лише зі США щодо нафти - ABC News07.01.26, 08:58 • 4452 перегляди

Нагадаємо

Раніше Reuters писав, що захоплення венесуельського лідера Ніколаса Мадуро Сполученими Штатами позбавило володимира путіна союзника та може посилити "нафтовий вплив" США. Водночас москва розглядає можливі вигоди від того, що президент Дональд Трамп поділив світ на сфери впливу.

Антоніна Туманова

