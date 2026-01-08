США "поступово відвертаються" від деяких союзників та "ігнорують міжнародні правила" - Макрон
Київ • УНН
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Сполучені Штати "поступово відвертаються" від деяких союзників та "ігнорують міжнародні правила". Він зазначив, що інститути багатосторонності функціонують менш ефективно, а великі держави мають спокусу розділити світ.
Сполучені Штати "поступово відвертаються" від деяких союзників і "ігнорують міжнародні правила". Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон у своєму щорічному зверненні до французьких послів, передає УНН із посиланням на Le Monde.
"Інститути багатосторонності функціонують дедалі менш ефективно. Ми розвиваємося у світі великих держав, які мають реальну спокусу розділити світ між собою", — сказав французький президент.
Трамп вимагає від Венесуели вигнати росію та Китай, співпрацюючи лише зі США щодо нафти - ABC News07.01.26, 08:58 • 4452 перегляди
Нагадаємо
Раніше Reuters писав, що захоплення венесуельського лідера Ніколаса Мадуро Сполученими Штатами позбавило володимира путіна союзника та може посилити "нафтовий вплив" США. Водночас москва розглядає можливі вигоди від того, що президент Дональд Трамп поділив світ на сфери впливу.