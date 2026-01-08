США "постепенно отворачиваются" от некоторых союзников и "игнорируют международные правила" - Макрон
Киев • УНН
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Соединенные Штаты "постепенно отворачиваются" от некоторых союзников и "игнорируют международные правила". Он отметил, что институты многосторонности функционируют менее эффективно, а у великих держав есть соблазн разделить мир.
Соединенные Штаты "постепенно отворачиваются" от некоторых союзников и "игнорируют международные правила". Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в своем ежегодном обращении к французским послам, передает УНН со ссылкой на Le Monde.
"Институты многосторонности функционируют все менее эффективно. Мы развиваемся в мире великих держав, которые имеют реальный соблазн разделить мир между собой", — сказал французский президент.
Напомним
Ранее Reuters писал, что захват венесуэльского лидера Николаса Мадуро Соединенными Штатами лишил владимира путина союзника и может усилить "нефтяное влияние" США. В то же время москва рассматривает возможные выгоды от того, что президент Дональд Трамп разделил мир на сферы влияния.