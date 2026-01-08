США "постепенно отворачиваются" от некоторых союзников и "игнорируют международные правила" - Макрон

$42.720.15
49.920.12
ukenru
12:09 • 1212 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
12:02 • 3812 просмотра
Снегопады бушуют в семи регионах, ограничения для грузовиков ввели еще в одной области, но отменили на ПрикарпатьеPhotoVideo
10:13 • 11191 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
10:10 • 8812 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
07:21 • 43674 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
8 января, 06:38 • 35253 просмотра
Атака рф на Днепропетровщину и Запорожье: какая ситуация со светом, водой, теплом и железной дорогой на утро
7 января, 23:38 • 36729 просмотра
Трамп поддержал принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России - сенатор Грэм
Эксклюзив
7 января, 16:27 • 44356 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
7 января, 16:11 • 45483 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
7 января, 14:21 • 33838 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
3м/с
100%
732мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украина увеличила производство вооружения в полтора раза за год - Минобороны8 января, 04:04 • 7324 просмотра
Словакия готова мониторить мирное соглашение в Украине, но без военной помощи - Фицо8 января, 04:35 • 24313 просмотра
Украину накрыла непогода: уже 128 ДТП, есть травмированные, ограничено движение для грузовиков на одной из трасс07:54 • 23251 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video08:37 • 19688 просмотра
Непогода в Украине: количество ДТП удвоилось за два часа, из снежных заносов уже вытаскивают автомобилиVideo09:50 • 22712 просмотра
публикации
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 56733 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы7 января, 11:57 • 61689 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 64745 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 104316 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 141310 просмотра
Актуальные люди
Алексей Белошицкий
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Запорожская область
Днепр
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video08:37 • 19820 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 32166 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 58006 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 77287 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 118970 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фокс Ньюс
Financial Times

США "постепенно отворачиваются" от некоторых союзников и "игнорируют международные правила" - Макрон

Киев • УНН

 • 56 просмотра

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Соединенные Штаты "постепенно отворачиваются" от некоторых союзников и "игнорируют международные правила". Он отметил, что институты многосторонности функционируют менее эффективно, а у великих держав есть соблазн разделить мир.

США "постепенно отворачиваются" от некоторых союзников и "игнорируют международные правила" - Макрон

Соединенные Штаты "постепенно отворачиваются" от некоторых союзников и "игнорируют международные правила". Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в своем ежегодном обращении к французским послам, передает УНН со ссылкой на Le Monde.

"Институты многосторонности функционируют все менее эффективно. Мы развиваемся в мире великих держав, которые имеют реальный соблазн разделить мир между собой", — сказал французский президент.

Трамп требует от Венесуэлы изгнать россию и Китай, сотрудничая только с США по нефти - ABC News07.01.26, 08:58 • 4452 просмотра

Напомним

Ранее Reuters писал, что захват венесуэльского лидера Николаса Мадуро Соединенными Штатами лишил владимира путина союзника и может усилить "нефтяное влияние" США. В то же время москва рассматривает возможные выгоды от того, что президент Дональд Трамп разделил мир на сферы влияния.

Антонина Туманова

Новости Мира
Выборы в США
Владимир Путин
Николас Мадуро
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Соединённые Штаты