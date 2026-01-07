Трамп требует от Венесуэлы изгнать россию и Китай, сотрудничая только с США по нефти - ABC News

Администрация президента США Дональда Трампа сообщила временному президенту Венесуэлы Делси Родригес, что режим должен выполнить требования Белого дома, прежде чем ему будет разрешено качать больше нефти, со ссылкой на три источника, знакомых с планом администрации, сообщает ABC News, пишет УНН.

Детали

"Во-первых, страна должна изгнать Китай, россию, Иран и Кубу и разорвать экономические связи", сообщили источники. "Во-вторых, Венесуэла должна согласиться на исключительное партнерство с США в добыче нефти и отдавать предпочтение Америке при продаже тяжелой сырой нефти", добавили они.

Трамп готов направить больше войск в Венесуэлу в случае отказа временного президента от сотрудничества: Politico узнало список требований

По словам одного человека, государственный секретарь США Марко Рубио заявил законодателям на закрытом брифинге в понедельник, что, по его мнению, США могут заставить Венесуэлу взяться за дело, поскольку ее существующие нефтяные танкеры полны. Рубио также сказал законодателям, что, по оценкам США, у Каракаса есть лишь несколько недель, прежде чем он станет финансово неплатежеспособным без продажи своих нефтяных запасов.

В эксклюзивном интервью ABC News председатель комитета Сената США по вопросам вооруженных сил Роджер Уикер подтвердил, что план США зависит от контроля над нефтью Венесуэлы. Он сказал, что не верит, что это потребует развертывания американских войск.

"Правительство действительно намерено контролировать нефть, беря под контроль суда, танкеры, и ни один из них не собирается идти в Гавану, - сказал Уикер. - И пока они не начнут двигаться - мы надеемся на открытый рынок - больше нет танкеров для заполнения, потому что они полностью полны".

Белый дом не отрицал этой информации.

"Президент говорит о том, чтобы максимально влиять на элементы, оставшиеся в Венесуэле, и обеспечить их сотрудничество с Соединенными Штатами, останавливая нелегальную миграцию, останавливая потоки наркотиков, возрождая нефтяную инфраструктуру и делая то, что правильно для венесуэльского народа", - по словам высокопоставленного чиновника администрации.

Белый дом готовит встречи с нефтяными гигантами для освоения ресурсов Венесуэлы