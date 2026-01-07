Трамп требует от Венесуэлы изгнать россию и Китай, сотрудничая только с США по нефти - ABC News

$42.560.14
6 января, 19:00 • 14922 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 30089 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 107321 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40 • 171496 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58 • 68271 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46 • 82621 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 63900 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 84982 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 162629 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 64581 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
Трамп пообещал ускорить производство американского оружия для союзников6 января, 21:59 • 7024 просмотра
Украинская делегация продолжила обсуждать дипломатический путь окончания войны с посланниками Трампа - ЗеленскийVideo6 января, 22:31 • 6598 просмотра
В Киеве обнаружили подпольную школу, воспитывающую детей в духе "русского мира": в МОН анонсировали проверку6 января, 23:35 • 10813 просмотра
Италия не отправит войска в Украину в рамках гарантий безопасности - Мелони02:57 • 4478 просмотра
Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen после подписания мирного соглашения04:03 • 10789 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 39809 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 77065 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 162638 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 105294 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 162259 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 19670 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 39987 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 83707 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 76119 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 70935 просмотра
Трамп требует от Венесуэлы изгнать россию и Китай, сотрудничая только с США по нефти - ABC News

Киев • УНН

 • 284 просмотра

Администрация Трампа сообщила временному президенту Венесуэлы Делси Родригес, что страна должна изгнать Китай, россию, Иран и Кубу, а также предоставить США эксклюзивное партнерство в добыче нефти. Это является условием для увеличения объемов добычи нефти, поскольку существующие танкеры Венесуэлы уже заполнены.

Трамп требует от Венесуэлы изгнать россию и Китай, сотрудничая только с США по нефти - ABC News

Администрация президента США Дональда Трампа сообщила временному президенту Венесуэлы Делси Родригес, что режим должен выполнить требования Белого дома, прежде чем ему будет разрешено качать больше нефти, со ссылкой на три источника, знакомых с планом администрации, сообщает ABC News, пишет УНН.

Детали

"Во-первых, страна должна изгнать Китай, россию, Иран и Кубу и разорвать экономические связи", сообщили источники. "Во-вторых, Венесуэла должна согласиться на исключительное партнерство с США в добыче нефти и отдавать предпочтение Америке при продаже тяжелой сырой нефти", добавили они.

Трамп готов направить больше войск в Венесуэлу в случае отказа временного президента от сотрудничества: Politico узнало список требований06.01.26, 08:56 • 4616 просмотров

По словам одного человека, государственный секретарь США Марко Рубио заявил законодателям на закрытом брифинге в понедельник, что, по его мнению, США могут заставить Венесуэлу взяться за дело, поскольку ее существующие нефтяные танкеры полны. Рубио также сказал законодателям, что, по оценкам США, у Каракаса есть лишь несколько недель, прежде чем он станет финансово неплатежеспособным без продажи своих нефтяных запасов.

В эксклюзивном интервью ABC News председатель комитета Сената США по вопросам вооруженных сил Роджер Уикер подтвердил, что план США зависит от контроля над нефтью Венесуэлы. Он сказал, что не верит, что это потребует развертывания американских войск.

"Правительство действительно намерено контролировать нефть, беря под контроль суда, танкеры, и ни один из них не собирается идти в Гавану, - сказал Уикер. - И пока они не начнут двигаться - мы надеемся на открытый рынок - больше нет танкеров для заполнения, потому что они полностью полны".

Белый дом не отрицал этой информации.

"Президент говорит о том, чтобы максимально влиять на элементы, оставшиеся в Венесуэле, и обеспечить их сотрудничество с Соединенными Штатами, останавливая нелегальную миграцию, останавливая потоки наркотиков, возрождая нефтяную инфраструктуру и делая то, что правильно для венесуэльского народа", - по словам высокопоставленного чиновника администрации.

Белый дом готовит встречи с нефтяными гигантами для освоения ресурсов Венесуэлы06.01.26, 02:19 • 15873 просмотра

Юлия Шрамко

