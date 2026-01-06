Трамп готов направить больше войск в Венесуэлу в случае отказа временного президента от сотрудничества: Politico узнало список требований

Президент США Дональд Трамп в понедельник повторил, что готов направить больше войск в Венесуэлу, если временный президент страны Делси Родригес прекратит сотрудничать с США, пишет УНН со ссылкой на Politico, которое также сообщило, что администрация Трампа требует от временного лидера Венесуэлы принять несколько проамериканских мер, от которых отказался ее предшественник, если она хочет избежать подобной участи.

Детали

В интервью NBC News Трамп заявил, что Родригес сотрудничала после военного удара США по столице Венесуэлы, который привел к захвату лидера страны Николаса Мадуро в субботу. Он добавил, что его администрация изначально ожидала, что ей придется снова направить американские войска после операции, но на данный момент он не считает, что вторая атака будет необходима, пишет издание.

"Мы не воюем с Венесуэлой, а с наркоторговцами": Трамп объяснил дальнейшие шаги в конфликте

Тем не менее, он настаивал на том, что США "воюют с людьми, которые продают наркотики", а не с Венесуэлой. Мадуро и его жена, Силия Флорес, в понедельник в федеральном суде Манхэттена не признали себя виновными по обвинениям в незаконном обороте наркотиков.

Мадуро на суде не признал себя виновным и заявил, что остается президентом Венесуэлы

Его комментарии перекликались с высказываниями прессе на борту Air Force One в воскресенье вечером, когда он сказал: "Если они не будут вести себя должным образом, мы нанесем второй удар".

Трамп заявил NBC, что его администрация вскоре решит, отменять ли санкции с Родригес (она была приведена к присяге в понедельник как временный президент), на которую Министерство финансов США наложило санкции вместе с несколькими другими членами близкого окружения Мадуро с 2018 года.

В воскресенье Трамп угрожал, что Родригес "заплатит очень большую цену, вероятно, большую, чем Мадуро", если откажется сотрудничать с США. Ранее Родригес назвала атаку "зверством, которое нарушает международное право" и настаивала на том, что Мадуро остается лидером страны.

Временный лидер Венесуэлы изменила риторику после предупреждений Трампа

Государственный секретарь США Марко Рубио отверг эти комментарии в воскресном интервью на программе This Week на канале ABC, сказав: "Мы не будем судить о дальнейших действиях, исходя только из того, что говорилось на пресс-конференциях".

В интервью NBC Трамп назвал отношения Рубио с Родригес "очень крепкими", но отрицал предположения о том, что она работала с американскими чиновниками в период перед атакой. Он также назвал Рубио одним из нескольких должностных лиц администрации, которые временно будут помогать управлять страной до проведения новых выборов, которые, по его словам, не состоятся в течение следующих 30 дней.

Рубио назвал разговоры о выборах в Венесуэле "преждевременными" и не исключил размещения войск

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, глава Пентагона Пит Хегсет и заместитель руководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер также будут помогать в этом деле, сказал Трамп.

Список требований

По меньшей мере три требования американские чиновники выдвинули Родригес, заявив союзнице Мадуро, что они ожидают от нее усиления мер по борьбе с наркотрафиком, высылки агентов стран или сетей, враждебных к США, и прекращения продажи нефти противникам США, сообщили изданию два источника, знакомые с деликатными внутренними обсуждениями. США ожидают, что она в конечном итоге проконтролирует проведение свободных выборов и уйдет в отставку, сказали источники.

Однако сроки выполнения требований могут меняться, и американские чиновники подчеркивают, что выборов в ближайшее время не предвидится.