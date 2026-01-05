$42.170.00
Временный лидер Венесуэлы Делси Родригес призвала США к сотрудничеству после предупреждений Дональда Трампа. Ранее Родригес критиковала операцию США и захват Николаса Мадуро, что вызвало жесткую реакцию американского президента.

Временный лидер Венесуэлы изменила риторику после предупреждений Трампа

Временный лидер Венесуэлы Делси Родригес заняла более примирительную позицию после того, как президент США Дональд Трамп высказал ей предупреждение после ее предыдущей критики операции США и захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро, пишет УНН со ссылкой на Axios.

Детали

Президент Трамп после ее комментариев заявил в воскресенье, что США могут нанести второй удар по Венесуэле, если "они не будут вести себя должным образом".

"Мы имеем дело с людьми, которые только что принесли присягу. Не спрашивайте меня, кто главный, потому что я дам вам ответ, и это будет очень спорно", – сказал Трамп журналистам на борту Air Force One.

На вопрос, что это значит, Трамп ответил: "Мы главные".

Трамп заявил в субботу, что Родригес была "любезна" во время разговора с государственным секретарем США Марко Рубио и сказала ему, что венесуэльские чиновники "сделают все, что вам нужно".

Однако позже в субботу Родригес пообещала в телевизионном обращении, что Венесуэла "никогда не вернется к статусу колонии другой империи".

Это побудило Трампа заявить в воскресенье изданию The Atlantic: "Если она не сделает то, что правильно, она заплатит очень большую цену, вероятно, большую, чем Мадуро".

После этих комментариев Родригес призвала американских чиновников к сотрудничеству с Каракасом.

"Мы приглашаем правительство США работать вместе над повесткой дня сотрудничества, ориентированного на совместное развитие, в рамках международного права и укрепления прочного сосуществования общин", - написала Родригес в Telegram.

"Президент Дональд Трамп: наши народы и наш регион заслуживают мира и диалога, а не войны. Это всегда было посланием президента Николаса Мадуро, и сейчас это послание всей Венесуэлы", - сказала она.

"Венесуэла имеет право на мир, на развитие, на суверенитет и на будущее", - добавила Родригес, которая была вице-президентом Венесуэлы до того, как США взяли Мадуро под стражу по обвинениям, в частности, в наркотерроризме.

Когда Трампа спросили, что ему нужно от Родригес, он в воскресенье ответил журналистам: "Нам нужен полный доступ. Нам нужен доступ к нефти и другим вещам в их стране, которые позволят нам отстроить их страну".

Во время телефонного интервью газете The Atlantic президент США заявил, что "отстройка там и смена режима, как угодно это называть, лучше того, что у вас сейчас" в Венесуэле. "Хуже уже не будет", - добавил он.

