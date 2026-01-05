$42.170.00
4 січня, 15:52
Тимчасовий лідер Венесуели змінила риторику після попереджень Трампа

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Тимчасовий лідер Венесуели Делсі Родрігес закликала США до співпраці після попереджень Дональда Трампа. Раніше Родрігес критикувала операцію США та захоплення Ніколаса Мадуро, що викликало жорстку реакцію американського президента.

Тимчасовий лідер Венесуели змінила риторику після попереджень Трампа

Тимчасовий лідер Венесуели Делсі Родрігес зайняла більш примирливу позицію після того, як президент США Дональд Трамп висловив їй попередження після її попередньої критики операції США та захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро, пише УНН з посиланням на Axios.

Деталі

Президент Трамп після її коментарів заявив у неділю, що США можуть завдати другого удару по Венесуелі, якщо "вони не поводитимуться належним чином".

"Ми маємо справу з людьми, які щойно склали присягу. Не питайте мене, хто головний, бо я дам вам відповідь, і це буде дуже суперечливо", – сказав Трамп журналістам на борту Air Force One.

На запитання, що це означає, Трамп відповів: "Ми головні".

Трамп заявив у суботу, що Родрігес була "люб'язною" під час розмови з державним секретарем США Марко Рубіо та сказала йому, що венесуельські чиновники "зроблять усе, що вам потрібно".

Однак пізніше в суботу Родрігес пообіцяла у телевізійному зверненні, що Венесуела "ніколи не повернеться до статусу колонії іншої імперії".

Це спонукало Трампа заявити в неділю виданню The Atlantic: "Якщо вона не зробить те, що правильно, вона заплатить дуже велику ціну, імовірно, більшу, ніж Мадуро".

Після цих коментарів Родрігес закликала американських чиновників до співпраці з Каракасом.

"Ми запрошуємо уряд США працювати разом над порядком денним співпраці, орієнтованим на спільний розвиток, у межах міжнародного права та зміцнення міцного співіснування громад", - написала Родрігес у Telegram.

"Президенте Дональд Трамп: наші народи та наш регіон заслуговують на мир і діалог, а не на війну. Це завжди було посланням президента Ніколаса Мадуро, і зараз це послання всієї Венесуели", - сказала вона.

"Венесуела має право на мир, на розвиток, на суверенітет і на майбутнє", - додала Родрігес, яка була віцепрезидентом Венесуели до того, як США взяли Мадуро під варту за звинуваченнями, зокрема, у наркотероризмі.

Коли Трампа запитали, що йому потрібно від Родрігес, він у неділю відповів журналістам: "Нам потрібен повний доступ. Нам потрібен доступ до нафти та інших речей у їхній країні, які дозволять нам відбудувати їхню країну".

Під час телефонного інтерв'ю газеті The Atlantic президент США заявив, що "відбудова там і зміна режиму, як завгодно це називати, краща за те, що у вас зараз" у Венесуелі. "Гірше вже не буде", - додав він.

Юлія Шрамко

Новини Світу
Санкції
Енергетика
Марко Рубіо
Ніколас Мадуро
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки