Боргова криза Венесуели: хто претендує на мільярди після повалення Мадуро
Київ • УНН
Після повалення Ніколаса Мадуро на початку 2026 року, міжнародні кредитори активізували боротьбу за повернення $150-170 млрд зовнішнього боргу Венесуели. Основними гравцями є Китай, росія, власники облігацій та енергетичні гіганти, а реструктуризація ускладнюється санкціями США та відсутністю співпраці з МВФ.
Повалення Ніколаса Мадуро на початку 2026 року повернуло в центр уваги один із найбільших суверенних дефолтів у світі. На тлі заяви президента США Дональда Трампа про те, що Сполучені Штати будуть "керувати" країною-виробником нафти, міжнародні кредитори розпочали нову хвилю боротьби за повернення коштів. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.
Деталі
Експерти оцінюють загальний зовнішній борг Венесуели у $150-170 млрд. Це включає:
$60 млрд - непогашені облігації уряду та держкомпанії PDVSA.
$19 млрд - позови, визнані судами США проти материнської компанії Citgo (що перевищує її ринкову вартість).
Уряд Венесуели заявив про єдність навколо Мадуро після його захоплення спецпризначенцями США04.01.26, 23:32 • 1534 перегляди
Більше $10 млрд - борги перед енергетичними гігантами (зокрема, ConocoPhillips та ExxonMobil) через експропріацію активів.
З огляду на прогноз ВВП країни на рівні $82,8 млрд, співвідношення боргу до економіки перевищує 180%, що робить глибоку реструктуризацію неминучою.
Головні гравці та перешкоди
Основними кредиторами виступають:
Китай та росія: Китай є найбільшим двостороннім кредитором, що надав понад $100 млрд протягом 2007–2016 років. росія також має значні частки в нафтових проєктах, які Трамп планує передати американським компаніям.
Держсекретар США заявив, що Венесуела не може бути перетворена на "операційний хаб" для Ірану, росії чи Китаю04.01.26, 19:59 • 3510 переглядiв
Міжнародні власники облігацій: спекулятивні фонди скуповували борг за ціною 27–32 центи за долар, сподіваючись на політичні зміни.
Індія та інші: наприклад, індійська OVL намагається повернути майже $1 млрд боргів за дивіденди та інвестиції.
Перспективи відновлення
Аналітики Citi прогнозують, що для стабілізації економіки знадобиться списання щонайменше 50% основної суми боргу. Реструктуризація ускладнюється відсутністю співпраці Каракаса з МВФ протягом останніх 20 років та діючими санкціями США, які обмежують випуск нових облігацій без ліцензії Казначейства.
За словами Дональда Трампа, американські нафтові компанії вже готові інвестувати мільярди у відновлення зруйнованої інфраструктури, що може стати єдиним джерелом коштів для виплат за старими боргами.
Події у Венесуелі та загрози Ірану: як реагують світові ринки нафти04.01.26, 22:40 • 2294 перегляди