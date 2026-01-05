$42.170.00
49.550.00
ukenru
4 січня, 15:52 • 14392 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 24887 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 47248 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 33302 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 45541 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 53675 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 59092 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 56034 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 51253 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 66542 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
The Hill

Боргова криза Венесуели: хто претендує на мільярди після повалення Мадуро

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Після повалення Ніколаса Мадуро на початку 2026 року, міжнародні кредитори активізували боротьбу за повернення $150-170 млрд зовнішнього боргу Венесуели. Основними гравцями є Китай, росія, власники облігацій та енергетичні гіганти, а реструктуризація ускладнюється санкціями США та відсутністю співпраці з МВФ.

Боргова криза Венесуели: хто претендує на мільярди після повалення Мадуро

Повалення Ніколаса Мадуро на початку 2026 року повернуло в центр уваги один із найбільших суверенних дефолтів у світі. На тлі заяви президента США Дональда Трампа про те, що Сполучені Штати будуть "керувати" країною-виробником нафти, міжнародні кредитори розпочали нову хвилю боротьби за повернення коштів. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.

Деталі

Експерти оцінюють загальний зовнішній борг Венесуели у $150-170 млрд. Це включає:

$60 млрд - непогашені облігації уряду та держкомпанії PDVSA.

$19 млрд - позови, визнані судами США проти материнської компанії Citgo (що перевищує її ринкову вартість).

Уряд Венесуели заявив про єдність навколо Мадуро після його захоплення спецпризначенцями США04.01.26, 23:32 • 1534 перегляди

Більше $10 млрд - борги перед енергетичними гігантами (зокрема, ConocoPhillips та ExxonMobil) через експропріацію активів.

З огляду на прогноз ВВП країни на рівні $82,8 млрд, співвідношення боргу до економіки перевищує 180%, що робить глибоку реструктуризацію неминучою.

Головні гравці та перешкоди

Основними кредиторами виступають:

Китай та росія: Китай є найбільшим двостороннім кредитором, що надав понад $100 млрд протягом 2007–2016 років. росія також має значні частки в нафтових проєктах, які Трамп планує передати американським компаніям.

Держсекретар США заявив, що Венесуела не може бути перетворена на "операційний хаб" для Ірану, росії чи Китаю04.01.26, 19:59 • 3510 переглядiв

Міжнародні власники облігацій: спекулятивні фонди скуповували борг за ціною 27–32 центи за долар, сподіваючись на політичні зміни.

Індія та інші: наприклад, індійська OVL намагається повернути майже $1 млрд боргів за дивіденди та інвестиції.

Перспективи відновлення

Аналітики Citi прогнозують, що для стабілізації економіки знадобиться списання щонайменше 50% основної суми боргу. Реструктуризація ускладнюється відсутністю співпраці Каракаса з МВФ протягом останніх 20 років та діючими санкціями США, які обмежують випуск нових облігацій без ліцензії Казначейства.

За словами Дональда Трампа, американські нафтові компанії вже готові інвестувати мільярди у відновлення зруйнованої інфраструктури, що може стати єдиним джерелом коштів для виплат за старими боргами. 

Події у Венесуелі та загрози Ірану: як реагують світові ринки нафти04.01.26, 22:40 • 2294 перегляди

Степан Гафтко

