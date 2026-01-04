Уряд Венесуели заявив про єдність навколо Мадуро після його захоплення спецпризначенцями США

$42.170.00
49.550.00
ukenru
15:52 • 12184 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
15:39 • 19149 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 43343 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 29947 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 42985 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 51973 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 57689 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 55540 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 50910 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 65955 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−3°
2.4м/с
84%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У росії підірвали військовий “Камаз”, який перевозив особовий склад: окупанти зазнали втратVideo4 січня, 11:37 • 16570 перегляди
Зеленський анонсував призначення нового очільника Держприкордонслужби незабаром4 січня, 13:19 • 16979 перегляди
ОПЕК+ погодилася підтримувати стабільний видобуток нафти попри розбіжності між членами4 січня, 13:35 • 12880 перегляди
кадиров з'явився на публіці з тростиною після повідомлень про його госпіталізацію4 січня, 13:58 • 20851 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 11339 перегляди
Публікації
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 94273 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 112960 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 122538 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 258631 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 194625 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Марко Рубіо
Ігор Клименко
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Венесуела
Іран
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo17:30 • 10082 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі16:22 • 9710 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 11341 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 23157 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 70573 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
The New York Times
The Hill

Уряд Венесуели заявив про єдність навколо Мадуро після його захоплення спецпризначенцями США

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Високопосадовці Венесуели заявляють про єдність та підтримку Ніколаса Мадуро після його захоплення американським спецпідрозділом. Мадуро перебуває у слідчому ізоляторі Нью-Йорка за звинуваченнями у незаконному обігу наркотиків.

Уряд Венесуели заявив про єдність навколо Мадуро після його захоплення спецпризначенцями США

Високопосадовці Венесуели оголосили про збереження єдності та підтримку Ніколаса Мадуро, якого 3 січня 2026 року було захоплено американським спецпідрозділом "Дельта" та вивезено до США. Наразі Мадуро перебуває у слідчому ізоляторі Нью-Йорка, де в понеділок має відбутися судове засідання за звинуваченнями у незаконному обігу наркотиків. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Міністр внутрішніх справ Діосдадо Кабельо в аудіозверненні наголосив, що в країні є лише один законний президент - Ніколас Мадуро, а затримання його та дружини Сілії Флорес назвав "викраденням". Міністр оборони генерал Володимир Падріно повідомив про загибель солдатів та цивільних під час атаки США, заявивши, що збройні сили залучені для захисту суверенітету.

Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро04.01.26, 04:44 • 42978 переглядiв

Віцепрезидентка Делсі Родрігес, за рішенням Верховного суду, обійняла посаду тимчасового лідера на час відсутності президента. Попри свій статус прагматичного політика із глибокими знаннями в нафтовій галузі, вона публічно відкинула заяви Дональда Трампа про готовність до співпраці.

США вже анонсували намір повернути американські нафтові компанії до Венесуели та встановити контроль над енергетичними ресурсами країни. Держсекретар Марко Рубіо уточнив, що метою операції є перетворення Венесуели з "наркотрафікового раю" на стабільну державу, вільну від впливу Ірану та радикальних груп. 

Держсекретар США заявив, що Венесуела не може бути перетворена на "операційний хаб" для Ірану, росії чи Китаю04.01.26, 19:59 • 2956 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Енергетика
Сутички
Марко Рубіо
Ніколас Мадуро
Reuters
Венесуела
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Сполучені Штати Америки
Іран