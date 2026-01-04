Уряд Венесуели заявив про єдність навколо Мадуро після його захоплення спецпризначенцями США
Київ • УНН
Високопосадовці Венесуели заявляють про єдність та підтримку Ніколаса Мадуро після його захоплення американським спецпідрозділом. Мадуро перебуває у слідчому ізоляторі Нью-Йорка за звинуваченнями у незаконному обігу наркотиків.
Високопосадовці Венесуели оголосили про збереження єдності та підтримку Ніколаса Мадуро, якого 3 січня 2026 року було захоплено американським спецпідрозділом "Дельта" та вивезено до США. Наразі Мадуро перебуває у слідчому ізоляторі Нью-Йорка, де в понеділок має відбутися судове засідання за звинуваченнями у незаконному обігу наркотиків. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Міністр внутрішніх справ Діосдадо Кабельо в аудіозверненні наголосив, що в країні є лише один законний президент - Ніколас Мадуро, а затримання його та дружини Сілії Флорес назвав "викраденням". Міністр оборони генерал Володимир Падріно повідомив про загибель солдатів та цивільних під час атаки США, заявивши, що збройні сили залучені для захисту суверенітету.
Віцепрезидентка Делсі Родрігес, за рішенням Верховного суду, обійняла посаду тимчасового лідера на час відсутності президента. Попри свій статус прагматичного політика із глибокими знаннями в нафтовій галузі, вона публічно відкинула заяви Дональда Трампа про готовність до співпраці.
США вже анонсували намір повернути американські нафтові компанії до Венесуели та встановити контроль над енергетичними ресурсами країни. Держсекретар Марко Рубіо уточнив, що метою операції є перетворення Венесуели з "наркотрафікового раю" на стабільну державу, вільну від впливу Ірану та радикальних груп.
