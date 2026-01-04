$42.170.00
Правительство Венесуэлы заявило о единстве вокруг Мадуро после его захвата спецназом США

Киев • УНН

 • 228 просмотра

Высокопоставленные чиновники Венесуэлы заявляют о единстве и поддержке Николаса Мадуро после его захвата американским спецподразделением. Мадуро находится в следственном изоляторе Нью-Йорка по обвинениям в незаконном обороте наркотиков.

Правительство Венесуэлы заявило о единстве вокруг Мадуро после его захвата спецназом США

Высокопоставленные чиновники Венесуэлы объявили о сохранении единства и поддержке Николаса Мадуро, который 3 января 2026 года был захвачен американским спецподразделением "Дельта" и вывезен в США. Сейчас Мадуро находится в следственном изоляторе Нью-Йорка, где в понедельник должно состояться судебное заседание по обвинениям в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Министр внутренних дел Диосдадо Кабельо в аудиообращении подчеркнул, что в стране есть только один законный президент - Николас Мадуро, а задержание его и жены Силии Флорес назвал "похищением". Министр обороны генерал Владимир Падрино сообщил о гибели солдат и гражданских во время атаки США, заявив, что вооруженные силы задействованы для защиты суверенитета.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро04.01.26, 04:44 • 43175 просмотров

Вице-президент Делси Родригес, по решению Верховного суда, заняла должность временного лидера на время отсутствия президента. Несмотря на свой статус прагматичного политика с глубокими знаниями в нефтяной отрасли, она публично отвергла заявления Дональда Трампа о готовности к сотрудничеству.

США уже анонсировали намерение вернуть американские нефтяные компании в Венесуэлу и установить контроль над энергетическими ресурсами страны. Госсекретарь Марко Рубио уточнил, что целью операции является превращение Венесуэлы из "наркотрафикового рая" в стабильное государство, свободное от влияния Ирана и радикальных групп. 

Госсекретарь США заявил, что Венесуэла не может быть превращена в "операционный хаб" для Ирана, россии или Китая04.01.26, 19:59 • 3008 просмотров

Степан Гафтко

