Правительство Венесуэлы заявило о единстве вокруг Мадуро после его захвата спецназом США
Высокопоставленные чиновники Венесуэлы заявляют о единстве и поддержке Николаса Мадуро после его захвата американским спецподразделением. Мадуро находится в следственном изоляторе Нью-Йорка по обвинениям в незаконном обороте наркотиков.
Подробности
Министр внутренних дел Диосдадо Кабельо в аудиообращении подчеркнул, что в стране есть только один законный президент - Николас Мадуро, а задержание его и жены Силии Флорес назвал "похищением". Министр обороны генерал Владимир Падрино сообщил о гибели солдат и гражданских во время атаки США, заявив, что вооруженные силы задействованы для защиты суверенитета.
Вице-президент Делси Родригес, по решению Верховного суда, заняла должность временного лидера на время отсутствия президента. Несмотря на свой статус прагматичного политика с глубокими знаниями в нефтяной отрасли, она публично отвергла заявления Дональда Трампа о готовности к сотрудничеству.
США уже анонсировали намерение вернуть американские нефтяные компании в Венесуэлу и установить контроль над энергетическими ресурсами страны. Госсекретарь Марко Рубио уточнил, что целью операции является превращение Венесуэлы из "наркотрафикового рая" в стабильное государство, свободное от влияния Ирана и радикальных групп.
