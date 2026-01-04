Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
Киев • УНН
Верховный суд Венесуэлы обязал вице-президента Делси Родригес принять полномочия главы государства. Это произошло после задержания Николаса Мадуро американскими спецслужбами.
Верховный суд Венесуэлы официально обязал вице-президента Делси Родригес немедленно принять на себя полномочия главы государства. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на решение Конституционной палаты суда, пишет УНН.
Подробности
Суд подчеркнул, что назначение Родригес необходимо для "обеспечения административной преемственности и всесторонней защиты нации" в отсутствие президента.
Противоречивая позиция Родригес
Несмотря на постановление суда и заявления Вашингтона о готовности к сотрудничеству с ней, сама Делси Родригес в публичных выступлениях продолжает называть Николаса Мадуро "единственным законным президентом". Она назвала действия США "варварством" и "незаконным захватом", требуя немедленного освобождения Мадуро.
Сейчас статус ее правления остается неопределенным: с одной стороны, конституционный механизм передачи власти активирован судом, с другой - Родригес и часть военного руководства отказываются признавать отстранение Мадуро окончательным.
Напомним
Захват Мадуро произошел в ночь на 3 января в Каракасе во время операции "Absolute Resolve", которую провели бойцы элитного подразделения Delta Force при поддержке ФБР.
После задержания супругов сначала доставили на десантный корабль USS Iwo Jima, откуда их впоследствии переправили самолетом в США.
Президент Дональд Трамп в заявлении по поводу события отметил, что Мадуро "предстанет перед полной силой американского правосудия".
Тем временем вице-президент Венесуэлы Делси Родригес выступила с видеообращением на государственном телевидении, в котором назвала захваченного Николаса Мадуро "единственным" легитимным президентом страны.