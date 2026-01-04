$42.170.00
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 10601 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 27032 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 32251 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 34388 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 52943 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 74103 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 66096 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 85856 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 47507 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
публикации
Эксклюзивы
"Венесуэла будет свободной": лидер оппозиции Мария Мачадо обратилась к соотечественникам после ареста Мадуро
В ЕС отреагировали на арест Мадуро: Каллас призвала к сдержанности и соблюдению международного права
Зеленский назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента
Сбито более полутысячи целей: Силы обороны показали новые кадры уничтожения российских дронов
Трамп высказался о путине: "Я не в восторге от него, он убивает слишком много людей"
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 20:23 • 235452 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Марко Рубио
Пэм Бонди
Андрей Сибига
Украина
Венесуэла
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Белый дом
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фото
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 года
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?
Техника
Отопление
Дипломатка
Социальная сеть
Boeing AH-64 Apache

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Верховный суд Венесуэлы обязал вице-президента Делси Родригес принять полномочия главы государства. Это произошло после задержания Николаса Мадуро американскими спецслужбами.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро

Верховный суд Венесуэлы официально обязал вице-президента Делси Родригес немедленно принять на себя полномочия главы государства. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на решение Конституционной палаты суда, пишет УНН.

Подробности

Суд подчеркнул, что назначение Родригес необходимо для "обеспечения административной преемственности и всесторонней защиты нации" в отсутствие президента.

Противоречивая позиция Родригес

Несмотря на постановление суда и заявления Вашингтона о готовности к сотрудничеству с ней, сама Делси Родригес в публичных выступлениях продолжает называть Николаса Мадуро "единственным законным президентом". Она назвала действия США "варварством" и "незаконным захватом", требуя немедленного освобождения Мадуро.

Сейчас статус ее правления остается неопределенным: с одной стороны, конституционный механизм передачи власти активирован судом, с другой - Родригес и часть военного руководства отказываются признавать отстранение Мадуро окончательным.

Напомним

Захват Мадуро произошел в ночь на 3 января в Каракасе во время операции "Absolute Resolve", которую провели бойцы элитного подразделения Delta Force при поддержке ФБР.

После задержания супругов сначала доставили на десантный корабль USS Iwo Jima, откуда их впоследствии переправили самолетом в США.

Президент Дональд Трамп в заявлении по поводу события отметил, что Мадуро "предстанет перед полной силой американского правосудия".

Тем временем вице-президент Венесуэлы Делси Родригес выступила с видеообращением на государственном телевидении, в котором назвала захваченного Николаса Мадуро "единственным" легитимным президентом страны.

Степан Гафтко

