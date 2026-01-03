Адміністрація Трампа виправдовує захоплення Мадуро прецедентом вторгнення в Панаму 1989 року

У адміністрації президента США Дональда Трампа виправдали захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро і його дружини Сілії Флорес вторгненням в Панаму в 1989 році і захопленням тодішнього лідера країни Мануеля Нор'єги. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Деталі

У Білому домі посилаються на внутрішній юридичний висновок 1989 року, а на подальше вторгнення США до Панами там дивляться як на прецедент для виправдання операції з захоплення Мадуро. В даному висновку йдеться про те, що президент США має конституційні повноваження залучати ФБР для розслідування та арешту осіб за порушення законодавства США, "навіть якщо ці дії суперечать міжнародному праву".

Брайан Фінукейн, колишній юридичний радник Державного департаменту, який зараз працює старшим радником в Crisis Group, заявив, що використання юридичного висновку для виправдання операції у Венесуелі "не є переконливим з точки зору міжнародного права" і назвав дії Трампа "грубим порушенням Статуту ООН".

Однак, за його словами, "з точки зору внутрішнього права, це може відповідати всім вимогам". Водночас різниця між операціями у Панамі і Венесуелі полягає в тому, що наприкінці 1980-х років панамський диктатор Мануель Нор'єга оголосив війну США, а вже потім відбулось американське вторгнення.

На початку 1990 року Нор'єга був переправлений в США, а в 1992 році його засудили до 40 років позбавлення волі за торгівлю наркотиками та вимагання. В 2017 році він помер.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп опублікував фото Ніколаса Мадуро на борту авіаносця USS Iwo Jima після його затримання американським спецназом.

Водночас лідерка венесуельської опозиції і лауреат Нобелівської премії миру 2025 року Марія Мачадо звернулась до співвітчизників. Вона додала, що "Венесуела буде вільною".