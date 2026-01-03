"Венесуела буде вільною": лідерка опозиції Марія Мачадо звернулась до співвітчизників після арешту Мадуро

$42.170.00
49.550.00
ukenru
15:51 • 4710 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
15:04 • 9262 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
13:18 • 13133 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 33520 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 58329 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 57850 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 78315 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 45190 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 73030 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 102457 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3.2м/с
73%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Атака дронів на Київщині: є пошкодження в Обухівському районі3 січня, 07:38 • 20129 перегляди
Жінку, виявлену під завалами харківського багатоповерхового будинку, ідентифікували як матір загиблого хлопчика3 січня, 08:11 • 14562 перегляди
Президент Чехії обговорить антиукраїнські заяви спікера парламенту на урядовому рівні3 січня, 10:18 • 11968 перегляди
Черги на кордоні: після Нового року найскладніша ситуація на польському напрямку11:16 • 11134 перегляди
Рубіо заявив, що Мадуро вже перебуває під вартою у США, а військові дії у Венесуелі завершено11:32 • 19218 перегляди
Публікації
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 48665 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 67409 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 81501 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 217547 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 140397 перегляди
Актуальнi люди
Ніколас Мадуро
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Пем Бонді
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Венесуела
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Польща
Реклама
УНН Lite
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 47526 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 57811 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 56732 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 140397 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 53097 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Fox News
Дипломатка

"Венесуела буде вільною": лідерка опозиції Марія Мачадо звернулась до співвітчизників після арешту Мадуро

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Марія Мачадо звернулась до співвітчизників після арешту Ніколаса Мадуро та його дружини Сілії Флорес. Вона заявила, що Мадуро постане перед міжнародним правосуддям за злочини, а також закликала визнати Едмундо Гонсалеса легітимним президентом.

"Венесуела буде вільною": лідерка опозиції Марія Мачадо звернулась до співвітчизників після арешту Мадуро

Лідерка венесуельської опозиції і лауреат Нобелівської премії миру 2025 року Марія Мачадо звернулась до співвітчизників у зв’язку з військовою операцією США і арештом Ніколаса Мадуро і його дружини Сілії Флорес. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Мачадо в соцмережі "Х".

Деталі

Відсьогодні Ніколас Мадуро постане перед міжнародним правосуддям за жахливі злочини, скоєні проти венесуельців і громадян багатьох інших країн. У зв'язку з його відмовою піти у відставку шляхом переговорів уряд США виконав обіцянку дотримуватися законності. Настав час народному суверенітету і національному суверенітету очолити країну. Ми збираємося повернути порядок, звільнити політв'язнів, побудувати виняткову націю і повернути наших дітей додому. Роками ми боролися, віддаючи все, і це було того варте. Відбувається те, що мало відбутися

 - йдеться у зверненні Мачадо.

Вона додала, що "Венесуела буде вільною".

Настав час для громадян. Тих, хто ризикнув усім заради демократії 28 липня (2024, вибори - ред). Тих, хто обрав Едмундо Гонсалеса легітимним президентом Венесуели, який повинен негайно прийняти свій конституційний мандат і всіма солдатами та офіцерами бути визнаний головнокомандувачем Національними збройними силами

- заявила Мачадо.

Контекст

Генеральний прокурор США Пам Бонді оголосила, що Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес постануть перед американським судом за наркотероризм та незаконний обіг зброї. Мадуро вже затриманий та буде доставлений до Нью-Йорка після операції, проведеної армійською групою спеціальних операцій "Дельта".

Держсекретар США Марко Рубіо повідомив сенатору Майку Лі про арешт Ніколаса Мадуро американськими військовими для суду у США. Військові дії у Венесуелі завершені, оскільки захоплення Мадуро було головною метою операції.

Також повідомлялось, що Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес американські військові захопили у спальні під час нічного рейду.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що офіційний Київ не визнавав легітимність Мадуро після сфальсифікованих виборів та насильства проти протестувальників. Він додав, що Україна підтримує право народів на вільне життя.

російське міністерство закордонних справ закликало США звільнити лідера Венесуели Ніколаса Мадуро і його дружину Сілію Флорес.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп опублікував фото Ніколаса Мадуро на борту авіаносця USS Iwo Jima після його затримання американським спецназом.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Обшук
Соціальна мережа
Пем Бонді
Андрій Сибіга
Марко Рубіо
Ніколас Мадуро
Венесуела
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Україна