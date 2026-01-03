"Венесуела буде вільною": лідерка опозиції Марія Мачадо звернулась до співвітчизників після арешту Мадуро

Лідерка венесуельської опозиції і лауреат Нобелівської премії миру 2025 року Марія Мачадо звернулась до співвітчизників у зв’язку з військовою операцією США і арештом Ніколаса Мадуро і його дружини Сілії Флорес. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Мачадо в соцмережі "Х".

Деталі

Відсьогодні Ніколас Мадуро постане перед міжнародним правосуддям за жахливі злочини, скоєні проти венесуельців і громадян багатьох інших країн. У зв'язку з його відмовою піти у відставку шляхом переговорів уряд США виконав обіцянку дотримуватися законності. Настав час народному суверенітету і національному суверенітету очолити країну. Ми збираємося повернути порядок, звільнити політв'язнів, побудувати виняткову націю і повернути наших дітей додому. Роками ми боролися, віддаючи все, і це було того варте. Відбувається те, що мало відбутися - йдеться у зверненні Мачадо.

Вона додала, що "Венесуела буде вільною".

Настав час для громадян. Тих, хто ризикнув усім заради демократії 28 липня (2024, вибори - ред). Тих, хто обрав Едмундо Гонсалеса легітимним президентом Венесуели, який повинен негайно прийняти свій конституційний мандат і всіма солдатами та офіцерами бути визнаний головнокомандувачем Національними збройними силами - заявила Мачадо.

Контекст

Генеральний прокурор США Пам Бонді оголосила, що Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес постануть перед американським судом за наркотероризм та незаконний обіг зброї. Мадуро вже затриманий та буде доставлений до Нью-Йорка після операції, проведеної армійською групою спеціальних операцій "Дельта".

Держсекретар США Марко Рубіо повідомив сенатору Майку Лі про арешт Ніколаса Мадуро американськими військовими для суду у США. Військові дії у Венесуелі завершені, оскільки захоплення Мадуро було головною метою операції.

Також повідомлялось, що Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес американські військові захопили у спальні під час нічного рейду.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що офіційний Київ не визнавав легітимність Мадуро після сфальсифікованих виборів та насильства проти протестувальників. Він додав, що Україна підтримує право народів на вільне життя.

російське міністерство закордонних справ закликало США звільнити лідера Венесуели Ніколаса Мадуро і його дружину Сілію Флорес.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп опублікував фото Ніколаса Мадуро на борту авіаносця USS Iwo Jima після його затримання американським спецназом.