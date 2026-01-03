"Венесуэла будет свободной": лидер оппозиции Мария Мачадо обратилась к соотечественникам после ареста Мадуро

Лидер венесуэльской оппозиции и лауреат Нобелевской премии мира 2025 года Мария Мачадо обратилась к соотечественникам в связи с военной операцией США и арестом Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Мачадо в соцсети "Х".

Детали

С сегодняшнего дня Николас Мадуро предстанет перед международным правосудием за ужасные преступления, совершенные против венесуэльцев и граждан многих других стран. В связи с его отказом уйти в отставку путем переговоров правительство США выполнило обещание соблюдать законность. Пришло время народному суверенитету и национальному суверенитету возглавить страну. Мы собираемся вернуть порядок, освободить политзаключенных, построить исключительную нацию и вернуть наших детей домой. Годами мы боролись, отдавая все, и это того стоило. Происходит то, что должно было произойти - говорится в обращении Мачадо.

Она добавила, что "Венесуэла будет свободной".

Пришло время для граждан. Тех, кто рискнул всем ради демократии 28 июля (2024, выборы - ред). Тех, кто избрал Эдмундо Гонсалеса легитимным президентом Венесуэлы, который должен немедленно принять свой конституционный мандат и всеми солдатами и офицерами быть признан главнокомандующим Национальными вооруженными силами - заявила Мачадо.

Контекст

Генеральный прокурор США Пам Бонди объявила, что Николас Мадуро и его жена Силия Флорес предстанут перед американским судом за наркотерроризм и незаконный оборот оружия. Мадуро уже задержан и будет доставлен в Нью-Йорк после операции, проведенной армейской группой специальных операций "Дельта".

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил сенатору Майку Ли об аресте Николаса Мадуро американскими военными для суда в США. Военные действия в Венесуэле завершены, поскольку захват Мадуро был главной целью операции.

Также сообщалось, что Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес американские военные захватили в спальне во время ночного рейда.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что официальный Киев не признавал легитимность Мадуро после сфальсифицированных выборов и насилия против протестующих. Он добавил, что Украина поддерживает право народов на свободную жизнь.

российское министерство иностранных дел призвало США освободить лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес.

Напомним

Президент США Дональд Трамп опубликовал фото Николаса Мадуро на борту авианосца USS Iwo Jima после его задержания американским спецназом.