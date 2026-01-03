"Венесуэла будет свободной": лидер оппозиции Мария Мачадо обратилась к соотечественникам после ареста Мадуро

$42.170.00
49.550.00
ukenru
15:51 • 8776 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
15:04 • 13338 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
13:18 • 16793 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 37069 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 61174 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 59012 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 79234 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 45435 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 73241 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 102686 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3.3м/с
73%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Атака дронов в Киевской области: есть повреждения в Обуховском районе3 января, 07:38 • 24229 просмотра
Женщину, обнаруженную под завалами харьковского многоэтажного дома, идентифицировали как мать погибшего мальчика3 января, 08:11 • 18979 просмотра
Президент Чехии обсудит антиукраинские заявления спикера парламента на правительственном уровне3 января, 10:18 • 16320 просмотра
Очереди на границе: после Нового года самая сложная ситуация на польском направлении11:16 • 15383 просмотра
Рубио заявил, что Мадуро уже находится под стражей в США, а военные действия в Венесуэле завершены11:32 • 23717 просмотра
публикации
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 52621 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 71433 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 85571 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 221543 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 146484 просмотра
Актуальные люди
Николас Мадуро
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Пэм Бонди
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Венесуэла
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Польша
Реклама
УНН Lite
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 50536 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 60570 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 59266 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 146550 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 55431 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фокс Ньюс
Дипломатка

"Венесуэла будет свободной": лидер оппозиции Мария Мачадо обратилась к соотечественникам после ареста Мадуро

Киев • УНН

 • 632 просмотра

Мария Мачадо обратилась к соотечественникам после ареста Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес. Она заявила, что Мадуро предстанет перед международным правосудием за преступления, а также призвала признать Эдмундо Гонсалеса легитимным президентом.

"Венесуэла будет свободной": лидер оппозиции Мария Мачадо обратилась к соотечественникам после ареста Мадуро

Лидер венесуэльской оппозиции и лауреат Нобелевской премии мира 2025 года Мария Мачадо обратилась к соотечественникам в связи с военной операцией США и арестом Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Мачадо в соцсети "Х".

Детали

С сегодняшнего дня Николас Мадуро предстанет перед международным правосудием за ужасные преступления, совершенные против венесуэльцев и граждан многих других стран. В связи с его отказом уйти в отставку путем переговоров правительство США выполнило обещание соблюдать законность. Пришло время народному суверенитету и национальному суверенитету возглавить страну. Мы собираемся вернуть порядок, освободить политзаключенных, построить исключительную нацию и вернуть наших детей домой. Годами мы боролись, отдавая все, и это того стоило. Происходит то, что должно было произойти

 - говорится в обращении Мачадо.

Она добавила, что "Венесуэла будет свободной".

Пришло время для граждан. Тех, кто рискнул всем ради демократии 28 июля (2024, выборы - ред). Тех, кто избрал Эдмундо Гонсалеса легитимным президентом Венесуэлы, который должен немедленно принять свой конституционный мандат и всеми солдатами и офицерами быть признан главнокомандующим Национальными вооруженными силами

- заявила Мачадо.

Контекст

Генеральный прокурор США Пам Бонди объявила, что Николас Мадуро и его жена Силия Флорес предстанут перед американским судом за наркотерроризм и незаконный оборот оружия. Мадуро уже задержан и будет доставлен в Нью-Йорк после операции, проведенной армейской группой специальных операций "Дельта".

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил сенатору Майку Ли об аресте Николаса Мадуро американскими военными для суда в США. Военные действия в Венесуэле завершены, поскольку захват Мадуро был главной целью операции.

Также сообщалось, что Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес американские военные захватили в спальне во время ночного рейда.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что официальный Киев не признавал легитимность Мадуро после сфальсифицированных выборов и насилия против протестующих. Он добавил, что Украина поддерживает право народов на свободную жизнь.

российское министерство иностранных дел призвало США освободить лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес.

Напомним

Президент США Дональд Трамп опубликовал фото Николаса Мадуро на борту авианосца USS Iwo Jima после его задержания американским спецназом.

Евгений Устименко

Новости Мира
Обыск
Социальная сеть
Пэм Бонди
Андрей Сибига
Марко Рубио
Николас Мадуро
Венесуэла
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Украина