Україна підтримує народ Венесуели і не визнає легітимність режиму Мадуро - голова МЗС Сибіга
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на військову операцію США у Венесуелі, заявивши про підтримку права народів на вільне життя. Україна не визнавала легітимність Мадуро після сфальсифікованих виборів та насильства проти протестувальників.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на військову операцію США у Венесуелі і повалення режиму Ніколаса Мадуро. Про це він написав в соцмережі "Х", передає УНН.
Деталі
Як зазначив очільник МЗС, Україна послідовно відстоює право народів на вільне життя, без диктатури, гноблення та порушень прав людини. Режим Мадуро порушив усі ці принципи в усіх аспектах.
Він зазначив, що Україна, разом із десятками інших країн у різних регіонах світу, не визнала легітимність Мадуро після сфальсифікованих виборів та насильства проти протестувальників.
Демократичні країни та правозахисні організації по всьому світу давно наголошували на масових злочинах його режиму, насильстві, катуваннях, утисках, порушеннях усіх базових свобод, вкрадених виборах та руйнуванні демократії і верховенства права. Народ Венесуели повинен мати шанс на нормальне життя, безпеку, процвітання та людську гідність. Ми продовжуватимемо підтримувати їхнє право на таку нормальність, повагу та свободу
Очільник МЗС України також виступив подальший розвиток подій згідно з принципами міжнародного права та пріоритетами демократії, прав людини та інтересів венесуельців.
Контекст
Держсекретар США Марко Рубіо повідомив про арешт Ніколаса Мадуро американськими військовими для суду в США. Військові дії у Венесуелі завершено, оскільки захоплення Мадуро було головною метою операції.
Уряд Венесуели звинуватив США у військовій агресії після серії вибухів у Каракасі та інших регіонах. Президент Ніколас Мадуро оголосив надзвичайний стан і мобілізував сили оборони.
Нагадаємо
Генеральний прокурор США Пам Бонді оголосила, що Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес постануть перед американським судом за наркотероризм та незаконний обіг зброї.