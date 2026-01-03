Україна підтримує народ Венесуели і не визнає легітимність режиму Мадуро - голова МЗС Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на військову операцію США у Венесуелі і повалення режиму Ніколаса Мадуро. Про це він написав в соцмережі "Х", передає УНН.

Як зазначив очільник МЗС, Україна послідовно відстоює право народів на вільне життя, без диктатури, гноблення та порушень прав людини. Режим Мадуро порушив усі ці принципи в усіх аспектах.

Він зазначив, що Україна, разом із десятками інших країн у різних регіонах світу, не визнала легітимність Мадуро після сфальсифікованих виборів та насильства проти протестувальників.

Демократичні країни та правозахисні організації по всьому світу давно наголошували на масових злочинах його режиму, насильстві, катуваннях, утисках, порушеннях усіх базових свобод, вкрадених виборах та руйнуванні демократії і верховенства права. Народ Венесуели повинен мати шанс на нормальне життя, безпеку, процвітання та людську гідність. Ми продовжуватимемо підтримувати їхнє право на таку нормальність, повагу та свободу