13:18 • 5122 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 28762 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 53629 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 54684 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 75414 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 44116 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 72259 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 101325 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 68312 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 61148 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Украина поддерживает народ Венесуэлы и не признает легитимность режима Мадуро - глава МИД Сибига

Киев • УНН

 • 222 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на военную операцию США в Венесуэле, заявив о поддержке права народов на свободную жизнь. Украина не признавала легитимность Мадуро после сфальсифицированных выборов и насилия против протестующих.

Украина поддерживает народ Венесуэлы и не признает легитимность режима Мадуро - глава МИД Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на военную операцию США в Венесуэле и свержение режима Николаса Мадуро. Об этом он написал в соцсети "Х", передает УНН.

Подробности

Как отметил глава МИД, Украина последовательно отстаивает право народов на свободную жизнь, без диктатуры, угнетения и нарушений прав человека. Режим Мадуро нарушил все эти принципы во всех аспектах.

Он отметил, что Украина, вместе с десятками других стран в разных регионах мира, не признала легитимность Мадуро после сфальсифицированных выборов и насилия против протестующих.

Демократические страны и правозащитные организации по всему миру давно отмечали массовые преступления его режима, насилие, пытки, притеснения, нарушения всех базовых свобод, украденные выборы и разрушение демократии и верховенства права. Народ Венесуэлы должен иметь шанс на нормальную жизнь, безопасность, процветание и человеческое достоинство. Мы будем продолжать поддерживать их право на такую нормальность, уважение и свободу

- говорится в заявлении Сибиги.

Глава МИД Украины также выступил за дальнейшее развитие событий согласно принципам международного права и приоритетам демократии, прав человека и интересов венесуэльцев.

Контекст

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил об аресте Николаса Мадуро американскими военными для суда в США. Военные действия в Венесуэле завершены, поскольку захват Мадуро был главной целью операции.

Правительство Венесуэлы обвинило США в военной агрессии после серии взрывов в Каракасе и других регионах. Президент Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение и мобилизовал силы обороны.

Напомним

Генеральный прокурор США Пам Бонди объявила, что Николас Мадуро и его жена Силия Флорес предстанут перед американским судом за наркотерроризм и незаконный оборот оружия.

Евгений Устименко

