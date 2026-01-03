Украина поддерживает народ Венесуэлы и не признает легитимность режима Мадуро - глава МИД Сибига
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на военную операцию США в Венесуэле, заявив о поддержке права народов на свободную жизнь. Украина не признавала легитимность Мадуро после сфальсифицированных выборов и насилия против протестующих.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на военную операцию США в Венесуэле и свержение режима Николаса Мадуро. Об этом он написал в соцсети "Х", передает УНН.
Подробности
Как отметил глава МИД, Украина последовательно отстаивает право народов на свободную жизнь, без диктатуры, угнетения и нарушений прав человека. Режим Мадуро нарушил все эти принципы во всех аспектах.
Он отметил, что Украина, вместе с десятками других стран в разных регионах мира, не признала легитимность Мадуро после сфальсифицированных выборов и насилия против протестующих.
Демократические страны и правозащитные организации по всему миру давно отмечали массовые преступления его режима, насилие, пытки, притеснения, нарушения всех базовых свобод, украденные выборы и разрушение демократии и верховенства права. Народ Венесуэлы должен иметь шанс на нормальную жизнь, безопасность, процветание и человеческое достоинство. Мы будем продолжать поддерживать их право на такую нормальность, уважение и свободу
Глава МИД Украины также выступил за дальнейшее развитие событий согласно принципам международного права и приоритетам демократии, прав человека и интересов венесуэльцев.
Контекст
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил об аресте Николаса Мадуро американскими военными для суда в США. Военные действия в Венесуэле завершены, поскольку захват Мадуро был главной целью операции.
Правительство Венесуэлы обвинило США в военной агрессии после серии взрывов в Каракасе и других регионах. Президент Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение и мобилизовал силы обороны.
Напомним
Генеральный прокурор США Пам Бонди объявила, что Николас Мадуро и его жена Силия Флорес предстанут перед американским судом за наркотерроризм и незаконный оборот оружия.