2 січня, 16:10
Венесуела заявила про "військову агресію" США після вибухів у Каракасі

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Уряд Венесуели звинуватив США у військовій агресії після серії вибухів у Каракасі та інших регіонах. Президент Ніколас Мадуро оголосив надзвичайний стан і мобілізував сили оборони.

Венесуела заявила про "військову агресію" США після вибухів у Каракасі

Уряд Венесуели звинуватив Сполучені Штати у військовій агресії після серії вибухів, які сталися вранці в суботу в Каракасі та кількох регіонах країни. Президент Ніколас Мадуро оголосив надзвичайний стан і мобілізував сили оборони. Про це повідомляє агентство Reuters, пише УНН.

У заяві уряду йдеться, що напади також сталися в штатах Міранда, Арагуа та Ла-Гуайра, що спонукало президента Ніколаса Мадуро оголосити надзвичайний стан у країні та мобілізувати сили оборони. За даними Reuters, очевидці та зображення, що поширюються в соціальних мережах, вибухи, літаки та чорний дим можна було побачити по всій столиці, починаючи приблизно з 2:00 (06:00 за Гринвічем)

- пише видання.

Також повідомляється про відключення електроенергії в південній частині Каракаса поблизу великої військової бази.

Президент США Дональд Трамп раніше неодноразово заявляв про можливі наземні операції у Венесуелі. За інформацією Reuters, він приватно тиснув на Ніколаса Мадуро з вимогою залишити країну. У понеділок Трамп заявив, що було б "розумно", якби Мадуро пішов від влади.

Пентагон переадресував запитання до Білого дому, який відмовився коментувати ситуацію. Уряд Венесуели заявив, що метою нападу є захоплення США нафти та корисних копалин країни, додавши, що Сполученим Штатам "не вдасться" заволодіти цими ресурсами.

Нагадаємо

Президент Дональд Трамп заявив, що США завдали удару по "великому об'єкту" у Венесуелі. Це сталося в рамках кампанії проти передбачуваних операцій із торгівлі наркотиками.

Дедалі більше нафтових танкерів відвертаються від Венесуели, оскільки США загрожують захопити судна, які перевозять нафту для фінансування режиму Ніколаса Мадуро. Щонайменше сім суден змінили курс, а ще чотири відвернулися після того, як американські війська піднялися на борт судна Skipper.

Алла Кіосак

