Нефтяные танкеры меняют курс от Венесуэлы из-за угроз США - Bloomberg
Киев • УНН
Все больше нефтяных танкеров отворачиваются от Венесуэлы, поскольку США угрожают захватить суда, перевозящие нефть для финансирования режима Николаса Мадуро. По меньшей мере семь судов изменили курс, а еще четыре отвернулись после того, как американские войска поднялись на борт судна Skipper.
Все больше нефтяных танкеров «отворачиваются» от Венесуэлы, поскольку США угрожают захватить суда, перевозящие нефть, которая помогает финансировать режим президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что по меньшей мере семь судов изменили курс или остановились в море. Еще четыре «отвернулись» сразу после того, как американские войска поднялись на борт судна Skipper в середине декабря.
Президент США Дональд Трамп обвинил Венесуэлу в использовании доходов от нефти для финансирования ряда преступных действий, включая торговлю наркотиками и терроризм. В рамках кампании давления Трампа американские войска нанесли удары по судам, вероятно, осуществляющим торговлю наркотиками, в результате которых погибло более 100 человек, и захватили два нефтяных танкера. Захваченные суда Skipper и Centuries сейчас находятся у побережья Техаса
Указывается, что Венесуэла опровергла эти обвинения и назвала действия США незаконными.
«Еще одним признаком эскалации стало то, что США заявили об ударе по объекту в Венесуэле, который якобы использовался для перевозки наркотиков. Они также ввели санкции против четырех китайских компаний и четырех судов, связанных с торговлей венесуэльской сырой нефтью», - говорится в статье.
Контекст
21 декабря Соединенные Штаты задержали третий нефтяной танкер вблизи Венесуэлы.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро санкционировал освобождение 99 участников антиправительственных протестов 2024 года после того, как Дональд Трамп усилил морскую блокаду и призвал лидера страны к отставке.
