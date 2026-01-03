Нефтяные танкеры меняют курс от Венесуэлы из-за угроз США - Bloomberg

Все больше нефтяных танкеров «отворачиваются» от Венесуэлы, поскольку США угрожают захватить суда, перевозящие нефть, которая помогает финансировать режим президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.

Отмечается, что по меньшей мере семь судов изменили курс или остановились в море. Еще четыре «отвернулись» сразу после того, как американские войска поднялись на борт судна Skipper в середине декабря.

Президент США Дональд Трамп обвинил Венесуэлу в использовании доходов от нефти для финансирования ряда преступных действий, включая торговлю наркотиками и терроризм. В рамках кампании давления Трампа американские войска нанесли удары по судам, вероятно, осуществляющим торговлю наркотиками, в результате которых погибло более 100 человек, и захватили два нефтяных танкера. Захваченные суда Skipper и Centuries сейчас находятся у побережья Техаса