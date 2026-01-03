$42.170.18
2 января, 16:10
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Нефтяные танкеры меняют курс от Венесуэлы из-за угроз США - Bloomberg

Киев • УНН

 • 1230 просмотра

Все больше нефтяных танкеров отворачиваются от Венесуэлы, поскольку США угрожают захватить суда, перевозящие нефть для финансирования режима Николаса Мадуро. По меньшей мере семь судов изменили курс, а еще четыре отвернулись после того, как американские войска поднялись на борт судна Skipper.

Нефтяные танкеры меняют курс от Венесуэлы из-за угроз США - Bloomberg

Все больше нефтяных танкеров «отворачиваются» от Венесуэлы, поскольку США угрожают захватить суда, перевозящие нефть, которая помогает финансировать режим президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что по меньшей мере семь судов изменили курс или остановились в море. Еще четыре «отвернулись» сразу после того, как американские войска поднялись на борт судна Skipper в середине декабря.

Президент США Дональд Трамп обвинил Венесуэлу в использовании доходов от нефти для финансирования ряда преступных действий, включая торговлю наркотиками и терроризм. В рамках кампании давления Трампа американские войска нанесли удары по судам, вероятно, осуществляющим торговлю наркотиками, в результате которых погибло более 100 человек, и захватили два нефтяных танкера. Захваченные суда Skipper и Centuries сейчас находятся у побережья Техаса

- пишет издание.

Указывается, что Венесуэла опровергла эти обвинения и назвала действия США незаконными.

«Еще одним признаком эскалации стало то, что США заявили об ударе по объекту в Венесуэле, который якобы использовался для перевозки наркотиков. Они также ввели санкции против четырех китайских компаний и четырех судов, связанных с торговлей венесуэльской сырой нефтью», - говорится в статье.

Контекст

21 декабря Соединенные Штаты задержали третий нефтяной танкер вблизи Венесуэлы.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро санкционировал освобождение 99 участников антиправительственных протестов 2024 года после того, как Дональд Трамп усилил морскую блокаду и призвал лидера страны к отставке.

Мадуро заявил, что Венесуэла открыта для переговоров с США по наркоторговле02.01.26, 09:17 • 3298 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Санкции
Николас Мадуро
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты