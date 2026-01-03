Нафтові танкери змінюють курс від Венесуели через погрози США - Bloomberg

Все більше нафтових танкерів "відвертаються" від Венесуели, оскільки США погрожують захопити судна, що перевозять нафту, яка допомагає фінансувати режим президента Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що щонайменше сім суден змінили курс або зупинилися в морі. Ще чотири "відвернулися" одразу після того, як американські війська піднялися на борт судна Skipper в середині грудня.

Президент США Дональд Трамп звинуватив Венесуелу у використанні доходів від нафти для фінансування низки злочинних дій, включаючи торгівлю наркотиками та тероризм. В рамках кампанії тиску Трампа американські війська завдали ударів по суднах, ймовірно, здійснюючих торгівлю наркотиками, в результаті яких загинуло понад 100 людей, та захопили два нафтові танкери. Захоплені судна Skipper та Centuries наразі знаходяться біля узбережжя Техасу - пише виданняю

Вказується, що Венесуела заперечила ці звинувачення та назвала дії США незаконними.

"Ще однією ознакою ескалації стало те, що США заявили про удар по об'єкту у Венесуелі, який нібито використовувався для перевезення наркотиків. Вони також запровадили санкції проти чотирьох китайських компаній та чотирьох суден, пов'язаних з торгівлею венесуельською сирою нафтою", - йдеться у статтію

Контекст

21 грудня Сполучені Штати затримали третій нафтовий танкер поблизу Венесуели.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро санкціонував звільнення 99 учасників антиурядових протестів 2024 року після того, як Дональд Трамп посилив морську блокаду та закликав лідера країни до відставки.

Мадуро заявив, що Венесуела відкрита для переговорів зі США щодо наркоторгівлі