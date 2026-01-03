Нафтові танкери змінюють курс від Венесуели через погрози США - Bloomberg

$42.170.18
49.550.24
ukenru
2 січня, 16:10 • 13139 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 22630 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 29572 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 44831 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 29031 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 63742 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 91094 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 65189 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 58927 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 198120 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
2.2м/с
83%
737мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Кількість постраждалих від ворожого удару в Харкові зросла до 31 особиPhoto2 січня, 16:50 • 5708 перегляди
У 44 прифронтових населених пунктах Запоріжжя та Дніпропетровщини оголосили примусову евакуацію2 січня, 17:04 • 4204 перегляди
Держдеп оновив поради для поїздок до рф: американцям рекомендують підготувати заповіт та побажання щодо похорону2 січня, 17:52 • 4050 перегляди
Фінал серіалу "Дивні дива" зібрав до 30 мільйонів доларів після новорічного показу2 січня, 19:05 • 4720 перегляди
Трамп накинувся на Клуні через отримання французького громадянства. Актор відповів2 січня, 20:13 • 5154 перегляди
Публікації
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 29515 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 48860 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 65108 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 198120 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 117497 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Олег Синєгубов
Михайло Федоров
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Харків
Сполучені Штати Америки
Франція
Китай
Реклама
УНН Lite
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 38229 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 48330 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 48118 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 117497 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 45697 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Іскандер (ОТРК)
Фільм
Опалення

Нафтові танкери змінюють курс від Венесуели через погрози США - Bloomberg

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Все більше нафтових танкерів відвертаються від Венесуели, оскільки США погрожують захопити судна, що перевозять нафту для фінансування режиму Ніколаса Мадуро. Щонайменше сім суден змінили курс, а ще чотири відвернулися після того, як американські війська піднялися на борт судна Skipper.

Нафтові танкери змінюють курс від Венесуели через погрози США - Bloomberg

Все більше нафтових танкерів "відвертаються" від Венесуели, оскільки США погрожують захопити судна, що перевозять нафту, яка допомагає фінансувати режим президента Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що щонайменше сім суден змінили курс або зупинилися в морі. Ще чотири "відвернулися" одразу після того, як американські війська піднялися на борт судна Skipper в середині грудня.

Президент США Дональд Трамп звинуватив Венесуелу у використанні доходів від нафти для фінансування низки злочинних дій, включаючи торгівлю наркотиками та тероризм. В рамках кампанії тиску Трампа американські війська завдали ударів по суднах, ймовірно, здійснюючих торгівлю наркотиками, в результаті яких загинуло понад 100 людей, та захопили два нафтові танкери. Захоплені судна Skipper та Centuries наразі знаходяться біля узбережжя Техасу

- пише виданняю

Вказується, що Венесуела заперечила ці звинувачення та назвала дії США незаконними.

"Ще однією ознакою ескалації стало те, що США заявили про удар по об'єкту у Венесуелі, який нібито використовувався для перевезення наркотиків. Вони також запровадили санкції проти чотирьох китайських компаній та чотирьох суден, пов'язаних з торгівлею венесуельською сирою нафтою", - йдеться у статтію

Контекст

21 грудня Сполучені Штати затримали третій нафтовий танкер поблизу Венесуели.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро санкціонував звільнення 99 учасників антиурядових протестів 2024 року після того, як Дональд Трамп посилив морську блокаду та закликав лідера країни до відставки.

Мадуро заявив, що Венесуела відкрита для переговорів зі США щодо наркоторгівлі02.01.26, 09:17 • 3252 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Санкції
Ніколас Мадуро
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки