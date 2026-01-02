$42.170.18
1 січня, 13:04 • 37611 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 57519 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 46561 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 44524 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 154712 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 153955 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 53281 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 44797 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 37932 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 30580 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Мадуро заявив, що Венесуела відкрита для переговорів зі США щодо наркоторгівлі

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Лідер Венесуели Ніколас Мадуро заявив про готовність до діалогу зі США щодо боротьби з наркоторгівлею та нафти. Це відбувається на тлі посилення американського тиску на його уряд, включаючи атаки на судна та портову інфраструктуру.

Мадуро заявив, що Венесуела відкрита для переговорів зі США щодо наркоторгівлі

Лідер Венесуели Ніколас Мадуро заявив у четвер, що він відкритий до переговорів зі США щодо боротьби з наркоторгівлею та нафти після кількох тижнів посилення тиску на його уряд. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.

Деталі

В інтерв’ю венесуельському державному телебаченню Мадуро сказав, що готовий до діалогу зі США "де вони захочуть і коли вони захочуть".

Він також ухилився від запитання про заяву президента Дональда Трампа про те, що США атакували портову інфраструктуру у Венесуелі — атаку, яку, за повідомленнями, здійснило ЦРУ. BBC звернулася до Білого дому по коментар.

Це відбувається на тлі того, що протягом останніх трьох місяців американські сили націлюються на судна, які вони підозрюють у контрабанді наркотиків через Карибський басейн та східну частину Тихого океану.

Загалом у межах "війни з наркотиками" адміністрації Трампа було здійснено понад 30 ударів по суднах, і з часу першої атаки США на човен у міжнародних водах 2 вересня загинуло понад 110 людей.

Остання атака сталася в середу, коли, за даними американських військових, були уражені два човни, які нібито перевозили наркотики, внаслідок чого загинули п’ятеро людей на борту.

росія "рішуче засуджує" захоплення США танкерів біля Венесуели та морську блокаду - постпред рф при ООН24.12.25, 00:31 • 5083 перегляди

У понеділок Трамп заявив, що США завдали удару по "портовій зоні", пов’язаній з імовірними венесуельськими наркосуднами, що спричинило "потужний вибух".

За даними CNN і New York Times, які посилаються на джерела, близькі до справи, вибух був спричинений ударом безпілотника, здійсненим ЦРУ. Якщо це буде підтверджено, це стане першою відомою операцією США безпосередньо на території Венесуели.

Однак у своєму інтерв’ю Мадуро був не красномовним. На запитання, чи може він підтвердити або спростувати атаку, Мадуро відповів: "Це може бути темою для розмови за кілька днів".

Окрім наркоторгівлі, Мадуро також заявив, що відкритий до переговорів щодо нафти та міграції.

Не надавши доказів, Трамп звинуватив Мадуро в тому, що той "спорожняє свої в’язниці та психіатричні лікарні" і "змушує" їхніх ув’язнених мігрувати до США.

Венесуела перетворює танкери на плавучі сховища через морську блокаду США23.12.25, 22:50 • 6064 перегляди

США також посилили заходи проти санкційних нафтових танкерів, які входять у Венесуелу та виходять з неї.

10 грудня американські сили захопили нафтовий танкер біля берегів Венесуели, заявивши, що він "використовувався для транспортування санкційної нафти з Венесуели та Ірану". Венесуела назвала це актом "міжнародного піратства".

Відтоді США захопили ще один нафтовий танкер і переслідували третій.

Адміністрація Трампа представляє свої операції проти ймовірних наркосуден як неміжнародний збройний конфлікт проти передбачуваних наркоторговців, однак юридичні експерти зазначають, що такі дії можуть порушувати закони, які регулюють подібні конфлікти.

США не надали доказів того, що судна, по яких вони завдавали ударів, перевозили наркотики. Втім, Південне командування США знову наполягло цього тижня, що "розвіддані підтвердили, що судна рухалися відомими маршрутами наркоторгівлі та були залучені до наркоторгівлі".

США посилили санкції проти Венесуели, націлившись на китайські компанії та танкери - Bloomberg01.01.26, 05:40 • 5512 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Санкції
Енергетика
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран