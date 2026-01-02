Мадуро заявив, що Венесуела відкрита для переговорів зі США щодо наркоторгівлі

Лідер Венесуели Ніколас Мадуро заявив у четвер, що він відкритий до переговорів зі США щодо боротьби з наркоторгівлею та нафти після кількох тижнів посилення тиску на його уряд. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.

Деталі

В інтерв’ю венесуельському державному телебаченню Мадуро сказав, що готовий до діалогу зі США "де вони захочуть і коли вони захочуть".

Він також ухилився від запитання про заяву президента Дональда Трампа про те, що США атакували портову інфраструктуру у Венесуелі — атаку, яку, за повідомленнями, здійснило ЦРУ. BBC звернулася до Білого дому по коментар.

Це відбувається на тлі того, що протягом останніх трьох місяців американські сили націлюються на судна, які вони підозрюють у контрабанді наркотиків через Карибський басейн та східну частину Тихого океану.

Загалом у межах "війни з наркотиками" адміністрації Трампа було здійснено понад 30 ударів по суднах, і з часу першої атаки США на човен у міжнародних водах 2 вересня загинуло понад 110 людей.

Остання атака сталася в середу, коли, за даними американських військових, були уражені два човни, які нібито перевозили наркотики, внаслідок чого загинули п’ятеро людей на борту.

У понеділок Трамп заявив, що США завдали удару по "портовій зоні", пов’язаній з імовірними венесуельськими наркосуднами, що спричинило "потужний вибух".

За даними CNN і New York Times, які посилаються на джерела, близькі до справи, вибух був спричинений ударом безпілотника, здійсненим ЦРУ. Якщо це буде підтверджено, це стане першою відомою операцією США безпосередньо на території Венесуели.

Однак у своєму інтерв’ю Мадуро був не красномовним. На запитання, чи може він підтвердити або спростувати атаку, Мадуро відповів: "Це може бути темою для розмови за кілька днів".

Окрім наркоторгівлі, Мадуро також заявив, що відкритий до переговорів щодо нафти та міграції.

Не надавши доказів, Трамп звинуватив Мадуро в тому, що той "спорожняє свої в’язниці та психіатричні лікарні" і "змушує" їхніх ув’язнених мігрувати до США.

США також посилили заходи проти санкційних нафтових танкерів, які входять у Венесуелу та виходять з неї.

10 грудня американські сили захопили нафтовий танкер біля берегів Венесуели, заявивши, що він "використовувався для транспортування санкційної нафти з Венесуели та Ірану". Венесуела назвала це актом "міжнародного піратства".

Відтоді США захопили ще один нафтовий танкер і переслідували третій.

Адміністрація Трампа представляє свої операції проти ймовірних наркосуден як неміжнародний збройний конфлікт проти передбачуваних наркоторговців, однак юридичні експерти зазначають, що такі дії можуть порушувати закони, які регулюють подібні конфлікти.

США не надали доказів того, що судна, по яких вони завдавали ударів, перевозили наркотики. Втім, Південне командування США знову наполягло цього тижня, що "розвіддані підтвердили, що судна рухалися відомими маршрутами наркоторгівлі та були залучені до наркоторгівлі".

