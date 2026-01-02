Мадуро заявил, что Венесуэла открыта для переговоров с США по наркоторговле

$42.170.18
1 января, 13:04 • 38109 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 58592 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 47244 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 45171 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 156483 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 155988 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 53622 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 45051 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 38074 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 30672 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
Враг атаковал Запорожье беспилотниками: первые подробности1 января, 21:59 • 3982 просмотра
россия передала США данные с дрона, который якобы атаковал резиденцию путина1 января, 22:32 • 10267 просмотра
"Пусть воруют, но не в Чехии": спикер парламента выступил против поставок оружия Украине1 января, 23:07 • 16374 просмотра
Атака на Запорожье: враг нанес 9 ударов, в городе возник еще один пожарPhoto1 января, 23:39 • 5838 просмотра
Николаев под ударом вражеских дронов: в городе прогремели три взрыва2 января, 01:26 • 8206 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 26472 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 44161 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 156490 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 87715 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 112898 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Илон Маск
Рустем Умеров
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Европа
Венесуэла
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 27492 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 36183 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 36867 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 87715 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 35901 просмотра
Мадуро заявил, что Венесуэла открыта для переговоров с США по наркоторговле

Киев • УНН

 • 632 просмотра

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности к диалогу с США по борьбе с наркоторговлей и нефти. Это происходит на фоне усиления американского давления на его правительство, включая атаки на суда и портовую инфраструктуру.

Мадуро заявил, что Венесуэла открыта для переговоров с США по наркоторговле

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро заявил в четверг, что он открыт для переговоров с США по борьбе с наркоторговлей и нефтью после нескольких недель усиления давления на его правительство. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Детали

В интервью венесуэльскому государственному телевидению Мадуро сказал, что готов к диалогу с США "где они захотят и когда они захотят".

Он также уклонился от вопроса о заявлении президента Дональда Трампа о том, что США атаковали портовую инфраструктуру в Венесуэле — атаку, которую, по сообщениям, осуществило ЦРУ. BBC обратилась в Белый дом за комментарием.

Это происходит на фоне того, что в течение последних трех месяцев американские силы нацеливаются на суда, которые они подозревают в контрабанде наркотиков через Карибский бассейн и восточную часть Тихого океана.

В общей сложности в рамках "войны с наркотиками" администрации Трампа было совершено более 30 ударов по судам, и со времени первой атаки США на лодку в международных водах 2 сентября погибло более 110 человек.

Последняя атака произошла в среду, когда, по данным американских военных, были поражены два судна, которые якобы перевозили наркотики, в результате чего погибли пять человек на борту.

россия "решительно осуждает" захват США танкеров у Венесуэлы и морскую блокаду - постпред рф при ООН24.12.25, 00:31 • 5083 просмотра

В понедельник Трамп заявил, что США нанесли удар по "портовой зоне", связанной с предполагаемыми венесуэльскими наркосудами, что вызвало "мощный взрыв".

По данным CNN и New York Times, которые ссылаются на источники, близкие к делу, взрыв был вызван ударом беспилотника, осуществленным ЦРУ. Если это будет подтверждено, это станет первой известной операцией США непосредственно на территории Венесуэлы.

Однако в своем интервью Мадуро был не красноречив. На вопрос, может ли он подтвердить или опровергнуть атаку, Мадуро ответил: "Это может быть темой для разговора через несколько дней".

Помимо наркоторговли, Мадуро также заявил, что открыт для переговоров по нефти и миграции.

Не предоставив доказательств, Трамп обвинил Мадуро в том, что тот "опустошает свои тюрьмы и психиатрические больницы" и "заставляет" их заключенных мигрировать в США.

Венесуэла превращает танкеры в плавучие хранилища из-за морской блокады США23.12.25, 22:50 • 6064 просмотра

США также усилили меры против санкционных нефтяных танкеров, которые входят в Венесуэлу и выходят из нее.

10 декабря американские силы захватили нефтяной танкер у берегов Венесуэлы, заявив, что он "использовался для транспортировки санкционной нефти из Венесуэлы и Ирана". Венесуэла назвала это актом "международного пиратства".

С тех пор США захватили еще один нефтяной танкер и преследовали третий.

Администрация Трампа представляет свои операции против предполагаемых наркосудов как немеждународный вооруженный конфликт против предполагаемых наркоторговцев, однако юридические эксперты отмечают, что такие действия могут нарушать законы, регулирующие подобные конфликты.

США не предоставили доказательств того, что суда, по которым они наносили удары, перевозили наркотики. Впрочем, Южное командование США вновь настояло на этой неделе, что "разведданные подтвердили, что суда двигались по известным маршрутам наркоторговли и были вовлечены в наркоторговлю".

США ужесточили санкции против Венесуэлы, нацелившись на китайские компании и танкеры - Bloomberg01.01.26, 05:40 • 5534 просмотра

Новости Мира
Санкции
Энергетика
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран