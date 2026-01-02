Мадуро заявил, что Венесуэла открыта для переговоров с США по наркоторговле

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро заявил в четверг, что он открыт для переговоров с США по борьбе с наркоторговлей и нефтью после нескольких недель усиления давления на его правительство. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Детали

В интервью венесуэльскому государственному телевидению Мадуро сказал, что готов к диалогу с США "где они захотят и когда они захотят".

Он также уклонился от вопроса о заявлении президента Дональда Трампа о том, что США атаковали портовую инфраструктуру в Венесуэле — атаку, которую, по сообщениям, осуществило ЦРУ. BBC обратилась в Белый дом за комментарием.

Это происходит на фоне того, что в течение последних трех месяцев американские силы нацеливаются на суда, которые они подозревают в контрабанде наркотиков через Карибский бассейн и восточную часть Тихого океана.

В общей сложности в рамках "войны с наркотиками" администрации Трампа было совершено более 30 ударов по судам, и со времени первой атаки США на лодку в международных водах 2 сентября погибло более 110 человек.

Последняя атака произошла в среду, когда, по данным американских военных, были поражены два судна, которые якобы перевозили наркотики, в результате чего погибли пять человек на борту.

россия "решительно осуждает" захват США танкеров у Венесуэлы и морскую блокаду - постпред рф при ООН

В понедельник Трамп заявил, что США нанесли удар по "портовой зоне", связанной с предполагаемыми венесуэльскими наркосудами, что вызвало "мощный взрыв".

По данным CNN и New York Times, которые ссылаются на источники, близкие к делу, взрыв был вызван ударом беспилотника, осуществленным ЦРУ. Если это будет подтверждено, это станет первой известной операцией США непосредственно на территории Венесуэлы.

Однако в своем интервью Мадуро был не красноречив. На вопрос, может ли он подтвердить или опровергнуть атаку, Мадуро ответил: "Это может быть темой для разговора через несколько дней".

Помимо наркоторговли, Мадуро также заявил, что открыт для переговоров по нефти и миграции.

Не предоставив доказательств, Трамп обвинил Мадуро в том, что тот "опустошает свои тюрьмы и психиатрические больницы" и "заставляет" их заключенных мигрировать в США.

Венесуэла превращает танкеры в плавучие хранилища из-за морской блокады США

США также усилили меры против санкционных нефтяных танкеров, которые входят в Венесуэлу и выходят из нее.

10 декабря американские силы захватили нефтяной танкер у берегов Венесуэлы, заявив, что он "использовался для транспортировки санкционной нефти из Венесуэлы и Ирана". Венесуэла назвала это актом "международного пиратства".

С тех пор США захватили еще один нефтяной танкер и преследовали третий.

Администрация Трампа представляет свои операции против предполагаемых наркосудов как немеждународный вооруженный конфликт против предполагаемых наркоторговцев, однако юридические эксперты отмечают, что такие действия могут нарушать законы, регулирующие подобные конфликты.

США не предоставили доказательств того, что суда, по которым они наносили удары, перевозили наркотики. Впрочем, Южное командование США вновь настояло на этой неделе, что "разведданные подтвердили, что суда двигались по известным маршрутам наркоторговли и были вовлечены в наркоторговлю".

США ужесточили санкции против Венесуэлы, нацелившись на китайские компании и танкеры - Bloomberg