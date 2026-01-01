США ужесточили санкции против Венесуэлы, нацелившись на китайские компании и танкеры - Bloomberg

Администрация президента США Дональда Трампа усилила кампанию давления на экспорт нефти из Венесуэлы, введя санкции против компаний, базирующихся в Гонконге и материковом Китае, а также связанных с ними нефтяных танкеров, которые она обвинила в уклонении от санкций. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.

Детали

По данным издания, управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США добавило четыре компании, связанные с нефтяной промышленностью Венесуэлы - Corniola Ltd. из Чжэцзян и Aries Global Investment Ltd. из Гонконга, Krape Myrtle Co и Winky International Ltd. — в свой список специально определенных граждан и заблокированных лиц. Оно также ввело санкции против четырех судов, связанных с этими фирмами: Della, Nord Star, Rosalind и Valiant.

США уже имеют список судов и компаний, находящихся под санкциями за их связи с нефтяной торговлей Венесуэлы. Но нападения на китайские фирмы, ведущие там бизнес, случаются редко и могут быть сигналом для Пекина избегать противостояния между администрацией Трампа и режимом Николаса Мадуро. Китай является крупнейшим клиентом экспорта нефти из Венесуэлы, который составляет около 95% доходов Венесуэлы - пишет издание.

По информации Минфина США, эти суда, некоторые из которых являются частью теневого флота, обслуживающего Венесуэлу, продолжают обеспечивать финансовые ресурсы, которые "подпитывают незаконный наркотеррористический режим Мадуро".

Режим Мадуро все больше зависит от теневого флота судов по всему миру для содействия деятельности, подлежащей санкциям, включая уклонение от санкций, и для получения дохода для своих дестабилизирующих операций - говорится в заявлении.

В Минфине США добавили, что режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро все больше зависит от теневого флота судов для обхода санкций и получения доходов "для своих дестабилизационных операций".

Контекст

21 декабря Соединенные Штаты задержали уже третий нефтяной танкер вблизи Венесуэлы.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро санкционировал освобождение 99 участников антиправительственных протестов 2024 года после того, как Дональд Трамп усилил морскую блокаду и призвал лидера страны к отставке.

