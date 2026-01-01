США ужесточили санкции против Венесуэлы, нацелившись на китайские компании и танкеры - Bloomberg

$42.390.17
49.860.20
ukenru
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 17279 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 20318 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 17261 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 19165 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 18906 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 19550 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 22536 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 20094 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 17760 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 16093 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3м/с
84%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп распространил статью NYT о блефе Путина как главном препятствии на пути к миру31 декабря, 19:52 • 9946 просмотра
Атака на Запорожье: число раненых возросло до пятиVideo21:59 • 3620 просмотра
В новогоднюю ночь враг атакует шахедами: в Одессе прозвучало несколько взрывов22:21 • 4314 просмотра
Атака на Одесскую область в новогоднюю ночь: враг ударил по энергетической инфраструктуре23:07 • 4462 просмотра
"Танцы со звездами": объявлены победителиVideo23:33 • 11347 просмотра
публикации
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 17286 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 23590 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 69124 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 69279 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 62935 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Олег Кипер
Бен Аффлек
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Киевская область
Германия
Реклама
УНН Lite
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto00:07 • 1940 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать00:00 • 2620 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 23590 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 12923 просмотра
Warner Bros. планирует отклонить последнее предложение Paramount, несмотря на гарантии Эллисона - FT31 декабря, 12:49 • 20242 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Сериал
The New York Times

США ужесточили санкции против Венесуэлы, нацелившись на китайские компании и танкеры - Bloomberg

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Администрация Трампа ввела санкции против четырех компаний из Гонконга и материкового Китая, а также связанных с ними нефтяных танкеров, обвинив их в уклонении от санкций против Венесуэлы. Эти меры направлены на перекрытие финансовых потоков, поддерживающих режим Николаса Мадуро.

США ужесточили санкции против Венесуэлы, нацелившись на китайские компании и танкеры - Bloomberg

Администрация президента США Дональда Трампа усилила кампанию давления на экспорт нефти из Венесуэлы, введя санкции против компаний, базирующихся в Гонконге и материковом Китае, а также связанных с ними нефтяных танкеров, которые она обвинила в уклонении от санкций. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.

Детали

По данным издания, управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США добавило четыре компании, связанные с нефтяной промышленностью Венесуэлы - Corniola Ltd. из Чжэцзян и Aries Global Investment Ltd. из Гонконга, Krape Myrtle Co и Winky International Ltd. — в свой список специально определенных граждан и заблокированных лиц. Оно также ввело санкции против четырех судов, связанных с этими фирмами: Della, Nord Star, Rosalind и Valiant.

США уже имеют список судов и компаний, находящихся под санкциями за их связи с нефтяной торговлей Венесуэлы. Но нападения на китайские фирмы, ведущие там бизнес, случаются редко и могут быть сигналом для Пекина избегать противостояния между администрацией Трампа и режимом Николаса Мадуро. Китай является крупнейшим клиентом экспорта нефти из Венесуэлы, который составляет около 95% доходов Венесуэлы

- пишет издание.

По информации Минфина США, эти суда, некоторые из которых являются частью теневого флота, обслуживающего Венесуэлу, продолжают обеспечивать финансовые ресурсы, которые "подпитывают незаконный наркотеррористический режим Мадуро".

Режим Мадуро все больше зависит от теневого флота судов по всему миру для содействия деятельности, подлежащей санкциям, включая уклонение от санкций, и для получения дохода для своих дестабилизирующих операций

- говорится в заявлении.

В Минфине США добавили, что режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро все больше зависит от теневого флота судов для обхода санкций и получения доходов "для своих дестабилизационных операций".

Контекст

21 декабря Соединенные Штаты задержали уже третий нефтяной танкер вблизи Венесуэлы.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро санкционировал освобождение 99 участников антиправительственных протестов 2024 года после того, как Дональд Трамп усилил морскую блокаду и призвал лидера страны к отставке.

Венесуэла начала закрывать нефтяные скважины из-за блокады США - Bloomberg30.12.25, 23:59 • 9558 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Санкции
Николас Мадуро
Венесуэла
Дональд Трамп
Гонконг
Китай
Соединённые Штаты