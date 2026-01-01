США посилили санкції проти Венесуели, націлившись на китайські компанії та танкери - Bloomberg

Адміністрація президента США Дональда Трампа посилила кампанію тиску на експорт нафти з Венесуели, запровадивши санкції проти компаній, що базуються в Гонконзі та материковому Китаї, а також пов'язаних з ними нафтових танкерів, які вона звинуватила в ухиленні від санкцій. Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.

Деталі

За даними видання, управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США додало чотири компанії, пов'язані з нафтовою промисловістю Венесуели - Corniola Ltd. з Чжецзян та Aries Global Investment Ltd. з Гонконгу, Krape Myrtle Co та Winky International Ltd. — до свого списку спеціально визначених громадян та заблокованих осіб. Воно також запровадило санкції проти чотирьох суден, пов'язаних з цими фірмами: Della, Nord Star, Rosalind та Valiant.

США вже мають список суден та компаній, що перебувають під санкціями за їхні зв'язки з нафтовою торгівлею Венесуели. Але напади на китайські фірми, що ведуть там бізнес, трапляються рідко і можуть бути сигналом для Пекіна уникати протистояння між адміністрацією Трампа та режимом Ніколаса Мадуро. Китай є найбільшим клієнтом експорту нафти з Венесуели, який становить близько 95% доходів Венесуели - пише видання.

За інформацією Мінфіну США, ці судна, деякі з яких є частиною тіньового флоту, що обслуговує Венесуелу, продовжують забезпечувати фінансові ресурси, що "підживлюють незаконний наркотерористичний режим Мадуро".

Режим Мадуро дедалі більше залежить від тіньового флоту суден по всьому світу для сприяння діяльності, що підлягає санкціям, включаючи ухилення від санкцій, та для отримання доходу для своїх дестабілізуючих операцій - йдеться у заяві.

У Мінфіні США додали, що режим президента Венесуели Ніколаса Мадуро дедалі більше залежить від тіньового флоту суден для обходу санкцій і отримання доходів "для своїх дестабілізаційних операцій".

Контекст

21 грудня Сполучені Штати затримали вже третій нафтовий танкер поблизу Венесуели.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро санкціонував звільнення 99 учасників антиурядових протестів 2024 року після того, як Дональд Трамп посилив морську блокаду та закликав лідера країни до відставки.

