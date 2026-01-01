США посилили санкції проти Венесуели, націлившись на китайські компанії та танкери - Bloomberg

$42.390.17
49.860.20
ukenru
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 17415 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 20471 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 17294 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 19188 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 18924 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 19565 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 22553 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 20099 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 17764 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 16096 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3м/с
84%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп поширив статтю NYT про блеф путіна як головну перешкоду на шляху до миру31 грудня, 19:52 • 10037 перегляди
Атака на Запоріжжя: кількість поранених зросла до п'ятиVideo21:59 • 3754 перегляди
У Новорічну ніч ворог атакує шахедами: в Одесі пролунало кілька вибухів22:21 • 4422 перегляди
Атака на Одещину в новорічну ніч: ворог вдарив по енергетичній інфраструктурі23:07 • 4620 перегляди
"Танці з зірками": оголошено переможцівVideo23:33 • 11685 перегляди
Публікації
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 17429 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 23637 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 69147 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 69298 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 62954 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Олег Кіпер
Бен Аффлек
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Київська область
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto00:07 • 1968 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати00:00 • 2662 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 23641 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 12946 перегляди
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT31 грудня, 12:49 • 20262 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
The New York Times

США посилили санкції проти Венесуели, націлившись на китайські компанії та танкери - Bloomberg

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Адміністрація Трампа запровадила санкції проти чотирьох компаній з Гонконгу та материкового Китаю, а також пов'язаних з ними нафтових танкерів, звинувативши їх в ухиленні від санкцій проти Венесуели. Ці заходи спрямовані на перекриття фінансових потоків, що підтримують режим Ніколаса Мадуро.

США посилили санкції проти Венесуели, націлившись на китайські компанії та танкери - Bloomberg

Адміністрація президента США Дональда Трампа посилила кампанію тиску на експорт нафти з Венесуели, запровадивши санкції проти компаній, що базуються в Гонконзі та материковому Китаї, а також пов'язаних з ними нафтових танкерів, які вона звинуватила в ухиленні від санкцій. Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.

Деталі

За даними видання, управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США додало чотири компанії, пов'язані з нафтовою промисловістю Венесуели - Corniola Ltd. з Чжецзян та Aries Global Investment Ltd. з Гонконгу, Krape Myrtle Co та Winky International Ltd. — до свого списку спеціально визначених громадян та заблокованих осіб. Воно також запровадило санкції проти чотирьох суден, пов'язаних з цими фірмами: Della, Nord Star, Rosalind та Valiant.

США вже мають список суден та компаній, що перебувають під санкціями за їхні зв'язки з нафтовою торгівлею Венесуели. Але напади на китайські фірми, що ведуть там бізнес, трапляються рідко і можуть бути сигналом для Пекіна уникати протистояння між адміністрацією Трампа та режимом Ніколаса Мадуро. Китай є найбільшим клієнтом експорту нафти з Венесуели, який становить близько 95% доходів Венесуели

- пише видання.

За інформацією Мінфіну США, ці судна, деякі з яких є частиною тіньового флоту, що обслуговує Венесуелу, продовжують забезпечувати фінансові ресурси, що "підживлюють незаконний наркотерористичний режим Мадуро".

Режим Мадуро дедалі більше залежить від тіньового флоту суден по всьому світу для сприяння діяльності, що підлягає санкціям, включаючи ухилення від санкцій, та для отримання доходу для своїх дестабілізуючих операцій

- йдеться у заяві.

У Мінфіні США додали, що режим президента Венесуели Ніколаса Мадуро дедалі більше залежить від тіньового флоту суден для обходу санкцій і отримання доходів "для своїх дестабілізаційних операцій".

Контекст

21 грудня Сполучені Штати затримали вже третій нафтовий танкер поблизу Венесуели.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро санкціонував звільнення 99 учасників антиурядових протестів 2024 року після того, як Дональд Трамп посилив морську блокаду та закликав лідера країни до відставки.

Венесуела почала закривати нафтові свердловини через блокаду США - Bloomberg30.12.25, 23:59 • 9558 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Санкції
Ніколас Мадуро
Венесуела
Дональд Трамп
Гонконг
Китай
Сполучені Штати Америки