Венесуела почала закривати нафтові свердловини через блокаду США - Bloomberg

Венесуела почала закривати свердловини в регіоні, де знаходяться найбільші у світі родовища нафти, через блокаду адміністрації президента США Дональда Трампа, спрямовану на фінансовий тиск на країну. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що компанія Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) почала закривати свердловини в регіоні Оріноко, оскільки державний нафтопереробний завод вичерпав свої запаси.

PDVSA прагне скоротити видобуток в Оріноко щонайменше на 25% до 500 000 барелів на день. ... Це скорочення становить 15% загального обсягу видобутку Венесуели, який становить 1,1 мільйона барелів на день - пише видання.

Вказується, що це рішення сигналізує про перевірку стійкості для президента Венесуели Ніколаса Мадуро, який протягом усієї блокади намагався підтримувати експорт, що є основою економіки південноамериканської країни. За словами одного з джерел, відключення свердловин розглядається як крайній захід через операційні труднощі та високі витрати на перезапуск.

Контекст

23 грудня PDVSA схвалила ідею скорочення видобутку, починаючи з 28 грудня. План полягає в тому, щоб закрити свердловини в найбільш важкому нафтовому районі Оріноко, Хунін, а потім перейти до решти родовищ, Аякучо та Карабобо, які містять менше важкої нафти.

Китай є основним покупцем нафти Венесуели. США запровадили санкції проти Венесуели у 2019 році, а цього місяця президент США Дональд Трамп наказав запровадити військову блокаду, заявивши, що це необхідно для зупинення наркокартелів.

Нагадаємо

Напередодні ЦРУ завдало удару дроном по портовому об'єкту на узбережжі Венесуели, що стало першою відомою атакою США на ціль усередині цієї країни. Удар був спрямований на віддалений док, який, на думку уряду США, використовувався венесуельською бандою для зберігання та переміщення наркотиків.

