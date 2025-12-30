Венесуэла начала закрывать нефтяные скважины из-за блокады США - Bloomberg
Венесуэла начала закрывать скважины в регионе Ориноко, где расположены крупнейшие в мире месторождения нефти, из-за блокады администрации президента США Дональда Трампа. Компания PDVSA стремится сократить добычу в Ориноко как минимум на 25% до 500 000 баррелей в день.
Венесуэла начала закрывать скважины в регионе, где находятся крупнейшие в мире месторождения нефти, из-за блокады администрации президента США Дональда Трампа, направленной на финансовое давление на страну. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что компания Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) начала закрывать скважины в регионе Ориноко, поскольку государственный нефтеперерабатывающий завод исчерпал свои запасы.
PDVSA стремится сократить добычу в Ориноко как минимум на 25% до 500 000 баррелей в день. ... Это сокращение составляет 15% общего объема добычи Венесуэлы, который составляет 1,1 миллиона баррелей в день
Указывается, что это решение сигнализирует о проверке устойчивости для президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который на протяжении всей блокады пытался поддерживать экспорт, являющийся основой экономики южноамериканской страны. По словам одного из источников, отключение скважин рассматривается как крайняя мера из-за операционных трудностей и высоких затрат на перезапуск.
Контекст
23 декабря PDVSA одобрила идею сокращения добычи, начиная с 28 декабря. План состоит в том, чтобы закрыть скважины в наиболее тяжелом нефтяном районе Ориноко, Хунин, а затем перейти к остальным месторождениям, Аякучо и Карабобо, которые содержат меньше тяжелой нефти.
Китай является основным покупателем нефти Венесуэлы. США ввели санкции против Венесуэлы в 2019 году, а в этом месяце президент США Дональд Трамп приказал ввести военную блокаду, заявив, что это необходимо для остановки наркокартелей.
Напомним
Накануне ЦРУ нанесло удар дроном по портовому объекту на побережье Венесуэлы, что стало первой известной атакой США на цель внутри этой страны. Удар был направлен на отдаленный док, который, по мнению правительства США, использовался венесуэльской бандой для хранения и перемещения наркотиков.
