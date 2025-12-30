$42.220.15
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничники
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлю
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последним
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:27
Венесуэла начала закрывать нефтяные скважины из-за блокады США - Bloomberg

Венесуэла начала закрывать скважины в регионе Ориноко, где расположены крупнейшие в мире месторождения нефти, из-за блокады администрации президента США Дональда Трампа. Компания PDVSA стремится сократить добычу в Ориноко как минимум на 25% до 500 000 баррелей в день.

Венесуэла начала закрывать нефтяные скважины из-за блокады США - Bloomberg

Венесуэла начала закрывать скважины в регионе, где находятся крупнейшие в мире месторождения нефти, из-за блокады администрации президента США Дональда Трампа, направленной на финансовое давление на страну. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что компания Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) начала закрывать скважины в регионе Ориноко, поскольку государственный нефтеперерабатывающий завод исчерпал свои запасы.

PDVSA стремится сократить добычу в Ориноко как минимум на 25% до 500 000 баррелей в день. ... Это сокращение составляет 15% общего объема добычи Венесуэлы, который составляет 1,1 миллиона баррелей в день

- пишет издание.

Указывается, что это решение сигнализирует о проверке устойчивости для президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который на протяжении всей блокады пытался поддерживать экспорт, являющийся основой экономики южноамериканской страны. По словам одного из источников, отключение скважин рассматривается как крайняя мера из-за операционных трудностей и высоких затрат на перезапуск.

Контекст

23 декабря PDVSA одобрила идею сокращения добычи, начиная с 28 декабря. План состоит в том, чтобы закрыть скважины в наиболее тяжелом нефтяном районе Ориноко, Хунин, а затем перейти к остальным месторождениям, Аякучо и Карабобо, которые содержат меньше тяжелой нефти.

Китай является основным покупателем нефти Венесуэлы. США ввели санкции против Венесуэлы в 2019 году, а в этом месяце президент США Дональд Трамп приказал ввести военную блокаду, заявив, что это необходимо для остановки наркокартелей.

Напомним

Накануне ЦРУ нанесло удар дроном по портовому объекту на побережье Венесуэлы, что стало первой известной атакой США на цель внутри этой страны. Удар был направлен на отдаленный док, который, по мнению правительства США, использовался венесуэльской бандой для хранения и перемещения наркотиков.

