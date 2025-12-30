ЦРУ вдарило дроном по венесуельському наркопорту, це перший удар США усередині країни - CNN

Раніше цього місяця ЦРУ завдало удару дроном по портовому об'єкту на узбережжі Венесуели, що стало першою відомою атакою США на ціль усередині цієї країни, повідомляє CNN з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням, пише УНН.

Деталі

Удар дрона, деталі про що раніше не повідомлялися, був спрямований на віддалений док на узбережжі Венесуели, який, на думку уряду США, використовувався венесуельською бандою Tren de Aragua для зберігання наркотиків та переміщення їх на човни для подальшого відправлення, повідомили джерела. На момент удару на об'єкті нікого не було, тому жертв не було, за словами джерел.

Два джерела повідомили, що Сили спеціальних операцій США надавали розвідувальну підтримку операції, підкреслюючи свою постійну участь у регіоні. Але полковник Еллі Вайскопф, речниця Командування спеціальних операцій США, заперечила це, заявивши: "Спеціальні операції не підтримували цю операцію, включаючи розвідувальну підтримку".

Президент США Дональд Трамп, схоже, вперше визнав удар в інтерв'ю минулого тижня, яке спочатку не привернуло особливої ​​уваги, хоча він навів мало подробиць, зокрема, коли журналісти безпосередньо запитали про це в понеділок.

Удар може значно загострити напруженість між США та президентом Венесуели Ніколасом Мадуро, на якого США тиснуть, щоб він пішов у відставку за допомогою агресивної військової кампанії, пише видання.

США завдали ударів, знищивши понад 30 човнів у Карибському морі та східній частині Тихого океану в межах того, що вони назвали кампанією проти наркотиків, а Трамп наказав блокувати підсанкційні нафтові танкери, що прибувають до Венесуели та виходять з неї. Трамп також неодноразово погрожував завдати ударів усередині Венесуели, але до удару ЦРУ раніше цього місяця єдиними відомими ударами США по венесуельських цілях були удари по човнах, що підозрювали у залученні в торгівлю наркотиками, у міжнародних водах, вказує видання.

В інтерв'ю 26 грудня Трамп визнав, що США знищили якийсь "великий об'єкт, звідки прибувають кораблі", коли він розповідав про кампанію своєї адміністрації проти Венесуели. Коли в понеділок його знову запитали про це, він сказав, що США атакували "в районі доків, де вони завантажують човни наркотиками". Але він відмовився коментувати, коли його запитали, чи була атака здійснена військовими, чи ЦРУ.

"Тож ми вдарили по всіх човнах, а тепер ми вдарили по цьому району, - сказав Трамп у понеділок. - "Це зона імплементації, саме там вони імплементують, і цього вже немає".

Одне з джерел повідомило, що удар був успішним, оскільки знищив об'єкт та човни, але назвало його значною мірою символічним, оскільки це лише один із багатьох портових об'єктів, які використовуються наркоторговцями, що залишають Венесуелу. Він також, схоже, майже не привернув уваги, навіть усередині країни, в режимі реального часу.

Як раніше повідомляло CNN, Трамп на початку цього року розширив повноваження ЦРУ для проведення операцій у Латинській Америці, зокрема у Венесуелі. Але навіть тоді американські військові мали законні повноваження проводити удари лише по підозрюваних наркоторговцях на морі, а не на суші, як повідомляє CNN.

