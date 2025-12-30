ЦРУ вдарило дроном по венесуельському наркопорту, це перший удар США усередині країни - CNN

$42.060.13
49.560.13
ukenru
04:26 • 4426 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
03:07 • 10303 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
01:10 • 13105 перегляди
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
Ексклюзив
29 грудня, 18:57 • 20861 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
29 грудня, 18:48 • 23722 перегляди
В Україні відтермінували строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
29 грудня, 18:36 • 19695 перегляди
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п’ятьом нардепам повідомили про підозру
29 грудня, 15:53 • 21439 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
29 грудня, 15:25 • 21919 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
29 грудня, 15:12 • 19948 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
29 грудня, 12:21 • 22964 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3м/с
78%
737мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Вишгороді встановили та підключили потужні генератори поблизу житлових будинків - ДСНС Photo29 грудня, 21:26 • 10380 перегляди
У лікарнях Луганщини медичну допомогу надають студенти без підготовки - ЦНС29 грудня, 21:55 • 3672 перегляди
Лавров наполягає, щоб у виборах президента України брали участь українці з рф29 грудня, 23:30 • 7418 перегляди
Зеленський: Я не довіряю путіну, він не хоче успіху України01:50 • 15242 перегляди
Україна отримала автомобілі екстреної допомоги в межах гуманітарної підтримки з Казахстану - МОЗPhoto02:26 • 7334 перегляди
Публікації
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 34256 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 35323 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 156036 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 197233 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 108713 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Лавров Сергій Вікторович
Беньямін Нетаньягу
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Флорида
Ізраїль
Покровськ
Реклама
УНН Lite
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 18779 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 31710 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 40954 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 51447 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 156032 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Fox News
F-15 Eagle
Опалення

ЦРУ вдарило дроном по венесуельському наркопорту, це перший удар США усередині країни - CNN

Київ • УНН

 • 42 перегляди

ЦРУ завдало удару дроном по портовому об'єкту на узбережжі Венесуели, що стало першою відомою атакою США на ціль усередині цієї країни. Удар був спрямований на віддалений док, який, на думку уряду США, використовувався венесуельською бандою для зберігання та переміщення наркотиків.

ЦРУ вдарило дроном по венесуельському наркопорту, це перший удар США усередині країни - CNN

Раніше цього місяця ЦРУ завдало удару дроном по портовому об'єкту на узбережжі Венесуели, що стало першою відомою атакою США на ціль усередині цієї країни, повідомляє CNN з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням, пише УНН.

Деталі

Удар дрона, деталі про що раніше не повідомлялися, був спрямований на віддалений док на узбережжі Венесуели, який, на думку уряду США, використовувався венесуельською бандою Tren de Aragua для зберігання наркотиків та переміщення їх на човни для подальшого відправлення, повідомили джерела. На момент удару на об'єкті нікого не було, тому жертв не було, за словами джерел.

Два джерела повідомили, що Сили спеціальних операцій США надавали розвідувальну підтримку операції, підкреслюючи свою постійну участь у регіоні. Але полковник Еллі Вайскопф, речниця Командування спеціальних операцій США, заперечила це, заявивши: "Спеціальні операції не підтримували цю операцію, включаючи розвідувальну підтримку".

Трамп заявив про удар по "великому об'єкту" у Венесуелі - Bloomberg29.12.25, 17:59 • 13066 переглядiв

Президент США Дональд Трамп, схоже, вперше визнав удар в інтерв'ю минулого тижня, яке спочатку не привернуло особливої ​​уваги, хоча він навів мало подробиць, зокрема, коли журналісти безпосередньо запитали про це в понеділок.

Удар може значно загострити напруженість між США та президентом Венесуели Ніколасом Мадуро, на якого США тиснуть, щоб він пішов у відставку за допомогою агресивної військової кампанії, пише видання.

США завдали ударів, знищивши понад 30 човнів у Карибському морі та східній частині Тихого океану в межах того, що вони назвали кампанією проти наркотиків, а Трамп наказав блокувати підсанкційні нафтові танкери, що прибувають до Венесуели та виходять з неї. Трамп також неодноразово погрожував завдати ударів усередині Венесуели, але до удару ЦРУ раніше цього місяця єдиними відомими ударами США по венесуельських цілях були удари по човнах, що підозрювали у залученні в торгівлю наркотиками, у міжнародних водах, вказує видання.

В інтерв'ю 26 грудня Трамп визнав, що США знищили якийсь "великий об'єкт, звідки прибувають кораблі", коли він розповідав про кампанію своєї адміністрації проти Венесуели. Коли в понеділок його знову запитали про це, він сказав, що США атакували "в районі доків, де вони завантажують човни наркотиками". Але він відмовився коментувати, коли його запитали, чи була атака здійснена військовими, чи ЦРУ.

"Тож ми вдарили по всіх човнах, а тепер ми вдарили по цьому району, - сказав Трамп у понеділок. - "Це зона імплементації, саме там вони імплементують, і цього вже немає".

Одне з джерел повідомило, що удар був успішним, оскільки знищив об'єкт та човни, але назвало його значною мірою символічним, оскільки це лише один із багатьох портових об'єктів, які використовуються наркоторговцями, що залишають Венесуелу. Він також, схоже, майже не привернув уваги, навіть усередині країни, в режимі реального часу.

Як раніше повідомляло CNN, Трамп на початку цього року розширив повноваження ЦРУ для проведення операцій у Латинській Америці, зокрема у Венесуелі. Але навіть тоді американські військові мали законні повноваження проводити удари лише по підозрюваних наркоторговцях на морі, а не на суші, як повідомляє CNN.

Венесуела перетворює танкери на плавучі сховища через морську блокаду США23.12.25, 22:50 • 5960 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу
Санкції
Ніколас Мадуро
Венесуела
Дональд Трамп