ЦРУ ударило дроном по венесуэльскому наркопорту, это первый удар США внутри страны - CNN

Ранее в этом месяце ЦРУ нанесло удар беспилотником по портовому объекту на побережье Венесуэлы, что стало первой известной атакой США на цель внутри этой страны, сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, пишет УНН.

Детали

Удар беспилотника, подробности о котором ранее не сообщались, был направлен на удаленный док на побережье Венесуэлы, который, по мнению правительства США, использовался венесуэльской бандой Tren de Aragua для хранения наркотиков и перемещения их на лодки для дальнейшей отправки, сообщили источники. На момент удара на объекте никого не было, поэтому жертв не было, по словам источников.

Два источника сообщили, что Силы специальных операций США оказывали разведывательную поддержку операции, подчеркивая свое постоянное участие в регионе. Но полковник Элли Вайскопф, пресс-секретарь Командования специальных операций США, опровергла это, заявив: "Специальные операции не поддерживали эту операцию, включая разведывательную поддержку".

Президент США Дональд Трамп, похоже, впервые признал удар в интервью на прошлой неделе, которое изначально не привлекло особого внимания, хотя он привел мало подробностей, в частности, когда журналисты непосредственно спросили об этом в понедельник.

Удар может значительно обострить напряженность между США и президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, на которого США давят, чтобы он ушел в отставку с помощью агрессивной военной кампании, пишет издание.

США нанесли удары, уничтожив более 30 лодок в Карибском море и восточной части Тихого океана в рамках того, что они назвали кампанией против наркотиков, а Трамп приказал блокировать подсанкционные нефтяные танкеры, прибывающие в Венесуэлу и выходящие из нее. Трамп также неоднократно угрожал нанести удары внутри Венесуэлы, но до удара ЦРУ ранее в этом месяце единственными известными ударами США по венесуэльским целям были удары по лодкам, подозреваемым в причастности к торговле наркотиками, в международных водах, указывает издание.

В интервью 26 декабря Трамп признал, что США уничтожили некий "крупный объект, откуда прибывают корабли", когда он рассказывал о кампании своей администрации против Венесуэлы. Когда в понедельник его снова спросили об этом, он сказал, что США атаковали "в районе доков, где они загружают лодки наркотиками". Но он отказался комментировать, когда его спросили, была ли атака совершена военными или ЦРУ.

"Так что мы ударили по всем лодкам, а теперь мы ударили по этому району, - сказал Трамп в понедельник. - "Это зона имплементации, именно там они имплементируют, и этого уже нет".

Один из источников сообщил, что удар был успешным, поскольку уничтожил объект и лодки, но назвал его в значительной степени символическим, поскольку это лишь один из многих портовых объектов, используемых наркоторговцами, покидающими Венесуэлу. Он также, похоже, почти не привлек внимания, даже внутри страны, в режиме реального времени.

Как ранее сообщало CNN, Трамп в начале этого года расширил полномочия ЦРУ для проведения операций в Латинской Америке, в частности в Венесуэле. Но даже тогда американские военные имели законные полномочия проводить удары только по подозреваемым наркоторговцам на море, а не на суше, как сообщает CNN.

