Трамп заявив про удар по "великому об'єкту" у Венесуелі - Bloomberg

росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
15:25 • 1382 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12 • 4008 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
12:21 • 10444 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
11:59 • 11955 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 18026 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 34891 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10 • 54375 перегляди
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38 • 58760 перегляди
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22 • 51626 перегляди
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
Переговори у Флориді можуть розблокувати перший дзвінок між Зеленським і путіним за п'ять років - Fox News29 грудня, 07:01 • 27582 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 19603 перегляди
Місцями випало до 30 см снігу: у шести областях засніжені дороги, є перекриття траси та ускладнення руху29 грудня, 09:45 • 22891 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 10:49 • 14897 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора12:07 • 11864 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора12:07 • 11915 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 10:49 • 14954 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 138104 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 182513 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 101207 перегляди
УНН Lite
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes15:34 • 646 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 19648 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 33909 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 44412 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 138103 перегляди
Трамп заявив про удар по "великому об'єкту" у Венесуелі - Bloomberg

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Президент Дональд Трамп заявив, що США завдали удару по "великому об'єкту" у Венесуелі. Це сталося в рамках кампанії проти ймовірних операцій з торгівлі наркотиками.

Трамп заявив про удар по "великому об'єкту" у Венесуелі - Bloomberg

Президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати завдали удару по "великому об'єкту" у Венесуелі в рамках своєї кампанії проти ймовірних операцій з торгівлі наркотиками там, хоча невідомо, яку саме ціль він мав на увазі. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

У п'ятницю в інтерв'ю з Джоном Катсіматідісом, республіканцем і прихильником Трампа, який володіє радіостанцією WABC у Нью-Йорку, Трамп обговорив американські бомбардування суден, які, за твердженням адміністрації, перевозять наркотики.

У них є великий завод або великий об'єкт, звідки прибувають ці кораблі. Дві ночі тому ми його знищили. Тож ми завдали їм дуже сильного удару

- сказав Трамп.

Білий дім не одразу відповів на запит про коментар щодо тверджень Президента.

Зазначається, що якщо удар США буде підтверджено, це стане першою атакою на суші у Венесуелі з тих пір, як Трамп почав посилювати тиск на уряд Ніколаса Мадуро, атакуючи човни в регіоні та блокуючи, щоб зірвати експорт нафти з країни. 

Трамп раніше попереджав, що готовий розширити військову кампанію, завдаючи ударів по цілях на суші.

"Відродження піратства": мзс рф звинуватило США у беззаконні через блокаду Венесуели25.12.25, 19:12 • 7107 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Санкції
Енергетика
Сутички
Ніколас Мадуро
Білий дім
Bloomberg
Венесуела
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Сполучені Штати Америки