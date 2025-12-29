Трамп заявив про удар по "великому об'єкту" у Венесуелі - Bloomberg

Президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати завдали удару по "великому об'єкту" у Венесуелі в рамках своєї кампанії проти ймовірних операцій з торгівлі наркотиками там, хоча невідомо, яку саме ціль він мав на увазі. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

У п'ятницю в інтерв'ю з Джоном Катсіматідісом, республіканцем і прихильником Трампа, який володіє радіостанцією WABC у Нью-Йорку, Трамп обговорив американські бомбардування суден, які, за твердженням адміністрації, перевозять наркотики.

У них є великий завод або великий об'єкт, звідки прибувають ці кораблі. Дві ночі тому ми його знищили. Тож ми завдали їм дуже сильного удару - сказав Трамп.

Білий дім не одразу відповів на запит про коментар щодо тверджень Президента.

Зазначається, що якщо удар США буде підтверджено, це стане першою атакою на суші у Венесуелі з тих пір, як Трамп почав посилювати тиск на уряд Ніколаса Мадуро, атакуючи човни в регіоні та блокуючи, щоб зірвати експорт нафти з країни.

Трамп раніше попереджав, що готовий розширити військову кампанію, завдаючи ударів по цілях на суші.

