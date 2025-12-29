Трамп заявив про удар по "великому об'єкту" у Венесуелі - Bloomberg
Президент Дональд Трамп заявив, що США завдали удару по "великому об'єкту" у Венесуелі. Це сталося в рамках кампанії проти ймовірних операцій з торгівлі наркотиками.
Деталі
У п'ятницю в інтерв'ю з Джоном Катсіматідісом, республіканцем і прихильником Трампа, який володіє радіостанцією WABC у Нью-Йорку, Трамп обговорив американські бомбардування суден, які, за твердженням адміністрації, перевозять наркотики.
У них є великий завод або великий об'єкт, звідки прибувають ці кораблі. Дві ночі тому ми його знищили. Тож ми завдали їм дуже сильного удару
Білий дім не одразу відповів на запит про коментар щодо тверджень Президента.
Зазначається, що якщо удар США буде підтверджено, це стане першою атакою на суші у Венесуелі з тих пір, як Трамп почав посилювати тиск на уряд Ніколаса Мадуро, атакуючи човни в регіоні та блокуючи, щоб зірвати експорт нафти з країни.
Трамп раніше попереджав, що готовий розширити військову кампанію, завдаючи ударів по цілях на суші.
