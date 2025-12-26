$41.930.22
Мадуро звільнив частину в’язнів на тлі військового тиску США та ультиматуму Трампа

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Мадуро санкціонував звільнення 99 учасників антиурядових протестів 2024 року. Це сталося після того, як Дональд Трамп посилив морську блокаду та закликав лідера країни до відставки.

Мадуро звільнив частину в’язнів на тлі військового тиску США та ультиматуму Трампа

Президент Венесуели Ніколас Мадуро санкціонував звільнення 99 учасників антиурядових протестів 2024 року після того, як Дональд Трамп посилив морську блокаду та закликав лідера країни до відставки. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Уряд Венесуели оголосив про звільнення 99 громадян, затриманих за "підбурювання до ненависті" під час липневих протестів. В офіційній заяві зазначено, що влада "вирішила оцінити кожну справу окремо та застосувати запобіжні заходи відповідно до закону". Проте правозахисники з Penal Forum підтвердили звільнення лише 45 осіб, назвавши їх "свавільно затриманими з політичних мотивів".

Тиск Вашингтона

Звільнення відбулося під значним тиском США. Вашингтон розгорнув у Карибському басейні потужне військове угруповання та захопив два венесуельські нафтові танкери. Президент Дональд Трамп наголосив, що Мадуро було б "розумно піти з влади". Каракас натомість продовжує наполягати, що в країні немає політв'язнів, а лише "ув'язнені політики", які прагнули дестабілізації.

Ми продовжуємо перевіряти інші можливі випадки 

– додали в Penal Forum, ставлячи під сумнів урядову статистику.

Мадуро "повинен зникнути" з Венесуели: у США зробили заяву про удари по суднах та блокаду танкерів22.12.25, 18:26 • 3953 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Reuters
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки