18:17 • 1774 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
16:30 • 10962 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
13:36 • 13847 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 20441 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 35251 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 23428 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 18940 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 18690 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
26 декабря, 09:23 • 20510 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 42859 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Мадуро освободил часть заключенных на фоне военного давления США и ультиматума Трампа

Киев • УНН

 • 308 просмотра

Мадуро санкционировал освобождение 99 участников антиправительственных протестов 2024 года. Это произошло после того, как Дональд Трамп усилил морскую блокаду и призвал лидера страны к отставке.

Мадуро освободил часть заключенных на фоне военного давления США и ультиматума Трампа

Президент Венесуэлы Николас Мадуро санкционировал освобождение 99 участников антиправительственных протестов 2024 года после того, как Дональд Трамп усилил морскую блокаду и призвал лидера страны к отставке. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Правительство Венесуэлы объявило об освобождении 99 граждан, задержанных за "разжигание ненависти" во время июльских протестов. В официальном заявлении указано, что власти "решили оценить каждое дело отдельно и применить меры пресечения в соответствии с законом". Однако правозащитники из Penal Forum подтвердили освобождение лишь 45 человек, назвав их "произвольно задержанными по политическим мотивам".

Давление Вашингтона

Освобождение произошло под значительным давлением США. Вашингтон развернул в Карибском бассейне мощную военную группировку и захватил два венесуэльских нефтяных танкера. Президент Дональд Трамп подчеркнул, что Мадуро было бы "разумно уйти из власти". Каракас же продолжает настаивать, что в стране нет политзаключенных, а лишь "заключенные политики", которые стремились к дестабилизации.

Мы продолжаем проверять другие возможные случаи 

– добавили в Penal Forum, ставя под сомнение правительственную статистику.

Мадуро "должен исчезнуть" из Венесуэлы: в США сделали заявление об ударах по судам и блокаде танкеров22.12.25, 18:26 • 3957 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Reuters
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты