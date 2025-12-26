Мадуро освободил часть заключенных на фоне военного давления США и ультиматума Трампа

Президент Венесуэлы Николас Мадуро санкционировал освобождение 99 участников антиправительственных протестов 2024 года после того, как Дональд Трамп усилил морскую блокаду и призвал лидера страны к отставке. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Правительство Венесуэлы объявило об освобождении 99 граждан, задержанных за "разжигание ненависти" во время июльских протестов. В официальном заявлении указано, что власти "решили оценить каждое дело отдельно и применить меры пресечения в соответствии с законом". Однако правозащитники из Penal Forum подтвердили освобождение лишь 45 человек, назвав их "произвольно задержанными по политическим мотивам".

Давление Вашингтона

Освобождение произошло под значительным давлением США. Вашингтон развернул в Карибском бассейне мощную военную группировку и захватил два венесуэльских нефтяных танкера. Президент Дональд Трамп подчеркнул, что Мадуро было бы "разумно уйти из власти". Каракас же продолжает настаивать, что в стране нет политзаключенных, а лишь "заключенные политики", которые стремились к дестабилизации.

Мы продолжаем проверять другие возможные случаи – добавили в Penal Forum, ставя под сомнение правительственную статистику.

