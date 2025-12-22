Мадуро "должен исчезнуть" из Венесуэлы: в США сделали заявление об ударах по судам и блокаде танкеров
Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм заявила, что кампания США, включающая удары по судам, занимающимся наркоторговлей, и перехват нефтяных танкеров, имеет целью сдерживать незаконную деятельность и требовать ухода Николаса Мадуро от власти. С начала сентября в результате ударов погибло около 100 человек.
Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм заявила, что кампания США, включавшая удары по судам, предположительно занимающимся наркоторговлей, и перехват нефтяных танкеров, перевозящих венесуэльскую сырую нефть, имеет целью сдерживать незаконную деятельность и сигнализировать, что США хотят, чтобы венесуэльский лидер Николас Мадуро ушел из власти, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
"Мы не просто перехватываем эти суда, но и посылаем всему миру сообщение о том, что незаконная деятельность, в которой участвует Мадуро, невозможна, он должен уйти, и что мы будем защищать наш народ", – сказала Ноэм в понедельник в эфире Fox News.
Береговая охрана, которая подпадает под юрисдикцию Ноэм, контролировала остановки танкеров, тогда как Южное командование Министерства обороны США координировало наращивание военных сил вблизи Венесуэлы и удары по судам, предположительно занимающимся торговлей наркотиками, в результате которых с начала сентября погибло около 100 человек.
Чиновники администрации Трампа привели многочисленные обоснования для межведомственных усилий, в частности прекращение потока смертельно опасного фентанила в США.
Администрация США обвинила Мадуро в руководстве организацией по торговле наркотиками "Картель де лос Солес", в состав которой входят высокопоставленные чиновники правительства Венесуэлы, и которую правительство США признало иностранной террористической организацией.
"Это враг Соединенных Штатов, против которого мы принимаем решительные меры, и наша Береговая охрана прекрасно выполняет свою работу, выходя туда и безопасно перехватывая эти суда, а также посылая четкий сигнал о том, что мы остановим этот поток и будем продолжать отстаивать нашу страну", — сказала Ноэм.
