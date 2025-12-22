$42.250.09
Эксклюзив
14:35
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
14:00
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
13:08
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
13:06
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
11:25
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
10:46
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
10:39
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
10:33
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
22 декабря, 10:23
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
22 декабря, 10:14
ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода
Графики отключений электроэнергии
Мадуро "должен исчезнуть" из Венесуэлы: в США сделали заявление об ударах по судам и блокаде танкеров

Киев • УНН

 • 104 просмотра

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм заявила, что кампания США, включающая удары по судам, занимающимся наркоторговлей, и перехват нефтяных танкеров, имеет целью сдерживать незаконную деятельность и требовать ухода Николаса Мадуро от власти. С начала сентября в результате ударов погибло около 100 человек.

Мадуро "должен исчезнуть" из Венесуэлы: в США сделали заявление об ударах по судам и блокаде танкеров

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм заявила, что кампания США, включавшая удары по судам, предположительно занимающимся наркоторговлей, и перехват нефтяных танкеров, перевозящих венесуэльскую сырую нефть, имеет целью сдерживать незаконную деятельность и сигнализировать, что США хотят, чтобы венесуэльский лидер Николас Мадуро ушел из власти, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

"Мы не просто перехватываем эти суда, но и посылаем всему миру сообщение о том, что незаконная деятельность, в которой участвует Мадуро, невозможна, он должен уйти, и что мы будем защищать наш народ", – сказала Ноэм в понедельник в эфире Fox News.

Береговая охрана, которая подпадает под юрисдикцию Ноэм, контролировала остановки танкеров, тогда как Южное командование Министерства обороны США координировало наращивание военных сил вблизи Венесуэлы и удары по судам, предположительно занимающимся торговлей наркотиками, в результате которых с начала сентября погибло около 100 человек.

Добавим

Чиновники администрации Трампа привели многочисленные обоснования для межведомственных усилий, в частности прекращение потока смертельно опасного фентанила в США.

Операции будут продолжаться: Хегсет отреагировал на захват нефтяного танкера у побережья Венесуэлы21.12.25, 09:15 • 18392 просмотра

Администрация США обвинила Мадуро в руководстве организацией по торговле наркотиками "Картель де лос Солес", в состав которой входят высокопоставленные чиновники правительства Венесуэлы, и которую правительство США признало иностранной террористической организацией.

"Это враг Соединенных Штатов, против которого мы принимаем решительные меры, и наша Береговая охрана прекрасно выполняет свою работу, выходя туда и безопасно перехватывая эти суда, а также посылая четкий сигнал о том, что мы остановим этот поток и будем продолжать отстаивать нашу страну", — сказала Ноэм.

США задержали уже третий танкер вблизи Венесуэлы - Bloomberg21.12.25, 18:48 • 5020 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Энергетика
Обыск
Николас Мадуро
Фокс Ньюс
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты