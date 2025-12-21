Операции будут продолжаться: Хегсет отреагировал на захват нефтяного танкера у побережья Венесуэлы

Министерство войны США вместе будет непоколебимо проводить операции по морскому перехвату для ликвидации незаконных преступных сетей. Так министр обороны США Пит Хэгсет прокомментировал захват нефтяного танкера у побережья Венесуэлы, передает УНН.

Хэгсет отметил, что президент США Дональд Трамп четко заявил, что "блокада нефтяных танкеров, отправляющихся из Венесуэлы или направляющихся в нее, будет оставаться в полной силе, пока преступная группировка Мадуро не вернет все украденные американские активы".

Министерство войны США вместе с нашими партнерами будет непоколебимо проводить операции по морскому перехвату — в рамках операции "Южное копье" — для ликвидации незаконных преступных сетей. Насилие, наркотики и хаос не будут контролировать Западное полушарие