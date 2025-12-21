Операции будут продолжаться: Хегсет отреагировал на захват нефтяного танкера у побережья Венесуэлы

$42.340.00
49.590.00
ukenru
20 декабря, 17:28 • 18111 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 40836 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 41399 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 29745 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 27878 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 31669 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 35358 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25 • 26273 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
20 декабря, 08:51 • 25414 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13 • 20657 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
1м/с
100%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Задержки зарплат на фоне «военного» роста экономики: в РФ десятки тысяч семей остаются без доходов – разведка20 декабря, 21:31 • 8374 просмотра
"Одна личность думает о себе, а страдает целая нация": Зеленский - о блокировании Венгрией вступления Украины в ЕС20 декабря, 21:59 • 4380 просмотра
Зеленский: Украина не должна искать альтернативу США, чтобы заставить РФ закончить войну21 декабря, 00:05 • 6110 просмотра
Посланник путина раскрыл детали переговоров между РФ и США в МайамиVideo21 декабря, 01:11 • 16533 просмотра
"Ложь и пропаганда": в разведке США прокомментировали информацию СМИ о планах путина захватить всю Украину и часть Европы01:44 • 9808 просмотра
публикации
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 23961 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 41388 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 93556 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 66990 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 75032 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Илон Маск
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Одесса
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 9468 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 11348 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20 декабря, 15:32 • 23934 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto20 декабря, 13:40 • 36926 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 30400 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Forbes
The New York Times
Хранитель

Операции будут продолжаться: Хегсет отреагировал на захват нефтяного танкера у побережья Венесуэлы

Киев • УНН

 • 218 просмотра

Министр обороны США Пит Хегсет прокомментировал захват нефтяного танкера у побережья Венесуэлы. США продолжат морские перехваты в рамках операции "Южное копье" для ликвидации незаконных преступных сетей.

Операции будут продолжаться: Хегсет отреагировал на захват нефтяного танкера у побережья Венесуэлы

Министерство войны США вместе будет непоколебимо проводить операции по морскому перехвату для ликвидации незаконных преступных сетей. Так министр обороны США Пит Хэгсет прокомментировал захват нефтяного танкера у побережья Венесуэлы, передает УНН.

Детали

Хэгсет отметил, что президент США Дональд Трамп четко заявил, что "блокада нефтяных танкеров, отправляющихся из Венесуэлы или направляющихся в нее, будет оставаться в полной силе, пока преступная группировка Мадуро не вернет все украденные американские активы".

Министерство войны США вместе с нашими партнерами будет непоколебимо проводить операции по морскому перехвату — в рамках операции "Южное копье" — для ликвидации незаконных преступных сетей. Насилие, наркотики и хаос не будут контролировать Западное полушарие

- резюмировал министр обороны США.

Ранее

Соединенные Штаты Америки захватили нефтяной танкер у побережья Венесуэлы в международных водах.

Reuters указывало, что этот инцидент произошел всего через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп объявил о "блокаде" всех санкционных нефтяных танкеров, въезжающих в Венесуэлу и выезжающих из нее.

Антонина Туманова

Новости Мира
Санкции
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
Reuters
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты