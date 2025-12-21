Операции будут продолжаться: Хегсет отреагировал на захват нефтяного танкера у побережья Венесуэлы
Киев • УНН
Министр обороны США Пит Хегсет прокомментировал захват нефтяного танкера у побережья Венесуэлы. США продолжат морские перехваты в рамках операции "Южное копье" для ликвидации незаконных преступных сетей.
Детали
Хэгсет отметил, что президент США Дональд Трамп четко заявил, что "блокада нефтяных танкеров, отправляющихся из Венесуэлы или направляющихся в нее, будет оставаться в полной силе, пока преступная группировка Мадуро не вернет все украденные американские активы".
Министерство войны США вместе с нашими партнерами будет непоколебимо проводить операции по морскому перехвату — в рамках операции "Южное копье" — для ликвидации незаконных преступных сетей. Насилие, наркотики и хаос не будут контролировать Западное полушарие
Ранее
Соединенные Штаты Америки захватили нефтяной танкер у побережья Венесуэлы в международных водах.
Reuters указывало, что этот инцидент произошел всего через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп объявил о "блокаде" всех санкционных нефтяных танкеров, въезжающих в Венесуэлу и выезжающих из нее.