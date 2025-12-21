Операції триватимуть: Гегсет відреагував на захоплення нафтового танкера біля узбережжя Венесуели

$42.340.00
20 грудня, 17:28 • 17991 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 40497 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 40965 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 29476 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 27690 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 31536 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 35215 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
20 грудня, 09:25 • 26258 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
20 грудня, 08:51 • 25400 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
20 грудня, 07:13 • 20643 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
Затримки зарплат на тлі "військового" зростання економіки: в рф десятки тисяч родин залишаються без доходів - розвідка20 грудня, 21:31 • 7794 перегляди
"Одна особистість думає про себе, а страждає ціла нація": Зеленський - про блокування Угорщиною вступу України до ЄС20 грудня, 21:59 • 4006 перегляди
Зеленський: Україна не повинна шукати альтернативу США, аби примусити рф закінчити війну21 грудня, 00:05 • 5684 перегляди
Посланець путіна розкрив деталі переговорів між рф та США в МаяміVideo21 грудня, 01:11 • 16225 перегляди
"Брехня та пропаганда": у розвідці США прокоментували інформацію ЗМІ про плани путіна захопити всю Україну та частину Європи01:44 • 9228 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 23776 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 40949 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 93378 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 66850 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 74898 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Ілон Маск
Рустем Умєров
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Одеса
Донецька область
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 9306 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 11265 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 23846 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto20 грудня, 13:40 • 36759 перегляди
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 30348 перегляди
Операції триватимуть: Гегсет відреагував на захоплення нафтового танкера біля узбережжя Венесуели

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Міністр оборони США Піт Гегсет прокоментував захоплення нафтового танкера біля узбережжя Венесуели. США продовжать морські перехоплення в рамках операції "Південний спис" для ліквідації незаконних злочинних мереж.

Операції триватимуть: Гегсет відреагував на захоплення нафтового танкера біля узбережжя Венесуели

Міністерство війни США разом буде непохитно проводити операції з морського перехоплення для ліквідації незаконних злочинних мереж. Так міністр оборони США Піт Гегсет прокоментував захоплення нафтового танкера біля узбережжя Венесуели, передає УНН.

Деталі

Гегсет зауважив, що президент США Дональд Трамп чітко заявив, що "блокада нафтових танкерів, що відправляються з Венесуели або прямують до неї, залишатиметься в повній силі, доки злочинне угруповання Мадуро не поверне всі вкрадені американські активи".

Міністерство війни США разом з нашими партнерами буде непохитно проводити операції з морського перехоплення — в рамках операції "Південний спис" — для ліквідації незаконних злочинних мереж. Насильство, наркотики та хаос не контролюватимуть Західну півкулю 

- резюмував міністр оборони США.

Раніше

Сполучені Штати Америки захопили нафтовий танкер біля узбережжя Венесуели в міжнародних водах.

Reuters вказувало, що цей інцидент відбувся лише через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про "блокаду" всіх санкційних нафтових танкерів, що в'їжджають до Венесуели та виїжджають з неї.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Санкції
Міністерство оборони США
Reuters
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки