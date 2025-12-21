Операції триватимуть: Гегсет відреагував на захоплення нафтового танкера біля узбережжя Венесуели
Київ • УНН
Міністерство війни США разом буде непохитно проводити операції з морського перехоплення для ліквідації незаконних злочинних мереж. Так міністр оборони США Піт Гегсет прокоментував захоплення нафтового танкера біля узбережжя Венесуели, передає УНН.
Деталі
Гегсет зауважив, що президент США Дональд Трамп чітко заявив, що "блокада нафтових танкерів, що відправляються з Венесуели або прямують до неї, залишатиметься в повній силі, доки злочинне угруповання Мадуро не поверне всі вкрадені американські активи".
Міністерство війни США разом з нашими партнерами буде непохитно проводити операції з морського перехоплення — в рамках операції "Південний спис" — для ліквідації незаконних злочинних мереж. Насильство, наркотики та хаос не контролюватимуть Західну півкулю
Раніше
Сполучені Штати Америки захопили нафтовий танкер біля узбережжя Венесуели в міжнародних водах.
Reuters вказувало, що цей інцидент відбувся лише через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про "блокаду" всіх санкційних нафтових танкерів, що в'їжджають до Венесуели та виїжджають з неї.