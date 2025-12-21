США задержали уже третий танкер вблизи Венесуэлы - Bloomberg

$42.340.00
49.590.00
ukenru
Эксклюзив
12:47 • 8360 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49 • 15867 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21 • 18792 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 33081 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 61339 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 67104 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 41830 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 36470 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 37635 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 42369 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.1м/с
93%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Операции будут продолжаться: Хегсет отреагировал на захват нефтяного танкера у побережья Венесуэлы21 декабря, 07:15 • 16692 просмотра
Украинские силы продвинулись в Купянске, россияне активизировались на Сумщине - ISW21 декабря, 08:42 • 4578 просмотра
33-летняя инженер с инвалидностью совершила исторический полет к границе космоса21 декабря, 09:37 • 10604 просмотра
Над Черным морем заметили новейший американский самолет-разведчик - Крымский ветерPhoto13:13 • 7114 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto14:01 • 8028 просмотра
публикации
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto14:01 • 8308 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 36662 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 67107 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 107098 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 78191 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Олег Кипер
Марк Рютте
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Румыния
Сумская область
Реклама
УНН Lite
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 14696 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 16523 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20 декабря, 15:32 • 28813 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto20 декабря, 13:40 • 47315 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 34586 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Фильм
Сериал
Бильд

США задержали уже третий танкер вблизи Венесуэлы - Bloomberg

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Соединенные Штаты задержали танкер Bella 1 под панамским флагом вблизи Венесуэлы. Это произошло на фоне усиления нефтяной блокады режима Николаса Мадуро. Судно направлялось в Венесуэлу для загрузки.

США задержали уже третий танкер вблизи Венесуэлы - Bloomberg

Соединенные Штаты задержали еще один нефтяной танкер вблизи Венесуэлы, в то время как американский президент Дональд Трамп усиливает нефтяную блокаду режима Николаса Мадуро. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, пишет УНН.

Детали

Танкер Bella 1 под панамским флагом, находящийся под санкциями США, направлялся в Венесуэлу для загрузки.

Задержание произошло в то время, когда президент США Дональд Трамп усиливает нефтяную блокаду режима Николаса Мадуро.

В Белом доме пока не ответили на запрос Bloomberg о комментарии.

Китай поддержал Венесуэлу после приказа Трампа о блокаде нефтяных танкеров18.12.25, 08:50 • 4463 просмотра

Как отмечает издание, Трамп усиливает давление на Мадуро, пытаясь перекрыть основной источник доходов режима. По словам отраслевых экспертов, если Венесуэла не сможет экспортировать нефть, ее резервуары для хранения заполнятся заблокированными объемами, и государственной компании Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) придется начать закрывать нефтяные скважины.

Трамп также признал правительство Мадуро иностранной террористической организацией, обвинив его в причастности к наркоторговле.

Напомним

Накануне российский танкер Hyperion вошел в порт Амуай в Венесуэле, нарушив морскую блокаду, объявленную Дональдом Трампом. Судно доставило сырье для нефтепереработки, и теперь экипаж рискует быть задержанным американскими военными при попытке выхода в море.

Ольга Розгон

Новости Мира
Санкции
Энергетика
Николас Мадуро
Bloomberg L.P.
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты