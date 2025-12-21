США задержали уже третий танкер вблизи Венесуэлы - Bloomberg
Киев • УНН
Соединенные Штаты задержали танкер Bella 1 под панамским флагом вблизи Венесуэлы. Это произошло на фоне усиления нефтяной блокады режима Николаса Мадуро. Судно направлялось в Венесуэлу для загрузки.
Соединенные Штаты задержали еще один нефтяной танкер вблизи Венесуэлы, в то время как американский президент Дональд Трамп усиливает нефтяную блокаду режима Николаса Мадуро. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, пишет УНН.
Детали
Танкер Bella 1 под панамским флагом, находящийся под санкциями США, направлялся в Венесуэлу для загрузки.
Задержание произошло в то время, когда президент США Дональд Трамп усиливает нефтяную блокаду режима Николаса Мадуро.
В Белом доме пока не ответили на запрос Bloomberg о комментарии.
Как отмечает издание, Трамп усиливает давление на Мадуро, пытаясь перекрыть основной источник доходов режима. По словам отраслевых экспертов, если Венесуэла не сможет экспортировать нефть, ее резервуары для хранения заполнятся заблокированными объемами, и государственной компании Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) придется начать закрывать нефтяные скважины.
Трамп также признал правительство Мадуро иностранной террористической организацией, обвинив его в причастности к наркоторговле.
Напомним
Накануне российский танкер Hyperion вошел в порт Амуай в Венесуэле, нарушив морскую блокаду, объявленную Дональдом Трампом. Судно доставило сырье для нефтепереработки, и теперь экипаж рискует быть задержанным американскими военными при попытке выхода в море.