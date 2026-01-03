$42.170.00
Венесуэла заявила о "военной агрессии" США после взрывов в Каракасе

Киев • УНН

 • 90 просмотра

Правительство Венесуэлы обвинило США в военной агрессии после серии взрывов в Каракасе и других регионах. Президент Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение и мобилизовал силы обороны.

Венесуэла заявила о "военной агрессии" США после взрывов в Каракасе

Правительство Венесуэлы обвинило Соединенные Штаты в военной агрессии после серии взрывов, произошедших утром в субботу в Каракасе и нескольких регионах страны. Президент Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение и мобилизовал силы обороны. Об этом сообщает агентство Reuters, пишет УНН.

В заявлении правительства говорится, что нападения также произошли в штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра, что побудило президента Николаса Мадуро объявить чрезвычайное положение в стране и мобилизовать силы обороны. По данным Reuters, очевидцы и изображения, распространяемые в социальных сетях, взрывы, самолеты и черный дым можно было увидеть по всей столице, начиная примерно с 2:00 (06:00 по Гринвичу)

- пишет издание.

Также сообщается об отключении электроэнергии в южной части Каракаса вблизи крупной военной базы.

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял о возможных наземных операциях в Венесуэле. По информации Reuters, он в частном порядке давил на Николаса Мадуро с требованием покинуть страну. В понедельник Трамп заявил, что было бы "разумно", если бы Мадуро ушел от власти.

Пентагон переадресовал вопросы в Белый дом, который отказался комментировать ситуацию. Правительство Венесуэлы заявило, что целью нападения является захват США нефти и полезных ископаемых страны, добавив, что Соединенным Штатам "не удастся" завладеть этими ресурсами.

Напомним

Президент Дональд Трамп заявил, что США нанесли удар по "крупному объекту" в Венесуэле. Это произошло в рамках кампании против предполагаемых операций по торговле наркотиками.

Все больше нефтяных танкеров отворачиваются от Венесуэлы, поскольку США угрожают захватить суда, перевозящие нефть для финансирования режима Николаса Мадуро. По меньшей мере семь судов изменили курс, а еще четыре отвернулись после того, как американские войска поднялись на борт судна Skipper.

Алла Киосак

