Рубио заявил, что Мадуро уже находится под стражей в США, а военные действия в Венесуэле завершены
Киев • УНН
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил сенатору Майку Ли об аресте Николаса Мадуро американскими военными для суда в США. Военные действия в Венесуэле завершены, поскольку захват Мадуро был главной целью операции.
Военная операция Соединенных Штатов Америки против Венесуэлы завершена. Президент страны Николас Мадуро уже находится под стражей в США. Об этом госсекретарь США Марко Рубио сообщил американскому сенатору Майку Ли, пишет УНН.
Только что поговорил с Марко Рубио. Он сообщил мне, что Николаса Мадуро арестовали американские военнослужащие для суда по уголовным обвинениям в США
По словам Рубио, военные действия были направлены на защиту тех, кто исполнял ордер на арест.
Госсекретарь также не ожидает дальнейших военных действий в Венесуэле, так как Мадуро находится под стражей в США. Захват лидера Венесуэлы был главной целью операции.
О том, что Мадуро предстанет перед правосудием за свои преступления, сообщил также заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау.
"Новый рассвет для Венесуэлы! Тиран ушел. Теперь он наконец предстанет перед правосудием за свои преступления", - отметил он.
