Рубио заявил, что Мадуро уже находится под стражей в США, а военные действия в Венесуэле завершены

Военная операция Соединенных Штатов Америки против Венесуэлы завершена. Президент страны Николас Мадуро уже находится под стражей в США. Об этом госсекретарь США Марко Рубио сообщил американскому сенатору Майку Ли, пишет УНН.

Только что поговорил с Марко Рубио. Он сообщил мне, что Николаса Мадуро арестовали американские военнослужащие для суда по уголовным обвинениям в США - говорится в сообщении.

По словам Рубио, военные действия были направлены на защиту тех, кто исполнял ордер на арест.

Госсекретарь также не ожидает дальнейших военных действий в Венесуэле, так как Мадуро находится под стражей в США. Захват лидера Венесуэлы был главной целью операции.

Трамп подтвердил проведение успешной операции в Венесуэле: Мадуро задержали и вывезли из страны

О том, что Мадуро предстанет перед правосудием за свои преступления, сообщил также заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау.

"Новый рассвет для Венесуэлы! Тиран ушел. Теперь он наконец предстанет перед правосудием за свои преступления", - отметил он.

Блокада США препятствует экспорту венесуэльской нефти в Китай - Bloomberg