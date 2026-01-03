$42.170.00
2 января, 16:10
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Рубио заявил, что Мадуро уже находится под стражей в США, а военные действия в Венесуэле завершены

Киев • УНН

 • 156 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил сенатору Майку Ли об аресте Николаса Мадуро американскими военными для суда в США. Военные действия в Венесуэле завершены, поскольку захват Мадуро был главной целью операции.

Рубио заявил, что Мадуро уже находится под стражей в США, а военные действия в Венесуэле завершены

Военная операция Соединенных Штатов Америки против Венесуэлы завершена. Президент страны Николас Мадуро уже находится под стражей в США. Об этом госсекретарь США Марко Рубио сообщил американскому сенатору Майку Ли, пишет УНН.

Только что поговорил с Марко Рубио. Он сообщил мне, что Николаса Мадуро арестовали американские военнослужащие для суда по уголовным обвинениям в США

- говорится в сообщении.

По словам Рубио, военные действия были направлены на защиту тех, кто исполнял ордер на арест.

Госсекретарь также не ожидает дальнейших военных действий в Венесуэле, так как Мадуро находится под стражей в США. Захват лидера Венесуэлы был главной целью операции.

Трамп подтвердил проведение успешной операции в Венесуэле: Мадуро задержали и вывезли из страны03.01.26, 11:57 • 2760 просмотров

О том, что Мадуро предстанет перед правосудием за свои преступления, сообщил также заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау.

"Новый рассвет для Венесуэлы! Тиран ушел. Теперь он наконец предстанет перед правосудием за свои преступления", - отметил он.

Блокада США препятствует экспорту венесуэльской нефти в Китай - Bloomberg26.12.25, 01:00 • 15177 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Социальная сеть
Марко Рубио
Николас Мадуро
Венесуэла
Соединённые Штаты