Трамп подтвердил проведение успешной операции в Венесуэле: Мадуро задержали и вывезли из страны

США успешно провели масштабную операцию против Венесуэлы. Президент Николас Мадуро вместе со своей женой был схвачен и вывезен из страны. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, пишет УНН.

"Соединенные Штаты Америки успешно провели масштабную операцию против Венесуэлы и ее лидера, президента Николаса Мадуро, который вместе со своей женой был захвачен и вывезен из страны", - сообщил Трамп.

