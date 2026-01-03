Трамп подтвердил проведение успешной операции в Венесуэле: Мадуро задержали и вывезли из страны
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп сообщил об успешной операции против Венесуэлы, в ходе которой Николас Мадуро и его жена были задержаны и вывезены из страны. Детали операции, проведенной совместно с правоохранительными органами США, будут обнародованы позже на пресс-конференции.
"Соединенные Штаты Америки успешно провели масштабную операцию против Венесуэлы и ее лидера, президента Николаса Мадуро, который вместе со своей женой был захвачен и вывезен из страны", - сообщил Трамп.
По его словам, операцию провели совместно с правоохранительными органами США. Детали будут обнародованы позже.
Он также добавил, что сегодня в 11:00 по американскому времени в Мар-а-Лаго проведет пресс-конференцию по операции в Венесуэле.
