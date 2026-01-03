$42.170.00
2 января, 16:10
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Графики отключений электроэнергии
Трамп подтвердил проведение успешной операции в Венесуэле: Мадуро задержали и вывезли из страны

Киев • УНН

 • 158 просмотра

Президент США Дональд Трамп сообщил об успешной операции против Венесуэлы, в ходе которой Николас Мадуро и его жена были задержаны и вывезены из страны. Детали операции, проведенной совместно с правоохранительными органами США, будут обнародованы позже на пресс-конференции.

Трамп подтвердил проведение успешной операции в Венесуэле: Мадуро задержали и вывезли из страны

США успешно провели масштабную операцию против Венесуэлы. Президент Николас Мадуро вместе со своей женой был схвачен и вывезен из страны. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, пишет УНН.

"Соединенные Штаты Америки успешно провели масштабную операцию против Венесуэлы и ее лидера, президента Николаса Мадуро, который вместе со своей женой был захвачен и вывезен из страны", - сообщил Трамп.

Соединенные Штаты Америки успешно провели масштабную операцию против Венесуэлы и ее лидера, президента Николаса Мадуро, который вместе со своей женой был захвачен и вывезен из страны

- сообщил Трамп.

По его словам, операцию провели совместно с правоохранительными органами США. Детали будут обнародованы позже.

Он также добавил, что сегодня в 11:00 по американскому времени в Мар-а-Лаго проведет пресс-конференцию по операции в Венесуэле.

Мадуро заявил, что Венесуэла открыта для переговоров с США по наркоторговле02.01.26, 09:17 • 3722 просмотра

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Социальная сеть
Николас Мадуро
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты