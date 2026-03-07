РФ атакует Киев гиперзвуковыми ракетами Циркон, вероятно, с кассетной боевой частью

Вооруженные силы РФ наносят удары по столице баллистическим вооружением, запустив ракеты типа "Циркон" с территории временно оккупированного Крыма. Воздушные силы ВСУ зафиксировали скоростные цели, двигавшиеся через Николаевскую область в направлении Киевской области. Об этом пишет УНН.

Детали

Враг наносит удар баллистическими ракетами. Оставайтесь в безопасных местах! - написал в своем Телеграм-канале Тимур Ткаченко, начальник Киевской ГВА.

Мониторы сообщают о скоростных целях, которые движутся со скоростью около 7000 км/ч. В Киеве и области прозвучала серия мощных взрывов, а мониторинговые каналы предупредили об использовании врагом боеприпасов с кассетной боевой частью, что значительно повышает угрозу для мирного населения.

Направление удара и угроза для населенных пунктов области

Основной удар баллистики был направлен на Киев, однако угроза распространилась на Белую Церковь, Фастов, Макаров и Наливайковку. Высокая скорость "Цирконов" оставляет мало времени на переход в укрытие, поскольку от момента пуска до попадания проходят считанные минуты. Силы противовоздушной обороны работают в усиленном режиме, пытаясь перехватить ракеты на подлете к жилым кварталам.

Жители разных районов столицы сообщают о громких звуках, характерных для работы ПВО и прилетов тяжелого вооружения.

С начала полномасштабного вторжения силами ПВО было уничтожено более 14 тыс. воздушных целей