США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 26127 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 38094 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 32482 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 55252 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 25995 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
6 марта, 11:26 • 23875 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
6 марта, 10:48 • 22703 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
6 марта, 09:57 • 20618 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию - МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
6 марта, 09:32 • 20707 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
РФ атакует Киев гиперзвуковыми ракетами Циркон, вероятно, с кассетной боевой частью

Киев • УНН

 • 120 просмотра

Армия РФ наносит удары по столице баллистическим вооружением, запустив ракеты типа "Циркон" с территории временно оккупированного Крыма. Мониторинговые каналы предупредили об использовании врагом боеприпасов с кассетной боевой частью.

РФ атакует Киев гиперзвуковыми ракетами Циркон, вероятно, с кассетной боевой частью

Вооруженные силы РФ наносят удары по столице баллистическим вооружением, запустив ракеты типа "Циркон" с территории временно оккупированного Крыма. Воздушные силы ВСУ зафиксировали скоростные цели, двигавшиеся через Николаевскую область в направлении Киевской области. Об этом пишет УНН.

Детали

Враг наносит удар баллистическими ракетами. Оставайтесь в безопасных местах!

- написал в своем Телеграм-канале Тимур Ткаченко, начальник Киевской ГВА.

Мониторы сообщают о скоростных целях, которые движутся со скоростью около 7000 км/ч. В Киеве и области прозвучала серия мощных взрывов, а мониторинговые каналы предупредили об использовании врагом боеприпасов с кассетной боевой частью, что значительно повышает угрозу для мирного населения.

Направление удара и угроза для населенных пунктов области

Основной удар баллистики был направлен на Киев, однако угроза распространилась на Белую Церковь, Фастов, Макаров и Наливайковку. Высокая скорость "Цирконов" оставляет мало времени на переход в укрытие, поскольку от момента пуска до попадания проходят считанные минуты. Силы противовоздушной обороны работают в усиленном режиме, пытаясь перехватить ракеты на подлете к жилым кварталам.

Жители разных районов столицы сообщают о громких звуках, характерных для работы ПВО и прилетов тяжелого вооружения.

С начала полномасштабного вторжения силами ПВО было уничтожено более 14 тыс. воздушных целей24.02.26, 19:21 • 4295 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеКиев