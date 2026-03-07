РФ атакует Киев гиперзвуковыми ракетами Циркон, вероятно, с кассетной боевой частью
Киев • УНН
Армия РФ наносит удары по столице баллистическим вооружением, запустив ракеты типа "Циркон" с территории временно оккупированного Крыма. Мониторинговые каналы предупредили об использовании врагом боеприпасов с кассетной боевой частью.
Детали
Враг наносит удар баллистическими ракетами. Оставайтесь в безопасных местах!
Мониторы сообщают о скоростных целях, которые движутся со скоростью около 7000 км/ч. В Киеве и области прозвучала серия мощных взрывов, а мониторинговые каналы предупредили об использовании врагом боеприпасов с кассетной боевой частью, что значительно повышает угрозу для мирного населения.
Направление удара и угроза для населенных пунктов области
Основной удар баллистики был направлен на Киев, однако угроза распространилась на Белую Церковь, Фастов, Макаров и Наливайковку. Высокая скорость "Цирконов" оставляет мало времени на переход в укрытие, поскольку от момента пуска до попадания проходят считанные минуты. Силы противовоздушной обороны работают в усиленном режиме, пытаясь перехватить ракеты на подлете к жилым кварталам.
Жители разных районов столицы сообщают о громких звуках, характерных для работы ПВО и прилетов тяжелого вооружения.
