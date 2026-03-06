В НБУ работают над возвращением "груза" из инкассаторских авто, которые задержала Венгрия

Глава Национального банка Андрей Пышный сообщил, что после возвращения инкассаторов на территорию Украины продолжается работа для скорейшего возвращения груза, передает УНН.

Инкассаторы Ощадбанка уже на территории Украины. Важнейший первый этап преодолен – украинские граждане на свободе и в безопасности. Работаем дальше, чтобы как можно скорее вернуть груз - сообщил Пышный.

По словам главы НБУ, позорность этой ситуации просто не укладывается в голове.

Посмотрел видео (думаю, вы тоже) задержания наших ребят. Что-то подобное я видел в 2014 году, когда донецкие боевики-сепаратисты на своих блокпостах, угрожая оружием, вытаскивали из машин инкассаторов, по сути, выполняя заказ россиян по оккупации территории. Тогда каждый раз перевозка ценностей для выполнения государственной задачи по социальному обеспечению граждан становилась смертельно опасной. Неужели то же самое мы теперь видим на территории страны, являющейся членом Европейского Союза? Тот факт, что наших ребят отпустили, убедительно свидетельствует, что никаких юридических оснований у венгерских властей для задержания и содержания граждан Украины не было, это провокация и противозаконные действия - резюмировал Пышный.

Добавим

Как сообщал УНН, семь сотрудников службы инкассации Ощадбанка, которых вернули в Украину, находятся в тяжелом эмоциональном состоянии, а у одного из них на фоне пережитого обострилось хроническое заболевание.

В Ощадбанке отметили, что общий объем ценностей, находившихся в двух инкассаторских автомобилях, составлял 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг банковского золота. Банк последовательно будет отстаивать свои интересы во всех международных инстанциях.

Напомним

Ощадбанк заявил о безосновательном задержании двух инкассаторских автомобилей и исчезновении семи сотрудников в Венгрии 5 марта.

В Венгрии заявили, что семь граждан Украины, задержанных с инкассаторскими авто с партией денег и золота в Венгрии, уже были высланы из страны в пятницу 6 марта.

Нацполиция Украины начала уголовные производства по факту похищения граждан Украины и служебного автомобиля АО "Ощадбанк" на территории Венгрии. Сведения внесены в ЕРДР по статьям о незаконном лишении свободы и захвате заложников.