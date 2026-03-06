В НБУ работают над возвращением "груза" из инкассаторских авто, которые задержала Венгрия

$43.810.09
50.900.07
ukenru
15:35 • 20666 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
15:23 • 26637 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 25915 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 45666 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 22240 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
6 марта, 11:26 • 21729 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
6 марта, 10:48 • 20940 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
6 марта, 09:57 • 19739 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию - МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
6 марта, 09:32 • 20099 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
6 марта, 09:22 • 17436 просмотра
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
0.8м/с
78%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Венгрии заявили, что задержали украинцев с инкассаторскими авто по делу об "отмывании денег"6 марта, 09:52 • 24015 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий6 марта, 09:52 • 39542 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16 • 30556 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 26223 просмотра
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов14:46 • 18751 просмотра
публикации
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов14:46 • 18782 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 26253 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране6 марта, 12:50 • 45666 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16 • 30577 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий6 марта, 09:52 • 39565 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Андрей Пышный
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Венгрия
Соединённые Штаты
Будапешт
Иран
Реклама
УНН Lite
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесеPhoto18:52 • 1162 просмотра
Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"Video15:48 • 4454 просмотра
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде6 марта, 02:40 • 28835 просмотра
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto5 марта, 18:11 • 25514 просмотра
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo5 марта, 15:38 • 27253 просмотра
Актуальное
Техника
Золото
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка

В НБУ работают над возвращением "груза" из инкассаторских авто, которые задержала Венгрия

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Глава Национального банка Андрей Пышный сообщил, что инкассаторы Ощадбанка уже на территории Украины, и продолжается работа по возвращению груза. Он назвал ситуацию провокацией и противозаконными действиями венгерских властей.

В НБУ работают над возвращением "груза" из инкассаторских авто, которые задержала Венгрия

Глава Национального банка Андрей Пышный сообщил, что после возвращения инкассаторов на территорию Украины продолжается работа для скорейшего возвращения груза, передает УНН.

Инкассаторы Ощадбанка уже на территории Украины. Важнейший первый этап преодолен – украинские граждане на свободе и в безопасности. Работаем дальше, чтобы как можно скорее вернуть груз 

- сообщил Пышный.

По словам главы НБУ, позорность этой ситуации просто не укладывается в голове.

Посмотрел видео (думаю, вы тоже) задержания наших ребят.  Что-то подобное я видел в 2014 году, когда донецкие боевики-сепаратисты на своих блокпостах, угрожая оружием, вытаскивали из машин инкассаторов, по сути, выполняя заказ россиян по оккупации территории. Тогда каждый раз перевозка ценностей для выполнения государственной задачи по социальному обеспечению граждан становилась смертельно опасной. Неужели то же самое мы теперь видим на территории страны, являющейся членом Европейского Союза? Тот факт, что наших ребят отпустили, убедительно свидетельствует, что никаких юридических оснований у венгерских властей для задержания и содержания граждан Украины не было, это провокация и противозаконные действия 

- резюмировал Пышный.

Добавим

Как сообщал УНН, семь сотрудников службы инкассации Ощадбанка, которых вернули в Украину, находятся в тяжелом эмоциональном состоянии, а у одного из них на фоне пережитого обострилось хроническое заболевание.

В Ощадбанке отметили, что общий объем ценностей, находившихся в двух инкассаторских автомобилях, составлял 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг банковского золота. Банк последовательно будет отстаивать свои интересы во всех международных инстанциях.

Напомним

Ощадбанк заявил о безосновательном задержании двух инкассаторских автомобилей и исчезновении семи сотрудников в Венгрии 5 марта. 

В Венгрии заявили, что семь граждан Украины, задержанных с инкассаторскими авто с партией денег и золота в Венгрии, уже были высланы из страны в пятницу 6 марта.

Нацполиция Украины начала уголовные производства по факту похищения граждан Украины и служебного автомобиля АО "Ощадбанк" на территории Венгрии. Сведения внесены в ЕРДР по статьям о незаконном лишении свободы и захвате заложников.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Золото
Ощадбанк
Национальный банк Украины
Европейский Союз
Андрей Пышный
Венгрия
Украина