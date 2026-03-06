Израиль показал уничтожение бункера Али Хаменеи в Тегеране
Киев • УНН
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнародовала кадры уничтожения подземного бункера Верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Тегеране. Этот комплекс использовался как безопасный центр управления и база для продвижения военных действий.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) показала кадры уничтожения подземного бункера Верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который расположен в самом центре Тегерана под комплексом зданий иранского руководства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ЦАХАЛ.
Детали
Израильские военные отметили, что бункер использовался Хаменеи как безопасный центр управления в чрезвычайных ситуациях. По данным израильской разведки, этот комплекс простирался на несколько улиц в центре Тегерана и имел многочисленные входы и залы для совещаний для высокопоставленных членов иранского режима.
Подземный комплекс был создан режимом как база для продвижения военных действий и экстремистских идеологий против Государства Израиль и западного мира. Он был одним из важнейших военных командных центров иранского руководства. Атака на бункер еще больше ослабляет командные и контрольные возможности режима
Напомним
Иранские государственные медиа и ведущие информационные агентства Fars и Tasnim подтвердили смерть Верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.
Впоследствии Иранская Ассамблея экспертов избрала сына погибшего аятоллы Али Хаменеи, Моджтабу, новым Верховным лидером под давлением Корпуса стражей исламской революции.
Тем временем Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что любой лидер, назначенный иранским духовенством, будет мишенью для уничтожения.