$43.810.09
50.900.07
ukenru
15:35 • 54 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
15:23 • 584 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
13:05 • 10651 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
12:50 • 20369 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
12:20 • 12466 просмотра
Правительство занялось вопросом повышения цен на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
11:26 • 16721 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
10:48 • 17111 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
09:57 • 17810 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию - МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
6 марта, 09:32 • 18579 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
6 марта, 09:22 • 16071 просмотра
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрей Пышный
Дональд Трамп
Роберт Фицо
Музыкант
Актуальные места
Украина
Венгрия
Соединённые Штаты
Будапешт
Иран
Актуальное
Социальная сеть
Золото
Дипломатка
Техника
Фильм

Израиль показал уничтожение бункера Али Хаменеи в Тегеране

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнародовала кадры уничтожения подземного бункера Верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Тегеране. Этот комплекс использовался как безопасный центр управления и база для продвижения военных действий.

Израиль показал уничтожение бункера Али Хаменеи в Тегеране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) показала кадры уничтожения подземного бункера Верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который расположен в самом центре Тегерана под комплексом зданий иранского руководства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ЦАХАЛ.

Детали

Израильские военные отметили, что бункер использовался Хаменеи как безопасный центр управления в чрезвычайных ситуациях. По данным израильской разведки, этот комплекс простирался на несколько улиц в центре Тегерана и имел многочисленные входы и залы для совещаний для высокопоставленных членов иранского режима.

Подземный комплекс был создан режимом как база для продвижения военных действий и экстремистских идеологий против Государства Израиль и западного мира. Он был одним из важнейших военных командных центров иранского руководства. Атака на бункер еще больше ослабляет командные и контрольные возможности режима

- говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Напомним

Иранские государственные медиа и ведущие информационные агентства Fars и Tasnim подтвердили смерть Верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.

Впоследствии Иранская Ассамблея экспертов избрала сына погибшего аятоллы Али Хаменеи, Моджтабу, новым Верховным лидером под давлением Корпуса стражей исламской революции.

Тем временем Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что любой лидер, назначенный иранским духовенством, будет мишенью для уничтожения.

Евгений Устименко

Новости Мира
Столкновения
Али Хаменеи
Израиль
Армия обороны Израиля
Тегеран