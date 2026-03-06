Израиль показал уничтожение бункера Али Хаменеи в Тегеране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) показала кадры уничтожения подземного бункера Верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который расположен в самом центре Тегерана под комплексом зданий иранского руководства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ЦАХАЛ.

Израильские военные отметили, что бункер использовался Хаменеи как безопасный центр управления в чрезвычайных ситуациях. По данным израильской разведки, этот комплекс простирался на несколько улиц в центре Тегерана и имел многочисленные входы и залы для совещаний для высокопоставленных членов иранского режима.

Подземный комплекс был создан режимом как база для продвижения военных действий и экстремистских идеологий против Государства Израиль и западного мира. Он был одним из важнейших военных командных центров иранского руководства. Атака на бункер еще больше ослабляет командные и контрольные возможности режима