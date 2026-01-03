Администрация Трампа оправдывает захват Мадуро прецедентом вторжения в Панаму 1989 года

В администрации президента США Дональда Трампа оправдали захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес вторжением в Панаму в 1989 году и захватом тогдашнего лидера страны Мануэля Норьеги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

В Белом доме ссылаются на внутреннее юридическое заключение 1989 года, а на последующее вторжение США в Панаму там смотрят как на прецедент для оправдания операции по захвату Мадуро. В данном заключении говорится о том, что президент США имеет конституционные полномочия привлекать ФБР для расследования и ареста лиц за нарушение законодательства США, "даже если эти действия противоречат международному праву".

Брайан Финукейн, бывший юридический советник Государственного департамента, который сейчас работает старшим советником в Crisis Group, заявил, что использование юридического заключения для оправдания операции в Венесуэле "не является убедительным с точки зрения международного права" и назвал действия Трампа "грубым нарушением Устава ООН".

Однако, по его словам, "с точки зрения внутреннего права, это может соответствовать всем требованиям". В то же время разница между операциями в Панаме и Венесуэле заключается в том, что в конце 1980-х годов панамский диктатор Мануэль Норьега объявил войну США, а уже потом произошло американское вторжение.

В начале 1990 года Норьега был переправлен в США, а в 1992 году его приговорили к 40 годам лишения свободы за торговлю наркотиками и вымогательство. В 2017 году он умер.

Напомним

Президент США Дональд Трамп опубликовал фото Николаса Мадуро на борту авианосца USS Iwo Jima после его задержания американским спецназом.

В то же время лидер венесуэльской оппозиции и лауреат Нобелевской премии мира 2025 года Мария Мачадо обратилась к соотечественникам. Она добавила, что "Венесуэла будет свободной".