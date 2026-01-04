$42.170.00
49.550.00
ukenru
02:44 • 2 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 10594 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 27020 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 32244 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 34381 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 52940 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 74102 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 66096 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 85855 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 47505 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−3°
3.1м/с
72%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Венесуела буде вільною": лідерка опозиції Марія Мачадо звернулась до співвітчизників після арешту МадуроPhoto3 січня, 16:55 • 6644 перегляди
У ЄС відреагували на арешт Мадуро: Каллас закликала до стриманості та дотримання міжнародного права3 січня, 17:17 • 5626 перегляди
Зеленський призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента3 січня, 17:39 • 3472 перегляди
Збито понад півтисячі цілей: Сили оборони показали нові кадри знищення російських дронівVideo3 січня, 18:06 • 3238 перегляди
Трамп висловився про путіна: "Я не в захваті від нього, він вбиває занадто багато людей"3 січня, 18:33 • 4914 перегляди
Публікації
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 67306 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 86194 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 98909 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 235452 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 166207 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Марко Рубіо
Пем Бонді
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Венесуела
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино22:58 • 1518 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 59498 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 69368 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 67250 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 166207 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Дипломатка
Соціальна мережа
AH-64 Apache

Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Верховний суд Венесуели зобов'язав віцепрезидентку Делсі Родрігес перебрати повноваження глави держави. Це сталося після затримання Ніколаса Мадуро американськими спецслужбами.

Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро

Верховний суд Венесуели офіційно зобов'язав віцепрезидентку Делсі Родрігес негайно перебрати на себе повноваження глави держави. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на рішення Конституційної палати суду, пише УНН.

Деталі

Суд наголосив, що призначення Родрігес необхідне для "забезпечення адміністративної наступності та всебічного захисту нації" за відсутності президента.

Суперечлива позиція Родрігес

Попри постанову суду та заяви Вашингтона про готовність до співпраці з нею, сама Делсі Родрігес у публічних виступах продовжує називати Ніколаса Мадуро "єдиним законним президентом". Вона назвала дії США "варварством" та "незаконним загарбництвом", вимагаючи негайного звільнення Мадуро.

Наразі статус її правління залишається невизначеним: з одного боку, конституційний механізм передачі влади активовано судом, з іншого - Родрігес та частина військового керівництва відмовляються визнавати усунення Мадуро остаточним.

Нагадаємо

Захоплення Мадуро відбулося в ніч на 3 січня в Каракасі під час операції "Absolute Resolve", яку провели бійці елітного підрозділу Delta Force за підтримки ФБР.

Після затримання подружжя спочатку доставили на десантний корабель USS Iwo Jima, звідки їх згодом переправили літаком до США.

Президент Дональд Трамп у заяві з приводу події зазначив, що Мадуро "постане перед повною силою американського правосуддя". 

Тим часом віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес виступила із відеозверненням на державному телебаченні, у якому назвала захопленого Ніколаса Мадуро "єдиним" легітимним президентом країни. 

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Ніколас Мадуро
Федеральне бюро розслідувань
Bloomberg
Венесуела
Вашингтон
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки