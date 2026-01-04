Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
Київ • УНН
Верховний суд Венесуели зобов'язав віцепрезидентку Делсі Родрігес перебрати повноваження глави держави. Це сталося після затримання Ніколаса Мадуро американськими спецслужбами.
Верховний суд Венесуели офіційно зобов'язав віцепрезидентку Делсі Родрігес негайно перебрати на себе повноваження глави держави. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на рішення Конституційної палати суду, пише УНН.
Деталі
Суд наголосив, що призначення Родрігес необхідне для "забезпечення адміністративної наступності та всебічного захисту нації" за відсутності президента.
Суперечлива позиція Родрігес
Попри постанову суду та заяви Вашингтона про готовність до співпраці з нею, сама Делсі Родрігес у публічних виступах продовжує називати Ніколаса Мадуро "єдиним законним президентом". Вона назвала дії США "варварством" та "незаконним загарбництвом", вимагаючи негайного звільнення Мадуро.
Наразі статус її правління залишається невизначеним: з одного боку, конституційний механізм передачі влади активовано судом, з іншого - Родрігес та частина військового керівництва відмовляються визнавати усунення Мадуро остаточним.
Нагадаємо
Захоплення Мадуро відбулося в ніч на 3 січня в Каракасі під час операції "Absolute Resolve", яку провели бійці елітного підрозділу Delta Force за підтримки ФБР.
Після затримання подружжя спочатку доставили на десантний корабель USS Iwo Jima, звідки їх згодом переправили літаком до США.
Президент Дональд Трамп у заяві з приводу події зазначив, що Мадуро "постане перед повною силою американського правосуддя".
Тим часом віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес виступила із відеозверненням на державному телебаченні, у якому назвала захопленого Ніколаса Мадуро "єдиним" легітимним президентом країни.