Долговой кризис Венесуэлы: кто претендует на миллиарды после свержения Мадуро
Киев • УНН
После свержения Николаса Мадуро в начале 2026 года международные кредиторы активизировали борьбу за возврат $150-170 млрд внешнего долга Венесуэлы. Основными игроками являются Китай, Россия, держатели облигаций и энергетические гиганты, а реструктуризация осложняется санкциями США и отсутствием сотрудничества с МВФ.
Свержение Николаса Мадуро в начале 2026 года вновь привлекло внимание к одному из крупнейших суверенных дефолтов в мире. На фоне заявления президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты будут "управлять" страной-производителем нефти, международные кредиторы начали новую волну борьбы за возврат средств. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.
Детали
Эксперты оценивают общий внешний долг Венесуэлы в $150-170 млрд. Это включает:
$60 млрд - непогашенные облигации правительства и госкомпании PDVSA.
$19 млрд - иски, признанные судами США против материнской компании Citgo (что превышает ее рыночную стоимость).
Правительство Венесуэлы заявило о единстве вокруг Мадуро после его захвата спецназом США04.01.26, 23:32 • 1760 просмотров
Более $10 млрд - долги перед энергетическими гигантами (в частности, ConocoPhillips и ExxonMobil) из-за экспроприации активов.
Учитывая прогноз ВВП страны на уровне $82,8 млрд, соотношение долга к экономике превышает 180%, что делает глубокую реструктуризацию неизбежной.
Главные игроки и препятствия
Основными кредиторами выступают:
Китай и Россия: Китай является крупнейшим двусторонним кредитором, предоставившим более $100 млрд в течение 2007–2016 годов. Россия также имеет значительные доли в нефтяных проектах, которые Трамп планирует передать американским компаниям.
Госсекретарь США заявил, что Венесуэла не может быть превращена в "операционный хаб" для Ирана, россии или Китая04.01.26, 19:59 • 3688 просмотров
Международные держатели облигаций: спекулятивные фонды скупали долг по цене 27–32 цента за доллар, надеясь на политические изменения.
Индия и другие: например, индийская OVL пытается вернуть почти $1 млрд долгов за дивиденды и инвестиции.
Перспективы восстановления
Аналитики Citi прогнозируют, что для стабилизации экономики понадобится списание как минимум 50% основной суммы долга. Реструктуризация осложняется отсутствием сотрудничества Каракаса с МВФ в течение последних 20 лет и действующими санкциями США, которые ограничивают выпуск новых облигаций без лицензии Казначейства.
По словам Дональда Трампа, американские нефтяные компании уже готовы инвестировать миллиарды в восстановление разрушенной инфраструктуры, что может стать единственным источником средств для выплат по старым долгам.
События в Венесуэле и угрозы Ирана: как реагируют мировые рынки нефти04.01.26, 22:40 • 2522 просмотра