ukenru
15:52 • 12046 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
15:39 • 18829 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 43112 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 29732 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 42837 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 51887 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 57624 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 55510 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 50887 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 65908 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
События в Венесуэле и угрозы Ирана: как реагируют мировые рынки нефти

Киев • УНН

 • 1120 просмотра

Напряженность в Венесуэле и заявления Дональда Трампа относительно Ирана спровоцировали ожидания роста цен на нефть. Экспорт венесуэльской нефти почти остановился из-за эмбарго США, что привело к сокращению добычи PDVSA.

События в Венесуэле и угрозы Ирана: как реагируют мировые рынки нефти
Фото: Reuters

Эскалация политического кризиса в Венесуэле и заявления Дональда Трампа относительно контроля над нефтедобывающей страной спровоцировали ожидания роста цен на нефть. Несмотря на силовое отстранение Николаса Мадуро, нефтяная инфраструктура PDVSA не пострадала, однако экспорт фактически парализован из-за действующего эмбарго США. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Из-за санкций и блокады танкеров экспорт венесуэльской нефти в декабре упал до 500 000 баррелей в сутки, а с 1 января поставки почти полностью остановились (за исключением компании Chevron). Это привело к переполнению хранилищ, из-за чего PDVSA вынуждена сокращать добычу и консервировать скважины.

Венесуэла начала закрывать нефтяные скважины из-за блокады США - Bloomberg

Дональд Трамп подтвердил, что эмбарго остается в силе. Дополнительным фактором напряженности стала его угроза вмешаться в ситуацию в Иране на фоне продолжающихся протестов в стране.

Прогнозы аналитиков и позиция ОПЕК+

Эксперты Capital Economics и Saxo Bank считают, что резкого скачка цен удастся избежать благодаря достаточному предложению на мировом рынке. Любые перебои в Венесуэле могут быть компенсированы другими производителями.

Цены могут несколько вырасти из-за геополитической напряженности, но достаточное мировое предложение будет продолжать ограничивать эти риски

– отметил Оле Хансен из Saxo Bank.

На этом фоне ОПЕК+ приняла решение поддерживать стабильный уровень добычи в первом квартале 2026 года. Участники рынка сохраняют осторожность, учитывая, что 2025 год завершился с наибольшими годовыми потерями стоимости нефти с 2020 года. 

Цены на нефть немного выросли после крупнейшего годового падения с 2020 года

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран