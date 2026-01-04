События в Венесуэле и угрозы Ирана: как реагируют мировые рынки нефти
Киев • УНН
Напряженность в Венесуэле и заявления Дональда Трампа относительно Ирана спровоцировали ожидания роста цен на нефть. Экспорт венесуэльской нефти почти остановился из-за эмбарго США, что привело к сокращению добычи PDVSA.
Эскалация политического кризиса в Венесуэле и заявления Дональда Трампа относительно контроля над нефтедобывающей страной спровоцировали ожидания роста цен на нефть. Несмотря на силовое отстранение Николаса Мадуро, нефтяная инфраструктура PDVSA не пострадала, однако экспорт фактически парализован из-за действующего эмбарго США. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Из-за санкций и блокады танкеров экспорт венесуэльской нефти в декабре упал до 500 000 баррелей в сутки, а с 1 января поставки почти полностью остановились (за исключением компании Chevron). Это привело к переполнению хранилищ, из-за чего PDVSA вынуждена сокращать добычу и консервировать скважины.
Дональд Трамп подтвердил, что эмбарго остается в силе. Дополнительным фактором напряженности стала его угроза вмешаться в ситуацию в Иране на фоне продолжающихся протестов в стране.
Прогнозы аналитиков и позиция ОПЕК+
Эксперты Capital Economics и Saxo Bank считают, что резкого скачка цен удастся избежать благодаря достаточному предложению на мировом рынке. Любые перебои в Венесуэле могут быть компенсированы другими производителями.
Цены могут несколько вырасти из-за геополитической напряженности, но достаточное мировое предложение будет продолжать ограничивать эти риски
На этом фоне ОПЕК+ приняла решение поддерживать стабильный уровень добычи в первом квартале 2026 года. Участники рынка сохраняют осторожность, учитывая, что 2025 год завершился с наибольшими годовыми потерями стоимости нефти с 2020 года.
