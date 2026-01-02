$42.350.03
1 января, 13:04
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 55980 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 45638 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 43657 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 152001 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 150610 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 52738 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 44411 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 37707 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 30415 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
Цены на нефть немного выросли после крупнейшего годового падения с 2020 года

Киев • УНН

 • 70 просмотра

Фьючерсы на нефть Brent и WTI выросли на 35 и 34 цента соответственно в первый день торгов 2026 года. Это произошло после крупнейшего годового падения с 2020 года, вызванного ударами дронов по российским нефтяным объектам и санкциями США против Венесуэлы.

Цены на нефть немного выросли после крупнейшего годового падения с 2020 года

Цены на нефть немного выросли в первый торговый день 2026 года после того, как в прошлом году показали самое большое годовое падение с 2020 года, на фоне того, как дроны поражали российские нефтяные объекты, а блокада США оказывала давление на экспорт Венесуэлы, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 35 центов в пятницу до 61,20 доллара за баррель к 04:09 GMT (06:09 по Киеву), тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 34 цента до 57,76 доллара за баррель.

В последние месяцы Украина, как пишет издание, усиливает поражения по российской энергетической инфраструктуре, стремясь перекрыть москве источники финансирования ее военной кампании в Украине.

В рамках последних мер администрации Трампа по усилению давления на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Вашингтон в среду ввел санкции против четырех компаний и связанных с ними нефтяных танкеров, которые, по его словам, работают в нефтяном секторе Венесуэлы.

Американская блокада направлена на предотвращение входа и выхода танкеров из Венесуэлы и вынуждает государственную энергетическую компанию PDVSA прибегать к крайним мерам, чтобы избежать остановки нефтеперерабатывающих заводов по мере накопления запасов остаточного топлива.

Бенчмарки Brent и WTI зафиксировали годовое падение почти на 20% в 2025 году, самое резкое с 2020 года, на фоне того, как опасения по поводу избытка предложения и пошлин перевесили геополитические риски. Для Brent это был третий год подряд падения, самая длинная подобная серия за всю историю наблюдений.

Сдержанная динамика цен на нефть отражает борьбу между краткосрочными геополитическими рисками и долгосрочными рыночными факторами, указывающими на избыток предложения накануне встречи ОПЕК+ на следующей неделе, отметила в своей записке Приянка Сачдева, старший рыночный аналитик Phillip Nova. Цены на WTI в первом квартале колеблются в диапазоне от 55 до 65 долларов за баррель.

Организация стран-экспортеров нефти и их союзники проведут виртуальную встречу 4 января.

Трейдеры в целом ожидают, что ОПЕК+ продолжит прекращать увеличение добычи в первом квартале, заявила Джун Го, старший аналитик Sparta Commodities.

"2026-й станет важным годом для оценки решений ОПЕК+ по балансированию предложения", - сказала она, добавив, что Китай продолжит наращивать запасы нефти в первом полугодии, что обеспечит нижнюю границу цен на нефть.

В Соединенных Штатах добыча нефти в октябре достигла рекордного уровня в 13,87 млн баррелей в сутки, согласно данным Управления энергетической информации, опубликованным в среду. По данным Управления энергетической информации США (EIA), на прошлой неделе запасы нефти сократились, тогда как запасы бензина и дизельного топлива выросли благодаря активной работе нефтеперерабатывающих заводов.

31.12.25, 14:08

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Нефть марки Brent
Николас Мадуро
ОПЕК
Венесуэла
Дональд Трамп
Китай
Соединённые Штаты
Украина