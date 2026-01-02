Цены на нефть немного выросли после крупнейшего годового падения с 2020 года

Цены на нефть немного выросли в первый торговый день 2026 года после того, как в прошлом году показали самое большое годовое падение с 2020 года, на фоне того, как дроны поражали российские нефтяные объекты, а блокада США оказывала давление на экспорт Венесуэлы, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 35 центов в пятницу до 61,20 доллара за баррель к 04:09 GMT (06:09 по Киеву), тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 34 цента до 57,76 доллара за баррель.

В последние месяцы Украина, как пишет издание, усиливает поражения по российской энергетической инфраструктуре, стремясь перекрыть москве источники финансирования ее военной кампании в Украине.

В рамках последних мер администрации Трампа по усилению давления на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Вашингтон в среду ввел санкции против четырех компаний и связанных с ними нефтяных танкеров, которые, по его словам, работают в нефтяном секторе Венесуэлы.

Американская блокада направлена на предотвращение входа и выхода танкеров из Венесуэлы и вынуждает государственную энергетическую компанию PDVSA прибегать к крайним мерам, чтобы избежать остановки нефтеперерабатывающих заводов по мере накопления запасов остаточного топлива.

Бенчмарки Brent и WTI зафиксировали годовое падение почти на 20% в 2025 году, самое резкое с 2020 года, на фоне того, как опасения по поводу избытка предложения и пошлин перевесили геополитические риски. Для Brent это был третий год подряд падения, самая длинная подобная серия за всю историю наблюдений.

Сдержанная динамика цен на нефть отражает борьбу между краткосрочными геополитическими рисками и долгосрочными рыночными факторами, указывающими на избыток предложения накануне встречи ОПЕК+ на следующей неделе, отметила в своей записке Приянка Сачдева, старший рыночный аналитик Phillip Nova. Цены на WTI в первом квартале колеблются в диапазоне от 55 до 65 долларов за баррель.

Организация стран-экспортеров нефти и их союзники проведут виртуальную встречу 4 января.

Трейдеры в целом ожидают, что ОПЕК+ продолжит прекращать увеличение добычи в первом квартале, заявила Джун Го, старший аналитик Sparta Commodities.

"2026-й станет важным годом для оценки решений ОПЕК+ по балансированию предложения", - сказала она, добавив, что Китай продолжит наращивать запасы нефти в первом полугодии, что обеспечит нижнюю границу цен на нефть.

В Соединенных Штатах добыча нефти в октябре достигла рекордного уровня в 13,87 млн баррелей в сутки, согласно данным Управления энергетической информации, опубликованным в среду. По данным Управления энергетической информации США (EIA), на прошлой неделе запасы нефти сократились, тогда как запасы бензина и дизельного топлива выросли благодаря активной работе нефтеперерабатывающих заводов.

