Ціни на нафту трохи зросли після найбільшого річного падіння з 2020 року

Київ • УНН

 • 442 перегляди

Ф'ючерси на нафту Brent та WTI зросли на 35 та 34 центи відповідно в перший день торгів 2026 року. Це відбулося після найбільшого річного падіння з 2020 року, спричиненого ударами дронів по російських нафтових об'єктах та санкціями США проти Венесуели.

Ціни на нафту трохи зросли після найбільшого річного падіння з 2020 року

Ціни на нафту трохи зросли в перший день торгів у 2026 році після того, як минулого року показали найбільше річне падіння з 2020 року, на тлі того, як дрони уражали російські нафтові об'єкти, а блокада США чинила тиск на експорт Венесуели, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 35 центів у п'ятницю до 61,20 долара за барель до 04:09 GMT (06:09 за Києвом), тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 34 центи до 57,76 долара за барель.

Останніми місяцями Україна, як пише видання, посилює ураження по російській енергетичній інфраструктурі, прагнучи перекрити москві джерела фінансування її військової кампанії в Україні.

У межах останніх заходів адміністрації Трампа щодо посилення тиску на президента Венесуели Ніколаса Мадуро, Вашингтон у середу ввів санкції проти чотирьох компаній та пов'язаних з ними нафтових танкерів, які, за його словами, працюють у нафтовому секторі Венесуели.

Американська блокада спрямована на запобігання входу та виходу танкерів з Венесуели та змушує державну енергетичну компанію PDVSA вдаватися до крайніх заходів, щоб уникнути зупинки нафтопереробних заводів у міру накопичення запасів залишкового палива.

Бенчмарки Brent та WTI зафіксували річне падіння майже на 20% у 2025 році, найбільш різке з 2020 року, на тлі того, як побоювання з приводу надлишку пропозиції та мит переважили геополітичні ризики. Для Brent це був третій рік поспіль падіння, найдовша подібна серія за всю історію спостережень.

Стримана динаміка цін на нафту відображає боротьбу між короткостроковими геополітичними ризиками і довгостроковими ринковими факторами, що вказують на надлишок пропозиції напередодні зустрічі ОПЕК+ наступного тижня, зазначила в своїй записці Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик Phillip Nova. Ціни на WTI у першому кварталі коливаються в діапазоні від 55 до 65 доларів за барель.

Організація країн-експортерів нафти та їхні союзники проведуть віртуальну зустріч 4 січня.

Трейдери загалом очікують, що ОПЕК+ продовжить припиняти збільшення видобутку у першому кварталі, заявила Джун Го, старший аналітик Sparta Commodities.

"2026-й стане важливим роком для оцінки рішень ОПЕК+ з балансування пропозиції", - сказала вона, додавши, що Китай продовжить нарощувати запаси нафти в першому півріччі, що забезпечить нижню межу цін на нафту.

У Сполучених Штатах видобуток нафти в жовтні досяг рекордного рівня в 13,87 млн ​​барелів на добу, згідно з даними Управління енергетичної інформації, опублікованими в середу. За даними Управління енергетичної інформації США (EIA), минулого тижня запаси нафти скоротилися, тоді як запаси бензину та дизельного палива виросли завдяки активній роботі нафтопереробних заводів.

Юлія Шрамко

