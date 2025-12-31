Ціни на нафту очікують найбільшого річного падіння з 2020 року - Reuters

$42.390.17
12:36
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
10:25
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
10:12
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
10:05
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
10:03
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
31 грудня, 07:11
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
31 грудня, 06:00
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
У краснодарському краї рф вибухи: горить ключовий вузол первинної переробки нафти на місцевому НПЗ 31 грудня, 03:24
путін підписав закон, що дозволяє ігнорувати вироки міжнародних кримінальних інституцій: пояснення ЦПД 31 грудня, 04:01
ISW: кремль відмовляється надавати докази атаки українських дронів на резиденцію путіна і навіть заперечує необхідність у цьому 31 грудня, 04:30
Партизани показали знищення тепловоза у воронежі, що перевозив вантажі для окупантів 31 грудня, 05:31
У рф заявили про плани розширення буферної зони України за наказом путіна 08:33
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби 30 грудня, 11:23
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнім 30 грудня, 09:46
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора 29 грудня, 12:07
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Олексій Білошицький
Антоніу Гутерреш
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Донецька область
Одеська область
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT 12:49
Як правильно поєднувати вино та їжу: проста логіка смаку 12:27
Новорічний напій: чому на святкування традиційно п'ють шампанське 11:49
Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див» 30 грудня, 19:50
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Ексклюзив
30 грудня, 15:27
Ціни на нафту очікують найбільшого річного падіння з 2020 року - Reuters

Київ • УНН

 890 перегляди

Ціни на нафту майже не змінилися в середу, але очікується падіння більш ніж на 15% протягом 2025 року. Це пов'язано з побоюваннями щодо надлишку пропозиції, незважаючи на війни, мита та санкції.

Ціни на нафту майже не змінилися в середу і, як очікується, впадуть більш ніж на 15% протягом 2025 року, на тлі того, як побоювання щодо надлишку пропозиції зросли в рік, що відзначився війнами, підвищенням мит та обсягів виробництва ОПЕК+, а також санкціями проти росії, Ірану та Венесуели, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent, що впали майже на 18% - найістотніше річне відсоткове зниження з 2020 року, - рухаються до третього року поспіль втрат, що стане найдовшою серією падінь за всю історію. Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate, як очікується, знизиться на 19% у річному обчисленні.

Аналітик BNP Paribas за сировинними товарами Джейсон Інг очікує, що ціна на Brent впаде до 55 доларів за барель у першому кварталі, а потім відновиться до 60 доларів за барель до кінця 2026 року, на тлі того, як очікується нормалізація зростання пропозиції за збереження попиту на колишньому рівні.

"Причина, через яку ми налаштовані песимістичніше, ніж ринок у короткостроковій перспективі, полягає в тому, що, на нашу думку, американські виробники сланцевої нафти змогли застрахуватися на високих рівнях", - сказав він.

"Таким чином, пропозиція з боку виробників сланцевої нафти буде більш стабільною та нечутливою до коливань цін", - зазначив він.

Середні ціни на обидва еталонні показники у 2025 році є найнижчими з 2020 року, показали дані LSEG. Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 9 центів до 61,42 долара за барель до 10:30 GMT (12:30 за Києвом), тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 10 центів до 58,05 долара.

Запаси нафти та палива у США зросли минулого тижня, повідомили джерела на ринку, посилаючись на дані Американського інституту нафти, опубліковані у вівторок.

Нафтові ринки показали сильний старт у 2025 році, коли колишній президент США Джо Байден завершував свій термін, запровадивши жорсткіші санкції проти росії, що порушило постачання найбільшим покупцям - Китаю та Індії.

Інтенсифікація сталася у війні рф проти України, коли безпілотники уражали російську енергетичну інфраструктуру, а 12-денний ірано-ізраїльський конфлікт у червні поставив під загрозу судноплавство в Ормузькій протоці,  головному маршруті для морських перевезень нафти по всьому світу, що підняло ціни на нафту.

В останні тижні геополітичну напруженість посилили криза в Ємені між провідними виробниками ОПЕК - Саудівською Аравією та Об'єднаними Арабськими Еміратами, як і те, що президент США Дональд Трамп розпорядився про блокаду експорту венесуельської нафти та погрожував новим ударом по Ірану.

Однак ціни знизилися після того, як ОПЕК+ прискорила зростання видобутку цього року, а також на тлі побоювань щодо впливу американських мит на зростання світової економіки та попиту на пальне.

Організація країн-експортерів нафти та її союзники призупинили збільшення видобутку нафти у першому кварталі 2026 року після того, як з квітня випустили на ринок близько 2,9 млн барелів на добу. Наступне засідання ОПЕК відбудеться 4 січня.

Більшість аналітиків очікують, що наступного року пропозиція перевищить попит, при цьому оцінки варіюються від 3,84 млн барелів на добу, прогнозованих Міжнародним енергетичним агентством, до 2 млн барелів на добу, прогнозованих Goldman Sachs.

"Якщо ціна справді суттєво впаде, я думаю, ви побачите деяке скорочення (з боку ОПЕК+), - сказав Мартін Ратс, глобальний нафтовий стратег Morgan Stanley. - Але, мабуть, їй потрібно буде впасти ще значно більше - можливо, до рівня трохи вищого за 50 доларів".

"Якщо сьогоднішня ціна просто збережеться після паузи в першому кварталі, вони, ймовірно, продовжать згортати ці скорочення", - вказав він.

Джон Дрісколл, керуючий директор консалтингової компанії JTD Energy, очікує, що геополітичні ризики підтримуватимуть ціни на нафту, попри фундаментальні фактори, що вказують на надлишок пропозиції.

"Усі кажуть, що ситуація погіршиться до 2026 року і навіть пізніше, - сказав він. - Але я не став би ігнорувати геополітику, і фактор Трампа відіграватиме свою роль, тому що він хоче брати участь у всьому".

Знижки на російську нафту наблизилися до історичних максимумів, але податкові пільги допомагають експортерам - Reuters 31.12.25, 08:30

Юлія Шрамко

